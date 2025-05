Jan Hofer zeigt sich am Strand

Newsblog zum Ukraine-Krieg Niederlande liefern letzte F-16 Kampfjets an Ukraine

Von t-online Aktualisiert am 26.05.2025 - 20:12 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Ein F16-Kampfflugzeug: Die Jets werden unter anderem zur Luftverteidigung eingesetzt. (Quelle: Mircea Rosca/epa/dpa/Archivbild/dpa)

Die Niederlande haben der Ukraine 24 Kampfjets zur Verfügung gestellt. Ein russisches Nachrichtenportal identifiziert getötete russische Soldaten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Niederlande liefern letzte F-16 Kampfjets an Ukraine

Die letzten für die Ukraine bestimmten niederländischen Kampfflugzeuge vom Typ F-16 haben die Niederlande verlassen. Die Flugzeuge würden zunächst in Belgien zwischenlanden und dort für die Auslieferung vorbereitet, teilte das Verteidigungsministerium in Den Haag mit. Insgesamt haben die Niederlande der Ukraine damit 24 Kampfflugzeuge zur Verfügung gestellt.

Verteidigungsminister Ruben Brekelmans sprach von einem wichtigen Meilenstein. "Wegen der täglichen russischen Luftangriffe sind die F-16 für die Ukraine lebenswichtig." Die Abwehr der russischen Aggression liege auch im Interesse der westlichen europäischen Partner, sagte der Minister.

Der Minister sprach auch von großen Erfolgen der ukrainischen Abwehr dank der F-16. So seien etwa russische Marschflugkörper und Drohnen abgeschossen worden.

Kreml kritisiert Merz: "Ziemlich gefährliche Entscheidung"

Russland hat als Reaktion auf eine Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz eine Aufhebung von Reichweitenbegrenzungen für westliche Waffen in der Ukraine kritisiert. Dies seien "ziemlich gefährliche Entscheidungen, wenn es sie gegeben hat", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Mehr dazu lesen Sie hier.

Merz kündigt Aufhebung der Reichweitenbeschränkung an

Mit der neuen Bundesregierung gibt es auch ein Umdenken bei den Waffenlieferungen an die Ukraine: Friedrich Merz hat auf X erklärt, dass für die aus Deutschland an die Ukraine gelieferten Waffen keine Reichweitenbeschränkungen mehr gelten. "Die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift", so Merz. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russische Börse gibt nach

Der russische Aktienmarkt startet mit Verlusten in die Woche. Die beiden wichtigsten russischen Aktienindizes, RTS-Index und MOEX-Index, verloren am Montag an Wert. Dabei sank der Kurs des RTS-Index um 1,83 Prozent und der des MOEX-Index um 1,85 Prozent. Beide Indizes bilden die größten börsennotierten Unternehmen Russlands ab. Mehr über die Hintergründe lesen Sie hier.

Selenskyj kommt am Mittwoch nach Berlin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt nach "Spiegel"-Informationen am Mittwoch nach Berlin. Selenskyj werde von Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen, berichtet das Nachrichtenmagazin. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland soll Soldaten bei der Rekrutierung bewusst täuschen

Sie bewerben sich als Bauarbeiter, Ingenieure oder Fahrer für humanitäre Hilfsgüter – am Ende können sie an der Front in der Ukraine landen: Das russische Verteidigungsministerium geht bei der Rekrutierung von Soldaten neue Wege und täuscht die Bewerber dabei offenbar bewusst, um die Zahlen nach oben zu treiben. Lesen Sie hier mehr dazu.

Wie China dem russischen Militär hilft

Das ukrainische Auslandsgeheimdienst meldet, dass China russische Rüstungsbetriebe mit Chemikalien und Bauteilen beliefert. In einem Interview erklärt der Chef des Geheimdiensts, dass man konkrete Hinweise auf 20 Fabriken habe, die von China beliefert werden. Lesen Sie hier weiter.

Mehr als 300 Drohnen: Ukraine vermeldet größten Angriff aus Russland

Die Ukraine hat in der Nacht zum Montag nach Angaben aus Kiew den größten russischen Drohnenangriff seit Kriegsbeginn erlebt. Russland feuerte insgesamt 364 Geschosse auf das Gebiet der Ukraine, darunter 355 Drohnen und Drohnenattrappen sowie neun Marschflugkörper, wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte. Nach Angaben des Luftwaffensprechers Juriy Ignat handelte es sich um die bisher größte Drohnenattacke seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022.

Das unabhängige russische Medienprojekt Mediazona hat in Zusammenarbeit mit der BBC 109.625 in der Ukraine gefallene russische Soldaten identifiziert. Zur Identifikation der getöteten Soldaten nutzten die Journalisten nur öffentlich zugängliche Daten wie Nachrufe, Beiträge von Angehörigen in sozialen Netzwerken, regionale Medienberichte und Erklärungen der lokalen Behörden.