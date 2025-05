Ließ Mariupol bombardieren: Russischer Luftwaffenkommandant ist tot

Russland stattet Nordkorea wohl mit Luftabwehrsystem aus

Drohnenangriffe: Opfer in der Ukraine, Schäden in Moskau

Gegenseitige nächtliche Drohnenangriffe haben in der Ukraine mindestens einen Toten und mehrere Verletzte gefordert und in Russlands Hauptstadt Moskau Schäden hervorgerufen. Beim Beschuss der Stadt Bilopilja in der grenznahen ukrainischen Region Sumy sei ein Zivilist getötet und eine Frau verletzt worden, teilte die Gebietsverwaltung mit. "Wohnhäuser wurden zerstört", hieß es auf dem Telegramkanal der Behörde. Auch in anderen Gemeinden gab es demnach Schäden, unter anderem an Infrastrukturobjekten.