Aktualisiert am 29.07.2025 - 23:44 Uhr

Aktualisiert am 29.07.2025 - 23:44 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Ukrainische Soldaten nehmen an einer militärischen Ausbildung in der Region Saporischschja, Ukraine, teil. (Quelle: Andriy Andriyenko/dpa)

Russische Rakete trifft ukrainische Heeresschule

Beim Einschlag einer russischen Rakete in einer Ausbildungseinheit des ukrainischen Heeres sind nach offiziellen Angaben mindestens drei Soldaten ums Leben gekommen und 18 weitere verletzt worden. "Ungeachtet der Sicherheitsmaßnahmen ist es nicht gelungen, Verluste unter dem Personal vollständig zu verhindern", räumten die Heeresstreitkräfte auf Facebook ein.

Das Militär kündigte eine gründliche Überprüfung des Vorfalls und notfalls eine Bestrafung Verantwortlicher an, sollten die Verluste auf Fahrlässigkeit von Offizieren zurückzuführen sein. Zwar geht aus der Mitteilung nicht hervor, welche Einheit getroffen wurde. Es ist aber nicht das erste Mal, dass eine Ausbildungsstätte des ukrainischen Militärs im Hinterland von russischen Raketen angegriffen wurde. Nach dem Tod von zwölf Soldaten auf einem Truppenübungsplatz im Gebiet Dnipropetrowsk übernahm der damalige Heereschef Mychajlo Drapatyj im Juni die Verantwortung und erklärte seinen Rücktritt.

EU droht Ukraine wegen Anti-Korruptionsbehörden

Die EU hat der Ukraine mit dem Stopp finanzieller Hilfen gedroht, sollte das Parlament in Kiew am Donnerstag keine Gesetzesänderungen zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Anti-Korruptionsbehörden Nabu und Sapo beschließen. Laut der Nachrichtenseite "Ekonomichna Pravda" wurde die Regierung von Ministerpräsidentin Swyrydenko am 24. Juli über diplomatische Kanäle informiert: "Alles ist auf Pause, bis die Situation geklärt ist", heißt es aus einer anonymen Quelle.