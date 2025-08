Besonders kritisch ist Syrskyj zufolge die Situation im ostukrainischen Donezk-Gebiet an den Frontabschnitten bei Pokrowsk, Dobropillja und an der Grenze zur Region Dnipropetrowsk bei Nowopawliwka.

Trump: Entscheide nach Treffen in Moskau über Öl-Sanktionen

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben nach einem für Mittwoch geplanten Treffen in Moskau etwaige Strafen wegen des Kaufs russischen Öls bekannt geben. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff wird einem Insider und Medienberichten zufolge in der russischen Hauptstadt erwartet. Die US-Regierung hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Frist bis Freitag gesetzt, um eine Einigung zur Beendigung des Krieges zu erzielen. Andernfalls drohen Sanktionen, etwa gegen Staaten, die weiterhin russisches Öl kaufen.

Russland: Armee setzt Vormarsch in Ostukraine fort

Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge hat Russlands Militär in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk ein weiteres Dorf eingenommen und setzt seinen Vormarsch fort. Die Behörden in Kiew haben die jüngste Ankündigung Moskaus über das eroberte Dorf nicht erwähnt und bestreiten seit Wochen, dass russische Streitkräfte in die Region eingedrungen sind. Die russische Armee hält sich seit Monaten entlang von Abschnitten der 1000 Kilometer langen Frontlinie und nimmt fast täglich neue Dörfer ein, vor allem in der Region Donezk. Das ukrainische Militär behauptet, dass seine Streitkräfte ihre Stellungen an der Frontlinie halten. Moskau erklärt, es habe die volle Kontrolle über die Region Luhansk und halte Teile der anderen Regionen sowie die 2014 eroberte Halbinsel Krim.

Dienstag, 5. August

Russische Drohnen in Luftraum: EU-Land bittet Nato um Beistand

Nach dem mutmaßlichen Eindringen einer russischen Drohne aus Belarus in den litauischen Luftraum hat die Regierung in Vilnius die Nato zum Handeln aufgefordert. Sicherheitsberater Kęstutis Budrys sprach auf der Plattform X von einem "alarmierenden Zeichen" für die Ausweitung russischer Aggression auf Nato-Gebiet. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius war die Drohne mit rund zwei Kilogramm Sprengstoff bestückt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Selenskyj hat mit Trump telefoniert

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben mit seinem US-Kollegen Donald Trump über Sanktionen gegen Russland und den Abschluss eines Drohnen-Abkommens gesprochen. Der Entwurf für das Abkommen sei von ukrainischer Seite vorbereitet und man sei bereit, diesen nun im Detail zu besprechen und abzuschließen, schreibt Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst X. Die US-Regierung hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Frist bis Freitag gesetzt, um eine Einigung zur Beendigung des Krieges zu erzielen. Andernfalls drohen Russland weitere Wirtschaftssanktionen.

Skandinavien stellt 500 Millionen Dollar für Ukraine bereit

Die skandinavischen Nato-Länder Schweden, Dänemark und Norwegen stellen für eine Initiative zu zügigen Waffenlieferungen aus den USA in die Ukraine insgesamt mehr als 500 Millionen Dollar bereit. Schweden trägt 275 Millionen Dollar zu der über die Nato koordinierten Initiative namens Prioritised Ukraine Requirement List (Purl) bei. Aus Dänemark kommen dafür 580 Millionen dänische Kronen (90 Millionen Dollar) und aus Norwegen 1,5 Milliarden norwegische Kronen (146 Millionen Dollar). Das teilten die Regierungen der drei Länder mit. Umgerechnet sind das insgesamt rund 440 Millionen Euro.