Selenskyj: Russland glaubt nicht, dass Ukraine das "Memorandum" akzeptiert

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj glauben die russischen Unterhändler selbst nicht daran, dass die Ukraine den Bedingungen zustimmen wird, die Russland in einem "Memorandum" festgehalten hat. Entsprechende Äußerungen sollen die Unterhändler bei den jüngsten Verhandlungen in der Türkei getätigt haben. "Sie sagten unserer Delegation sogar: Wir wissen, dass unser Memorandum ein Ultimatum ist, und Sie werden es nicht akzeptieren", sagte Selenskyj in einem Interview mit dem ungarischen Nachrichtensender Valasz Online.