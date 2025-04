Newsblog zum Ukraine-Krieg Stellvertretender ukrainischer Verteidigungsminister tritt zurück

Der stellvertretende Verteidigungsminister Iwan Hawryliuk: Er gibt seinen Posten auf. (Quelle: IMAGO/Pavlo Bahmut / Avalon/imago)

Großbritannien finanziert weitere Waffen für Kiew. Im Verteidigungsministerium der Ukraine wechselt das Personal. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj spricht von "mehreren Hundert" chinesischen Soldaten in der Ukraine

Im Ukraine-Krieg kämpfen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "mehrere hundert" Chinesen für Russland. "Wir haben Informationen, dass mindestens mehrere hundert chinesische Staatsangehörige als Teil der russischen Besatzungskräfte kämpfen", sagte Selenskyj am Freitag per Videoschalte bei einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Mehr dazu lesen Sie hier.

Stellvertretender ukrainischer Verteidigungsminister tritt zurück

Der stellvertretende Verteidigungsminister der Ukraine, Iwan Hawryliuk, tritt von seinem Posten zurück. Das erklärte er gegenüber dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk "Suspilne mowlennja". Der Generalleutnant machte keine Angaben zu dem Grund seines Rücktritts – in ukrainischen Medien wird allerdings spekuliert, dass Hawryliuks Rücktritt Verteidigungsminister Rustem Umjerow den Rücken freihalten soll.

Kritiker werfen Umjerow vor, die Unabhängigkeit der Beschaffungsbehörde für Militärgüter zu untergraben – und so die Beschaffung weniger transparent zu gestalten. Hawryliuk sei als Stellvertreter laut "Kyiv Independent" von Seiten des Verteidigungsministeriums für Beschaffung von Rüstungsgütern zuständig gewesen. Er war in seinem Amt seit dem März des letzten Jahres.

Selenskyj bittet Verbündete um weitere Flugabwehrsysteme

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Verbündeten zur Lieferung weiterer Flugabwehrsysteme aufgerufen. Die Ukraine benötige zehn weitere Patriot-Raketensysteme zur Verteidigung des Luftraums, erklärte er in einer Online-Botschaft an ein Treffen von Ländern, die das Land unterstützen. Die jüngsten russischen Angriffe hätten gezeigt, dass Russland nicht bereit sei, realistische Friedensinitiativen zu akzeptieren oder gar umzusetzen.

Deutsche Waffen versagen in der Ukraine? Pistorius äußert sich

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich überrascht zu Medienberichten über Probleme mit deutschen Waffen in der Ukraine gezeigt. "Die Berichte habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen", sagte Pistorius am Rande des Treffens der Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag in Brüssel. Er sei in "regelmäßigem Austausch mit unseren ukrainischen Partnern und Meldungen wie diese oder Beschwerden über unser Material sind mir nicht bekannt geworden". Mehr dazu lesen Sie hier.

Video soll Erschießung ukrainischer Gefangener zeigen

Die Führung in Kiew wirft den russischen Besatzern weitere Kriegsverbrechen vor – vom anhaltenden Beschuss von Städten mit vielen zivilen Opfern bis zur Erschießung von Kriegsgefangenen. Letzteres sei auf einem von einer Drohne aufgenommenen Video dokumentiert, schrieb der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez bei Telegram. Die Aufnahmen zeigen, wie vier Soldaten mit erhobenen Händen aus einem zerstörten Haus kommen und sich auf Befehl ihrer Gegner ins Gras legen. Anschließend schießen diese den am Boden liegenden Männern erst in den Rücken und dann in den Kopf.

"Nach vorläufigen Informationen geschah dies am 13. März in der Nähe des Dorfes Pjatychatky", schrieb Lubinez. Er werde die Straftat dem Internationalen Roten Kreuz und den Vereinten Nationen melden. Solche Hinrichtungen seien kein Einzelfall, sondern systematische Politik der Russischen Föderation, die auf höchster Ebene gefördert werde, so Lubinez. Mehrere unabhängige Experten haben das Video als authentisch eingestuft.

Nachwuchs-General nutzt russische Schwäche aus

Er gilt als Hoffnungsträger in der ukrainischen Armee. Nun soll sich das Talent von General Mychajlo Drapatyj auszahlen: an der Front ist er offenbar mit einer neuen Taktik erfolgreich. Lesen Sie hier mehr über den Chef der ukrainischen Truppen in den russisch besetzten Gebieten.

US-Botschafterin in der Ukraine gibt Job auf