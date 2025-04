Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml droht: Deutsche Taurus-Lieferung wäre "weitere Eskalation"

Von t-online , sic Aktualisiert am 14.04.2025 - 15:48 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Kremlsprecher Dmitri Peskow mit Wladimir Putin (Archivbild): Peskow wertete die Gespräche zwischen Putin und Donald Trumps Sondergesandten Steve Witkoff als positiv. (Quelle: IMAGO/Grigory Sysoyev/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Dreimal hat sich Trumps Sondergesandter Steve Witkoff mit Russlands Staatschef Wladimir Putin getroffen. Dessen Sprecher würdigte den Dialog als "extrem nützlich".

Kreml wertet Gespräche zwischen Putin und Witkoff als "nützlich"

Russland hat das Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff als äußerst "nützlich" bezeichnet. "Solche Kontakte sind extrem nützlich und effektiv", sagte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Die beiden Parteien hätten auf diesem Weg "verschiedene Elemente ihrer Positionen zu allen möglichen Fragen" austauschen können. Ein mögliches Treffen zwischen Putin und US-Präsident Donald Trump wurde bei dem Treffen laut Peskow nicht besprochen. "Jedes Treffen muss gut vorbereitet werden", sagte Peskow. "Die Arbeit wird fortgesetzt", fügte Peskow hinzu, ohne weitere Details zu nennen.

Witkoff hatte Putin am Freitag in Sankt Petersburg zu einem viereinhalbstündigen Gespräch getroffen. Der von Trump ernannte Sondergesandte war vor dem Hintergrund einer Annäherung zwischen Washington und Moskau zum dritten Mal nach Russland gereist. Peskow hatte im Vorfeld des Treffens gesagt, bei dem Gespräch werde es unter anderem um "verschiedene Aspekte einer Regelung" der Ukraine-Frage gehen.

Trump hatte die Führung in Moskau vor dem Treffen zu mehr Entgegenkommen aufgefordert: "Russland muss sich bewegen", schrieb er auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Zu viele Menschen sterben – jede Woche Tausende – in einem furchtbaren und sinnlosen Krieg."

Sumy: Russland behauptet, Angriff habe Offizieren gegolten

Der Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mindestens 34 Toten hat nach russischen Angaben ukrainischen Offizieren gegolten. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Montag, die Armee habe mit zwei ballistischen Raketen vom Typ Iskander "den Ort eines Treffens von Kommandeuren" in Sumy angegriffen. Das Ministerium warf der ukrainischen Führung zudem vor, die Zivilbevölkerung als "menschliche Schutzschilde" zu missbrauchen.

Nach ukrainischen Angaben wurden bei der Attacke mindestens 34 Menschen getötet und weitere 117 verletzt. Unter den Toten waren auch zwei Kinder, 15 weitere Kinder wurden verletzt. Von ukrainischer Seite gab es keinen Hinweis auf ein Treffen von Kommandeuren. Angaben über mögliche eigene Verluste macht die ukrainische Armee grundsätzlich nicht.

Der Angriff löste international Entsetzen und Empörung aus. US-Präsident Donald Trump sprach von "einer schrecklichen Sache", UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich "zutiefst schockiert".

Kreml droht: Deutsche Taurus-Lieferung wäre "weitere Eskalation"

Der Kreml hat die mögliche Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine als "weitere Eskalation" bezeichnet. Am Montag sagte der Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, dass der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), "ein Befürworter einer härteren Haltung und verschiedener Schritte" sei, die "unweigerlich nur zu einer weiteren Eskalation der Situation um die Ukraine führen können und werden". Russland sehe "ähnliche Positionen" in anderen europäischen Hauptstädten.

In seiner Zeit als Oppositionspolitiker hatte Merz sich offen für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gezeigt. Dies gelte weiterhin, sagte der CDU-Vorsitzende am Sonntag in der ARD. "Nicht, dass wir selbst in diesen Krieg eingreifen, sondern dass wir die ukrainische Armee mit solchen Waffen ausrüsten." Merz ergänzte auf Nachfrage, er habe immer gesagt, dass er dies nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde.

Kreml bietet USA Bilanz zu Angriffsstopp auf Energieanlagen an

Nach vier Wochen läuft am Freitag, 18. April, eine russisch-ukrainische Übereinkunft über einen gegenseitigen Angriffsverzicht auf Energieanlagen aus. Dieser war im März in einem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Staatschef Wladimir Putin verabredet worden. Nun bietet der Kreml den USA überraschend an, eine Bilanz des Angriffsstopps zu ziehen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Trump: Russischer Angriff auf Sumy wohl ein Fehler