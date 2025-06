Russland und Nordkorea haben ihre militärische Zusammenarbeit offenbar erheblich ausgeweitet. Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstchefs, Kyrylo Budanow, liefert Moskau insbesondere gezielt militärtechnologisches Know-how an Pjöngjang. Dies betrifft vor allem die Fertigung von Drohnen, ballistischen Raketen und nuklearfähigen Trägersystemen, wie Budanow im Gespräch mit dem US-Portal "The War Zone" erklärt.

Laut Budanow unterstützt Russland Nordkorea beim Aufbau einer Produktionslinie für Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed-136, die ursprünglich aus iranischer Entwicklung stammen. Diese Drohnen werden bereits in Russland in großer Zahl produziert und gegen die Ukraine eingesetzt. Künftig soll auch Nordkorea in der Lage sein, diese Drohnen eigenständig herzustellen, was nach Einschätzung Budanows die militärische Balance auf der koreanischen Halbinsel deutlich verändern könnte. So könnte Nordkorea Südkorea vermehrt angreifen und Luftabwehrsysteme überwinden.