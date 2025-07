Mit einer neuen Wasserdrohne kann die Ukraine von Flüssen aus angreifen. (Quelle: Association of Ukrainian Engineers)

Das ukrainische Militär hat eine neue Wasserdrohne in seiner Flotte, die von Flüssen aus angreifen kann. Sie ist nur einen Meter lang, transportiert aber eine tödliche Fracht. Denn auf ihrem Deck kann eine Kamikazedrohne untergebracht werden. Damit ist sie einer der kleinsten Drohnenträger derzeit.

Bereits zuvor hat die Ukraine Seedrohnen eingesetzt, die kleinere Drohnen an Küstenregionen absetzen können. Im Januar wurde damit ein russischer Hubschrauber abgeschossen . Mit dem neuen autonomen Kleinboot namens "Ursula" können aber auch gegnerische Truppen von Flussläufen aus angegriffen werden.

Auch als Kamikazedrohne einsetzbar

"Ursula" wurde von der Firma ToviTechNet entwickelt. Unterstützung gab es von der Vereinigung ukrainischer Ingenieure. Sie kann mit Sensoren ausgestattet werden, um auf Patrouille zu gehen und feindliche Stellungen auszuspähen. Mit Sprengstoff beladen wird sie zu einer fast lautlosen Waffe gegen russische Stellungen, die sich nahe am Wasser befinden, oder gegen provisorische russische Brücken. Sie kann aber auch eine Luftdrohne mit sich führen, die von der "Ursula" aufsteigen und in kurzer Zeit ihr Ziel erreichen kann.

Experte: Ukraine kann Drohnen nahe Cherson einsetzen

"Dass die Ukraine sich auf die Entwicklung dieser Drohnen für Flüsse konzentrierte, ergab sich aus der Notwendigkeit, den russischen Aktivitäten entlang des Dnipro-Flussgebiets, insbesondere in der Gegend von Cherson, entgegenzuwirken - sie musste spezielle Fähigkeiten und Einheiten entwickeln, um ein ausgedehntes Netzwerk von Kanälen zu befahren und den Gegner anzugreifen", sagte Federico Borsari, Fellow für transatlantische Verteidigung am Center for European Policy Analysis dem Militär-Onlineportal "Defense News".