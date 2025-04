Coach sagt "The Voice of Germany" ab

Newsblog zum Ukraine-Krieg Datum für US-Rohstoffdeal mit der Ukraine steht fest

Aktualisiert am 18.04.2025

Der Rohstoffdeal zwischen den USA und der Ukraine soll bald unterzeichnet werden. Kiew und Peking streiten über Chinas Hilfe für Moskau. Alle News im Blog.

Datum für Rohstoffdeal mit den USA steht

Das Rohstoffabkommen zwischen der Ukraine und den USA soll am 26. April in Washington unterschrieben werden. Vorher werde der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal zu abschließenden Verhandlungen am Vertragstext in den USA erwartet. Das geht aus der Absichtserklärung hervor, die beide Seiten am Donnerstag unterzeichnet haben. Die ukrainische Regierung in Kiew veröffentlichte den Text am Freitag.

Dies vorläufige Papier enthält keine wirtschaftlichen Eckdaten, sondern erklärt, dass ein gemeinsamer Investitionsfonds zum Wiederaufbau der Ukraine eingerichtet werden soll. Von langfristigen Sicherheitsgarantien, die sich die Ukraine erhofft, ist bislang nicht die Rede. Es heißt lediglich, dass das amerikanische Volk gemeinsam mit dem ukrainischen Volk "in eine freie, souveräne und sichere Ukraine investieren" wolle.

USA drohen mit Aufgabe ihrer Bemühungen um Frieden in Ukraine

China dementiert Waffenlieferungen an Russland

China hat Vorwürfe des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Waffenlieferungen an Russland bestritten. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sprach von unzutreffenden Anschuldigungen. Selenskyj hatte angekündigt, kommende Woche Belege für die Waffenhilfe vorzulegen.

Der diplomatische Streit zwischen beiden Ländern spitzt sich seit Tagen zu. So hatte die Ukraine zuletzt chinesische Söldner präsentiert, die auf Seiten Russlands kämpfen. China hatte dies stets bestritten.

Ukraine und USA unterzeichnen Absichtserklärung für Rohstoffabkommen

Die Ukraine und die USA sind einem Rohstoffabkommen einen wichtigen Schritt nähergekommen. Wie die ukrainische Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin Julia Swyrydenko im Onlinedienst X mitteilte, unterzeichneten beide Länder am Donnerstag eine entsprechende Absichtserklärung. Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump den baldigen Abschluss eines "Deals" angekündigt.

Swyrydenko zufolge ebnet die nun unterzeichnete Absichtserklärung den Weg "für ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen und die Einrichtung eines Investitionsfonds für den Wiederaufbau der Ukraine". Einzelheiten zu dem Dokument nannte die Ministerin zunächst nicht. Sie fügte aber hinzu, dass die Bemühungen in Richtung einer endgültigen Vereinbarung fortgesetzt würden.

Kiew hoffe, dass der Fonds "ein wirksames Instrument" werde, um Investitionen "in den Wiederaufbau unseres Landes, die Modernisierung der Infrastruktur, die Unterstützung von Unternehmen und die Schaffung neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten anzuziehen", erklärte Swyrydenko weiter. Es gebe zwar "noch viel zu tun", fügte sie hinzu. Das derzeitige Tempo und "die bedeutenden Fortschritte" ließen jedoch erwarten, "dass das Dokument für beide Länder sehr vorteilhaft sein" werde. Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Russlands UN-Vertreter nennt Waffenstillstand unrealistisch

Ein Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ist nach Worten des russischen Botschafters bei den Vereinten Nationen zurzeit unrealistisch. Schon die Vereinbarung der beiden Kriegsparteien, im beidseitigen Einvernehmen die Angriffe auf Energieeinrichtungen im jeweiligen Nachbarland einzustellen, habe nicht funktioniert, sagte der russische UN-Vertreter Wassilij Nebensja in New York. "Wir haben es mit einer begrenzten Waffenruhe zur Energieinfrastruktur versucht, die von der ukrainischen Seite nicht eingehalten wurde. Unter diesen Umständen ist es schlicht unrealistisch, jetzt über einen Waffenstillstand zu sprechen." Auch die Frage, wer die Einhaltung eines solchen Waffenstillstands überwachen sollte, sei ungeklärt.

Russland wirft der Ukraine mehr als 80 Verstöße gegen den einmonatigen Stopp wechselseitiger Angriffe auf Energieanlagen vor, der nach einem Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump am 18. März verkündet worden war. Zwar gab es in den 30 Tagen keine großen russischen Attacken auf ukrainische Kraftwerke mehr. Allerdings wurden aus der Ukraine Schäden an der Stromversorgung nach russischen Luftangriffen gemeldet. Außerdem nahm der Beschuss ziviler Objekte zu und kostete seit Anfang April Dutzende Ukrainer das Leben. Die ukrainische Armee wiederum beschoss laut Angaben aus Kiew keine russischen Raffinerien mehr, was Moskau in den Wochen zuvor große Probleme bereitet hatte.

