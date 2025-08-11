Brücke als Problem Krim boomt als Urlaubsziel – doch die Touristen leiden
Immer wieder greift die Ukraine die annektierte Krim an. Russische Touristen machen dort dennoch Urlaub – und müssen mit deutlichen Einschränkungen rechnen.
Sommerzeit ist meist auch Urlaubszeit. Das wollen sich viele Menschen nicht nehmen lassen, selbst wenn ihr Land einen Krieg führt. Und so fahren jeden Sommer zahlreiche russische Touristen auf die annektierte Halbinsel Krim, obwohl diese wiederholt zum Ziel ukrainischer Angriffe wird.
Das hat in diesem Sommer erhebliche Folgen, die den Touristen den Start in den Urlaub vermiesen dürfte. Schließlich wird die Brücke aufgrund der Angriffe regelmäßig stundenlang gesperrt. Und die Bedingungen im Stau sind für die Wartenden offenbar grenzwertig.
Offenbar häuften sich die Verkehrsprobleme in den vergangenen Wochen, schließlich griff die Ukraine vermehrt Militäreinrichtungen auf der Krim an. Häufig starten laut Beobachtern Flugabwehrraketen, über mehreren Orten der Halbinsel sind Explosionen zu hören.
Krim steht im Fokus ukrainischer Angriffe
In der Folge sperrte Russland wiederholt die Krim-Brücke, die die Stadt Kertsch auf der Krim mit Taman in der russischen Region Krasnodar verbindet. Die Brücke war 2018 nach Russlands völkerrechtswidriger Annexion der Krim eröffnet worden. Das 19 Kilometer lange Bauwerk ist die längste Brücke Europas und gilt als Prestigeprojekt des russischen Präsidenten Wladimir Putin.
Auch die Brücke selbst diente wiederholt als Ziel ukrainischer Angriffe. Im Oktober 2022 wurde sie stark beschädigt, im Juli 2023 und Juni 2025 wurde sie erneut getroffen.
Dennoch wird die Brücke weiterhin stark frequentiert, insbesondere in den Sommermonaten. In diesem Jahr ist das Interesse der russischen Urlauber noch deutlich größer geworden. Weil ein Öltanker in der Straße von Kertsch verunfallt war, sind die Strände in der Region Krasnodar stark verschmutzt, Urlaub ist dort derzeit nicht möglich.
Trotz Angriffen und Ölkatastrophe: Immer mehr Krim-Touristen
Also weichen viele Russen auf die Krim aus. Die ukrainischen Angriffe stören die Touristen offenbar kaum. So berichtete eine Anwohnerin in der Zeitung "Nowaja Gazeta Europe": "Die Knalle sind nicht so laut, aber sie sind zur Normalität geworden." Man achtet kaum noch darauf. "Die Leute sind daran gewöhnt", fuhr sie fort. "Und es kommen immer noch Touristen."
Dabei ist auch die Krim von der Ölkatastrophe betroffen. Die Behörden versuchen zwar, diese zu verheimlichen, allerdings gibt es regelmäßig Sichtungen von Ölrückständen am Strand. So verhaftete die Polizei etwa den Blogger Juri Osarowski nachdem er auf dem Messengerdienst Telegram Bilder von ölverschmierten Felsen gepostet hatte. Krim-Bewohnerin Valentina sagte der "Novaya Gazeta Europe": "Die Leute machen sich keine Sorgen mehr um Drohnen – sauberes Wasser ist zur Hauptsorge geworden."
Weil von offizieller Seite aber der Eindruck vermittelt wird, die Krim sei nicht von der Ölsituation betroffen, steigen die Übernachtungskosten auf der Krim trotz des Kriegs deutlich an. Dies prognostizierte die Krim-Bewohnerin schon im Frühjahr: "Ich denke, es wird eine ziemlich starke Saison. Russische Touristen lassen sich nicht so leicht verschrecken." Bereits damals waren alle Unterkünfte ausgebucht, die Tourismusbranche wächst. Überall eröffnen neue Geschäfte, zahlreiche Anwohner versuchen, Geld mit dem Touristenansturm zu gewinnen.
Krim-Brücke erschwert die Anreise
Um auf die Krim zu kommen, müssen die Bewohner allerdings immer größere Strapazen auf sich nehmen. Denn auch wenn sich die russischen Touristen wegen der Angriffe selbst offenbar wenig Sorgen machen, so haben diese dennoch großen Einfluss auf das Urlaubserlebnis – insbesondere bei der An- und Abreise. Schließlich sperrt Russland die Brücke regelmäßig. Und das teilweise für mehr als fünf Stunden.
Die Folge sind lange Staus. So gibt es Berichte über eine 41 Kilometer lange Autoschlange oder 7.000 wartende Fahrzeuge bei einzelnen Sperrungen. Dazu kommt Russlands Vorgehen am Brückenbeginn. Denn seit Ende Januar gibt es eine Passkontrolle für alle, die die Brücke überqueren wollen. Auch ohne Vollsperrungen und ukrainische Angriffe sind Staus also an der Tagesordnung.
Der Frust der Menschen über die anwachsenden Staus steigt, weil Russland wenig tut, um die Wartenden zu unterstützen. So leiden viele Autofahrer unter der Hitze, die bei stundenlangem Warten im Auto zur Qual wird. Schließlich ist auch die Wasserversorgung nicht ausreichend.
Anwohner über Touristen: "Ich kann es nicht ertragen"
Wenn Wasser verteilt wird, dann erhalten dies nur diejenigen, die schon seit mehr als eineinhalb Stunden warten. Doch auch für diese Personen reichen die Vorräte laut eines Berichts von "Krym.Realii", dem Krim-Dienst von Radio Free Europa/Radio Liberty, nicht aus.
Die Toilettensituation ist ein weiteres Problem. So warnt eine Reisewebseite: "Benutzen Sie die Toilette rechtzeitig, denn der einzige Straßenabschnitt mit entsprechenden Einrichtungen befindet sich in der Nähe der Kontrollpunkte." Doch selbst wenn die Toiletten einmal erreichbar sind, so sind deren Zustände laut des Berichts so schlecht, dass viele Personen sie dennoch meiden.
Ein Krim-Anwohner berichtet "Krym.Realii", seine Rückreise sei "die Hölle gewesen". Vier Stunden habe er vor der Brücke im Stau gestanden, als Toilette habe er eine Plastikflasche nutzen müssen. Er zeigt wenig Verständnis für die Touristen: "Ich kann es einfach nicht ertragen, dass Leute, ihre eigene Gesundheit und ihr Leben – und das ihrer Kinder – riskieren, und auf die Krim kommen, wo man jeden Tag Explosionen hört und die Leute in den Warteschlangen zur Brücke täglich einen Hitzschlag erleiden."
