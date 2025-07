Demnach soll schon ab dem kommenden Schuljahr, das im September beginnt, kein Unterricht mehr auf Ukrainisch stattfinden. Außerdem soll Ukrainisch als Schulfach wegfallen. Das Bildungsministerium in Moskau begründet den Schritt mit der "veränderten geopolitischen Lage". Auch ukrainische Kultur soll so wenig wie möglich in Schulen behandelt werden, heißt es in dem Bericht. Der Schritt treibt die Russifizierung in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine weiter voran.