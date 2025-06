Mega-Stau: Urlauber campen am Rand

07.06.2025

Der US-Präsident gibt Kiew eine Mitschuld für russische Angriffe. Die russische Zentralbank gerät offenbar unter Druck. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 7. Juni

Trump: Ukraine liefert Putin Grund für Angriffe

US-Präsident Donald Trump hat den jüngsten ukrainischen Schlag gegen die russische Luftwaffe kritisiert. "Sie haben Putin einen Grund geliefert, das Land in Grund und Boden zu bomben", sagte Trump an Bord der Air Force One auf die Frage eines Reporters zur ukrainischen "Operation Spinnennetz", bei der kürzlich Dutzende russische Flugzeuge zerstört oder beschädigt worden sein sollen. "Als ich die Bilder sah, dachte ich, jetzt geht's los, jetzt schlagen sie wieder zu", fügte Trump mit Blick auf Russland hinzu.

In den vergangenen Nächten hat Russland ukrainische Städte wieder massiv mit Kamikazedrohnen und Raketen angegriffen. Bei dem bislang schwersten Angriff auf die Stadt Charkiw im Nordosten des Landes starben in der Nacht zu Samstag nach Angaben des Bürgermeisters drei Menschen, 22 seien verletzt worden. Auch in anderen Landesteilen gingen russische Geschosse nieder. Die ukrainische Armee sprach von insgesamt 206 Drohnen, zwei ballistischen sowie sieben anderen Raketen. Zehn Orte seien getroffen worden.

Russland greift die Ukraine seit fast dreieinhalb Jahren immer wieder unprovoziert an. Auf Videoaufnahme der "Operation Spinnennetz" war außerdem zu erkennen, dass einige der angegriffenen Flugzeuge bereits Marschflugkörper unter ihren Tragflächen montiert hatten – was auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff hindeutet. Militärexperten halten russische "Racheakte" auch deshalb für unwahrscheinlich, weil die Angriffe viel Vorbereitungszeit brauchen. Auch die jüngsten russischen Angriffe gegen die Ukraine dürften daher schon vor der ukrainischen "Operation Spinnennetz" geplant worden sein.

Russland wirft Ukraine vor, Gefangenenaustausch zu verzögern

Russland hat die Ukraine zur Umsetzung eines vereinbarten Gefangenenaustauschs und der Übernahme von 6.000 getöteten Soldaten aufgefordert. Die russische Seite warte mit 1.212 tiefgefrorenen Leichen in Kühlschränken am Übergabepunkt, teilte Moskaus Verhandlungsführer Wladimir Medinski bei Telegram mit. Auch die anderen Überreste seien auf dem Weg.

Zudem sei der Ukraine für den geplanten neuen Gefangenaustausch eine Liste mit 640 Inhaftierten übergeben worden. Vereinbart hatten beide Seiten am Montag in Istanbul den Austausch von 1.200 Gefangenen, darunter unter 25-Jährige, Verletzte und Schwerkranke. Die russische Kontaktgruppe stehe an der Grenze zur Ukraine bereit, um den Austausch zu beginnen, sagte Medinski. Die Ukrainer fehlten aber. Medinski warf Kiew vor, sich nicht an Vereinbarungen zu halten und den Gefangenenaustausch zu verzögern. Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.

Die Gespräche in Istanbul waren die zweiten direkten Verhandlungen nach der ersten Runde im Mai, die noch im selben Monat zum bis dahin größten Gefangenenaustausch führte. Jeweils 1.000 Soldaten und Zivilisten kamen auf jeder Seite in Freiheit. Davor hatte es zuletzt 2022 solche direkten Verhandlungen über ein Ende des Krieges gegeben. Sie scheiterten damals.

Nach Merz-Besuch: Russischer Politiker droht Deutschland

Kanzler Merz dankte beim Treffen mit US-Präsident Trump auch für den Sieg über Nazi-Deutschland. In Russland stößt das auf Kritik. Gewarnt wird gar vor einer Konfrontation zwischen Moskau und Berlin. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine meldet mehr als 200 Drohnenangriffe in der Nacht

Die Ukraine ist in der Nacht nach Angaben ihres Militärs mit insgesamt 206 Drohnen, zwei ballistischen sowie sieben anderen Raketen angegriffen worden. Die Flugabwehr habe von den Drohnen 87 abgeschossen. 80 weitere seien Attrappen ohne Sprengköpfe gewesen oder verschwunden – was in der Regel bedeutet, dass sie durch elektronische Störmanöver abgelenkt wurden. Zehn Orte seien getroffen worden.

Charkiw meldet schwersten Angriff seit Kriegsbeginn