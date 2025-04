Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine bestätigt erstmals: Sind auch in Region Belgorod aktiv

07.04.2025

Der ukrainische Präsident Präsident Wolodymyr Selenskyj (l.) bei einem Frontbesuch in der russischen Region Kursk: Bislang gab es nur Berichte über ukrainische Aktivitäten in der Region Belgorod.

Ukrainer kämpfen in einer weiteren russischen Region. Kiew verhandelt mit den USA über einen Rohstoffdeal. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj bestätigt erstmals Aktivitäten in russischer Region Belgorod

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erstmals Aktivitäten ukrainischer Truppen in der russischen Region Belgorod bestätigt. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Selenskyj, der ukrainische Oberbefehlshaber habe einen Bericht "über die Frontlinie, unsere Präsenz in der Region Kursk und unsere Präsenz in der Region Belgorod" vorgelegt.

Die Ukraine setze ihre "aktiven Operationen in den Grenzgebieten des Feindes fort". Das sei gerechtfertigt, denn der Krieg müsse dorthin zurückkehren, von wo er ausgegangen sei. "Unser Hauptziel bleibt dasselbe: unser Land und unsere Gemeinden in den Regionen Sumy und Charkiw vor den russischen Besatzern zu schützen."

Bislang hatte es lediglich Berichte von Bloggern über die ukrainischen Aktivitäten in der russischen Region Belgorord gegeben. Die Region grenzt unmittelbar an die Region Kursk an, wo ukrainische Truppen seit August 2024 aktiv sind.

Russischer Botschafter droht Deutschland

Ukraine entsendet Delegation, um über Rohstoffdeal zu verhandeln

Ein ukrainisches Team wird Anfang dieser Woche in die USA reisen, um das von US-Präsident Donald Trump gewünschte Abkommen über die Ausbeutung seltener Rohstoffe zu verhandeln. Dies sagt ein mit dem Vorgang vertrauter ukrainischer Informant der Nachrichtenagentur Reuters.

Ukrainische Politiker hatten einen neuen Vorschlag der amerikanischen Seite für die Ausgestaltung des Rohstoffdeals geleakt. Dieser sieht vor, dass die Ukraine und die USA die Einnahmen aus dem Abbau fast aller Rohstoffe inklusive Öl und Gas zwischen beiden Ländern aufteilen. Dazu soll ein gemeinsamer Fond eingerichtet werden. Zur Kontrolle des Fonds soll ein Aufsichtsrat eingesetzt werden. Dieser soll insgesamt fünf Mitglieder haben, von denen drei von den USA eingesetzt werden. So hätten die USA ein Vetorecht bei allen Entscheidungen.

Russland: Haben 19 ukrainische Drohnen abgefangen

In der Nacht zum Montag fängt die Luftabwehr nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 19 ukrainische Drohnen ab. 13 Drohnen seien über dem Asowschen Meer im Südwesten Russlands abgeschossen worden. Die übrigen Drohnen seien über den Regionen Krasnodar und Brjansk sowie über der Halbinsel Krim zerstört worden. Regionale Behörden in der Region Krasnodar melden allerdings, Schienenverbindungen der Eisenbahn seien durch eine Drohne beschädigt worden.

Macron fordert starke Maßnahmen gegen russische Angriffe

Nach den erneuten tödlichen Angriffen Russlands auf die Ukraine hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron "starke Maßnahmen" gefordert, sollte Moskau weiterhin eine Friedenslösung blockieren. "Diese Angriffe Russlands müssen ein Ende haben. Es braucht so schnell wie möglich eine Waffenruhe. Und starke Maßnahmen, falls Russland weiterhin versucht, Zeit zu gewinnen und den Frieden zu verweigern", schrieb Macron am Sonntag auf X.

