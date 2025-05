US-Außenamtsdirektor Anton bei Gesprächen in Istanbul

Für die USA wird der Direktor für Politikplanung im Außenministerium, Michael Anton, am Freitag an den Ukraine-Gesprächen mit der russischen Delegation in Istanbul teilnehmen. Dies teilt die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, mit.

Türkei: Gespräche von Ukraine und Russland am Mittag geplant

Die geplanten Verhandlungen zwischen ukrainischen und russischen Gesandten über ein Ende des Ukraine-Krieges sollen nach türkischen Angaben gegen Mittag beginnen. Delegationen der Kriegsparteien und Vertreter der Türkei sollen sich um 11.30 Uhr im Istanbuler Dolmabahce-Palast treffen, wie es aus Quellen im türkischen Außenministerium hieß. Um 9.45 Uhr ist demnach noch ein Treffen von Vertretern der USA, der Türkei und der Ukraine geplant.

Laut Angaben des ukrainischen Oberbefehlshabers Oleksandr Syrskyj kämpfen aktuell mehr als 640.000 russische Soldaten in der Ukraine. "Moskau hat seine Aggression gegen die Ukraine in einen Abnutzungskrieg verwandelt und setzt eine kombinierte Streitmacht von bis zu 640.000 Mann ein", sagte Syrskyi am Donnerstag vor den Mitgliedern des NATO-Ukraine-Rates. "Unsere Soldaten führen weiterhin eine effektive Verteidigungsoperation durch und fügen dem Feind erhebliche Verluste zu."

Noch im vergangenen November soll die Zahl russischer Soldaten in der Ukraine bei rund 580.000 Mann gelegen haben. Aus dem ukrainischen Geheimdienst hieß es kürzlich, dass Russland während der aktuell laufenden Gespräche in Istanbul eine neue Offensive in der Ukraine vorbereite.