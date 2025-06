Aktualisiert am 09.06.2025 - 15:12 Uhr

Nach dem wohl bisher größten russischen Luftangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn hat nun auch die polnische Luftwaffe im Grenzgebiet zur Ukraine ihre Streitkräfte aktiviert. Laut einer Mitteilung der polnischen Streitkräfte waren am frühen Morgen Flugzeuge des polnischen Militärs sowie anderer verbündeter Länder im Einsatz.

"Die ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit in den an die gefährdeten Gebiete angrenzenden Regionen zu gewährleisten", schrieb das Einsatzkommando auf X.

Russlands Angriff auf Ukraine: Polen aktiviert Luftwaffe in Grenzregion

Nach russischem Ukraine-Angriff: Einsatz beendet, Gefahr gebannt

Inzwischen ist der Einsatz laut Angaben der Streitkräfte beendet. Die Gefahr durch russische Raketen habe sich verringert, heißt es in einem weiteren Beitrag auf X. Der polnische Luftraum sei nicht verletzt worden. "Vielen Dank für die alliierte Unterstützung", schreibt das polnische Militär mit Blick auf die an dem Einsatz beteiligten Nato-Partner. Trotz allem bleibe das Einsatzkommando in "ständiger Alarmbereitschaft".