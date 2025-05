Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj begrüßt Putins Bereitschaft zu Gesprächen

Wolodymyr Selenskyj (Archivbild): Er setzt auf Verhandlungen mit Putin. (Quelle: Aurelien Morissard/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Ukraine reagiert "positiv" auf Reaktionen aus Russland, direkt über eine Feuerpause zu verhandeln. Die Gespräche könnten schon diese Woche stattfinden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die russische Bereitschaft zu direkten Gesprächen über eine Waffenruhe begrüßt. "Es ist ein positives Zeichen, dass die Russen endlich begonnen haben, über ein Ende des Krieges nachzudenken", so Selenskyj. Er fügte hinzu: "Die ganze Welt hat sehr lange darauf gewartet. Und der allererste Schritt zur tatsächlichen Beendigung eines Krieges ist ein Waffenstillstand."

Selenskyj hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin am Samstag eine Feuerpause von 30 Tagen angeboten. In der Nacht zum Sonntag schlug Putin direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine vor. Diese könnten ab Donnerstag in Istanbul stattfinden. Die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten fordern dagegen eine bedingungslose 30-tägige Waffenruhe als Voraussetzung für Verhandlungen zwischen beiden Seiten.

Die Ukraine meldete in der Nacht zu Sonntag mehr als hundert Drohnenangriffe Zwischen Mitternacht und Sonntagmorgen habe Russland 108 Kampfdrohnen gegen die Ukraine gestartet, erklärte die ukrainische Luftwaffe. 60 davon seien abgefangen worden.

Angriffe auf Kiew gemeldet

Die Luftabwehrsysteme der Ukraine versuchten in der Nacht zum Sonntag, einen russischen Drohnenangriff auf Kiew abzuwehren, sagte der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko. Der Angriff erfolgte Stunden, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin direkte Gespräche mit der Ukraine für den 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen hat.

Putin bereit zu direkten Gesprächen mit der Ukraine

Kremlchef Wladimir Putin hat direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine am 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen. Russland sei zu "ernsthaften Verhandlungen ohne Vorbedingungen" bereit und schlage vor, damit "bereits am kommenden Donnerstag, den 15. Mai, in Istanbul zu beginnen", sagte der russische Präsident am Sonntag vor Journalisten im Kreml. Lesen Sie hier mehr dazu.

Sonntag, 11. Mai

Frankreich berät mit seinen Partnern über eine Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland mit Soldaten. "Das Entscheidende ist, dass wir Soldaten in der Ukraine haben", sagt Präsident Emmanuel Macron der Zeitung "Le Parisien". Die Stabschefs Großbritanniens, Frankreichs und der Ukraine hätten sich bereits ausgetauscht. "All dies wird klarer und macht Fortschritte", sagte Macron, ohne sich zu Details zu äußern.

Merz: Regierung wird keine Waffenlieferungen mehr veröffentlichen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, dass die neue Bundesregierung die im Juni 2022 begonnene Veröffentlichung der Militärhilfe an die Ukraine stoppen wird. "Unter meiner Führung wird die Debatte um Waffenlieferungen, Kaliber, Waffensysteme und und und aus der Öffentlichkeit herausgenommen", sagte der CDU-Vorsitzende am Samstag in Kiew den Sendern RTL/ntv. Er betätigte damit einen Reuters-Bericht von Freitag.

Aus Regierungskreisen hatte es geheißen, dass künftig die Information über die Lieferung von Waffensystemen an die Ukraine reduziert werden solle, weil man eine "strategische Ambiguität" in der Kommunikation erreichen wolle, um Russland keine strategische Vorteilen mehr zu verschaffen. Merz betonte, dass sich an der Zusage nichts ändere, dass man die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriff weiter unterstützen werden. Er machte keine Aussage zu der Frage, ob die neue Regierung Marschflugkörper des Typs Taurus liefern werde.

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 hatte die frühere Bundesregierung zunächst nur sporadisch über die militärische Hilfe berichtet, bis sie dann auf Druck von Abgeordneten und der Medien ab dem 21. Juni 2022 eine ständig aktualisierte Liste der gelieferten Systeme und Güter ins Internet stellte. Dies diente auch dazu, sich gegen den Vorwurf zu wehren, Deutschland tue zu wenig. Andere westliche Länder folgten diesem Vorgehen nicht.

Kreml will über Waffenruhe "nachdenken"

Der Kreml will den Vorschlag für eine 30-tägige Ukraine-Waffenruhe prüfen. Wie russische Staatsmedien am Samstag unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow berichteten, will der Kreml über die von Kiews westlichen Verbündeten vorgelegte Forderung "nachdenken". Peskow äußerte sich demnach im US-Fernsehsender CNN zu der "neuen Entwicklung", wies aber zugleich darauf hin, dass es sinnlos sei, Moskau "unter Druck zu setzen".