Newsblog zum Ukraine-Krieg Rauchsäule steigt über besetztem Atomkraftwerk auf

19.07.2025

Player wird geladen Video: Eine Rauchsäule steigt über dem Atomkraftwerk Saporischschja auf. (Quelle: t-online)

Ein US-General warnt Moskau vor einem Angriff auf die Nato. Russland treibt die Russifizierung der Ukraine voran. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 19. Juli

Stromausfall und Rauchsäule am AKW Saporischschja

Alarm an dem von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Am Samstagmittag berichteten mehrere vertrauenswürdige Kriegsbeobachter auf Telegram von einer großen Rauchwolke, die über dem größten AKW Europas aufsteige. Der Grund dafür ist noch nicht bekannt.

Zuvor hatten die Besatzungsbehörden erklärt, die Stromversorgung in der gesamten Region um das AKW sei zum Erliegen gekommen. Mittlerweile sei allerdings alles wieder unter Kontrolle, heißt es in einem Kreml-nahen Telegramkanal. Verschiedene Telegramkanäle berichten allerdings, dass die Rauchsäule gegen 14.30 (Ortszeit) immer noch über dem Kraftwerk zu sehen sei.

Polen untersucht Ausfall von Flugmanagement-Systemen

In Polen hat es nach Angaben der Behörden im Flugverkehr einen Ausfall der Managementsysteme gegeben. Die Ursache dafür werde untersucht, teilt ein Sprecher des Innenministeriums mit. Der Inlandsgeheimdienst gehe dabei auch dem Verdacht der Sabotage nach. Beamte sammelten Informationen und analysierten sie.

Russland verbannt Ukrainisch aus Schulen in besetzten Gebieten

Das russische Bildungsministerium hat einen Gesetzentwurf verfasst, laut dem die ukrainische Sprache und entsprechende Unterrichtseinheiten in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine verboten werden sollen. Insbesondere die Regionen Saporischschja und Cherson sind betroffen, dort ist Ukrainisch bisher ein Pflichtfach in der Schule. Das geht aus dem Geheimdienstbericht des britischen Verteidigungsministeriums hervor.

Demnach soll schon ab dem kommenden Schuljahr, das im September beginnt, kein Unterricht mehr auf Ukrainisch stattfinden. Außerdem soll Ukrainisch als Schulfach wegfallen. Das Bildungsministerium in Moskau begründet den Schritt mit der "veränderten geopolitischen Lage". Auch ukrainische Kultur soll so wenig wie möglich in Schulen behandelt werden, heißt es in dem Bericht. Der Schritt treibt die Russifizierung in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine weiter voran.

Australien liefert der Ukraine 49 Abrams-Panzer

Die australische Regierung hat eigenen Angaben zufolge der Ukraine 49 Abrams-Panzer im Wert von 245 Millionen australischen Dollar (160 Millionen US-Dollar) geliefert. "Die M1A1 Abrams-Panzer werden einen bedeutenden Beitrag zum laufenden Kampf der Ukraine gegen die illegale und unmoralische Invasion Russlands leisten", so Verteidigungsminister Richard Marles in einer Erklärung.

Die Ukraine habe den Großteil der Panzer bereits erhalten, der Rest werde in den kommenden Monaten geliefert, so Marles weiter. Die Panzer seien Teil des 1,5 Milliarden australische Dollar (980 Millionen US-Dollar) schweren Hilfspakets, das Canberra der Ukraine in dem Konflikt zur Verfügung gestellt habe. Australien, einer der größten Unterstützer, die nicht der Nato angehören, liefert seit dem Einmarsch Moskaus in die Ukraine Hilfsgüter, Munition und Verteidigungsausrüstung.

Selenskyj: Russland griff in der Nacht mit vielen Raketen an

Russland hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht mit mehr als 30 Raketen sowie 300 Drohnen angegriffen. Dabei sei in der Region Sumy kritische Infrastruktur beschädigt worden, teilt Selenskyj über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Es habe Stromausfälle gegeben, von denen mehrere Tausend Haushalte betroffen seien.

Russland: Ukrainische Drohnen auf dem Weg nach Moskau abgeschossen