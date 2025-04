Newsblog zum Ukraine-Krieg Litauen: Keine Zweifel an Chinas Rolle im Ukraine-Krieg

Von t-online Aktualisiert am 09.04.2025 - 14:05 Uhr Lesedauer: 8 Min.

Litauens Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene verweist auf Chinas aktive Unterstützung des Kremls. (Quelle: Jörg Carstensen/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Die Ukraine nimmt offenbar zwei chinesische Soldaten gefangen. Litauen ist überzeugt von Chinas einseitiger Rolle im Krieg, Peking dementiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

EU gewährt der Ukraine Kredite für Wiederaufbau kritischer Infrastruktur

Die EU hat ihre Unterstützung der Ukraine beim Wiederaufbau und der Modernisierung ihrer Infrastruktur ausgebaut. Am Rande eines Treffens des europäisch-ukrainischen Assoziationsrats am Mittwoch in Brüssel unterzeichneten beiden Seiten mehrere Abkommen über Kredite der Europäischen Investitionsbank (EIB) für die Wiederherstellung der ukrainischen Wasserversorgung, Fernwärme und weiterer kritischer Infrastruktur.

Zudem wurde ein Abkommen über die Beteiligung der Ukraine an mehreren Bestandteilen des EU-Weltraumprogramms unterzeichnet, darunter etwa das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus.

An der Unterzeichnungszeremonie nahmen unter anderem der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas teil. Ein für vormittags geplantes Treffen der beiden war zuvor auf den Nachmittag verlegt worden.

Litauen: Wenig überrascht über chinesische Beteiligung

Litauens Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene hat sich wenig überrascht über die von der Ukraine bekannt gegebene Gefangennahme von zwei chinesischen Soldaten gezeigt, die an der Seite der russischen Armee gekämpft haben sollen.

"Chinas sehr aktive Beteiligung an der Unterstützung Russlands – sowohl finanziell, politisch als auch auf andere Weise – sollte keine Zweifel aufkommen lassen an Chinas Rolle, seinen Zielen und der Effektivität dieses Teams der Achse des Bösen", sagte Sakaliene in Vilnius. Sollten sich die ukrainischen Angaben bestätigen, wäre dies ein weiteres "illustratives Beispiel" für die Zusammenarbeit zwischen dem Kreml und Peking.

Russland und Ukraine überziehen sich mit Drohnenangriffen

Russland und die Ukraine haben sich in der Nacht erneut gegenseitig mit Drohnenangriffen überzogen. Nach Angaben ukrainischer Behörden gab es Verletzte und Schäden in mehreren Regionen. In Dnipro wurden laut Gouverneur Serhij Lyssak 15 Menschen verletzt, zudem 15 Privathäuser sowie mehrere mehrstöckige Wohn- und Geschäftsgebäude beschädigt. In der Region Donezk meldete Gouverneur Wadym Filaschkin fünf Verletzte. In Charkiw gab es nach einem massiven Drohnenangriff zwei Verletzte, außerdem Brände und Schäden an Geschäften und Wohnhäusern.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, 158 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben – Ziel der Angriffe seien mehrere Regionen in Russland sowie die annektierte Krim gewesen. Der russische Gouverneur der Region Orenburg nahe Kasachstan berichtete von einem Angriff auf einen Militärflugplatz. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija teilte mit, dass in der Nacht mehrere Stunden lang keine Starts und Landungen an den verschiedenen Flughäfen stattfanden. Zu derartigen Einschränkungen des Luftverkehrs kommt es im Zusammenhang mit ukrainischen Drohnenangriffen auf Russland häufiger.

Kreml kritisiert Festsetzung von Mitarbeiterin in Paris scharf

Russland hat die vorübergehende Festsetzung einer Mitarbeiterin des russischen Außenministeriums an einem Flughafen in Paris scharf verurteilt. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einem "völlig inakzeptablen" Vorgang, der die "bereits beschädigten bilateralen Beziehungen" zwischen Russland und Frankreich weiter verschlechtere. Das Außenministerium in Moskau bestellte daraufhin den französischen Botschafter Nicolas de Rivière ein.

Nach Angaben von der Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa wurde die Mitarbeiterin am Sonntag am Flughafen Charles de Gaulle bei der Einreise "ohne Erklärung" festgesetzt. Die französischen Behörden beschlagnahmten zudem ihr Handy und ihren Laptop. Laut russischer Seite gehörte sie zu einer offiziellen Delegation und verfügte über ein französisches Visum. Weiter kündigt Sacharowa an, dass man die Geschehnisse nicht ohne Konsequenzen belassen werde. Von französischer Seite gibt es zunächst keine Reaktion.

Russland wirft Ukraine erneut Angriffe auf Energieanlagen vor