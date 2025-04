Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump blockiert offenbar G7-Erklärung zu Angriff auf Sumy

US-Präsident Trump weigert sich offenbar, Russlands Angriff auf Sumy zu verurteilen. Kiew schlägt derweil zurück. Lesen Sie diese und weitere News in unserem Blog.

Sumy-Angriff: Trump blockiert offenbar G7-Erklärung

Die USA blockieren offenbar eine von den G7-Staaten verfasste Erklärung, in der Russlands Angriff auf die ukrainische Stadt Sumy mit 35 Toten am Palmsonntag verurteilt wird. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Es war der bislang tödlichste Angriff der Russen auf die Ukraine in diesem Jahr. Ihre Haltung begründet die US-Regierung dem Bericht zufolge damit, dass sie die Verhandlungen mit Moskau aufrechterhalten wolle.

Am Sonntag waren zwei russische Raketen kurz hintereinander mitten im Stadtzentrum der Großstadt im Nordosten der Ukraine eingeschlagen. Mindestens 35 Menschen starben, etwa 120 weitere wurden verletzt – vor allem Zivilisten, unter ihnen auch viele Kirchgänger. Die Regierung von Präsident Donald Trump habe den Verbündeten G7-Staaten mitgeteilt, sie könne die Erklärung, in der der Angriff verurteilt wird, nicht unterzeichnen, da sie "daran arbeite, den Raum für Friedensverhandlungen zu erhalten", so Bloomberg.

Kanada wiederum habe seinen Verbündeten mitgeteilt, dass es ohne die Zustimmung der USA nicht möglich sei, die Erklärung zu verabschieden. Kanada hat derzeit den G7-Vorsitz inne. In der Erklärung sollte der Angriff auf Sumy offenbar als ein Beweis dafür gewertet werden, dass Russland entschlossen sei, den Krieg fortzusetzen. In Deutschland hat der Angriff eine erneute Debatte über die Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers an die Ukraine ausgelöst. Der designierte Kanzler Friedrich Merz (CDU) bekräftigte am Sonntag seine Haltung, die Waffe liefern zu wollen.

Nach Angriff auf Sumy: Ukraine meldet Gegenschlag

Diskussion um Taurus: Wadephul springt Merz bei

Nato-Generalsekretär überraschend in Ukraine eingetroffen

Selenskyj entlässt nach russischem Raketenangriff Gouverneur

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einem verheerenden russischen Raketenangriff die Entlassung des Militärgouverneurs des Gebiets Sumy, Wolodymyr Artjuch, eingeleitet. Sein Antrag wurde von der Regierung unterstützt, teilte der Regierungsvertreter im Parlament, Taras Melyntschuk, bei Telegram mit.

Artjuch hatte am Tag zuvor dem ukrainischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zufolge eingeräumt, dass dort zu der Zeit des Angriffs eine Ordensverleihung an Soldaten stattgefunden hat. Gleichzeitig hatte Artjuch jedoch erklärt, dass diese Veranstaltung nicht von ihm veranlasst worden sei. Der 66-Jährige hatte das Amt knapp zwei Jahre lang inne.

Bei dem Angriff in der nordostukrainischen Stadt sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Unter den gemeldeten Opfern waren inoffiziellen Angaben zufolge allerdings nur zwei Soldaten. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.

Trump stoppt Ukraine-Hilfen: Europa greift ein

Kreml lobt Gespräche mit den USA – und dämpft Erwartungen

Für ein Abkommen mit den USA für eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg gibt es Russland zufolge noch keinen klar umrissenen Rahmen. Es bestehe jedoch der politische Wille, in Richtung einer Vereinbarung voranzukommen, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow zu Journalisten. Die Kontakte mit den USA seien positiv und nützlich.