Weil von offizieller Seite aber der Eindruck vermittelt wird, die Krim sei nicht von der Ölsituation betroffen, steigen die Übernachtungskosten auf der Krim trotz des Kriegs deutlich an. Dies prognostizierte die Krim-Bewohnerin schon im Frühjahr: "Ich denke, es wird eine ziemlich starke Saison. Russische Touristen lassen sich nicht so leicht verschrecken." Bereits damals waren alle Unterkünfte ausgebucht, die Tourismusbranche wächst. Überall eröffnen neue Geschäfte, zahlreiche Anwohner versuchen, Geld mit dem Touristenansturm zu gewinnen.

Krim-Brücke erschwert die Anreise

Um auf die Krim zu kommen, müssen die Bewohner allerdings immer größere Strapazen auf sich nehmen. Denn auch wenn sich die russischen Touristen wegen der Angriffe selbst offenbar wenig Sorgen machen, so haben diese dennoch großen Einfluss auf das Urlaubserlebnis – insbesondere bei der An- und Abreise. Schließlich sperrt Russland die Brücke regelmäßig. Und das teilweise für mehr als fünf Stunden.

Die Folge sind lange Staus. So gibt es Berichte über eine 41 Kilometer lange Autoschlange oder 7.000 wartende Fahrzeuge bei einzelnen Sperrungen. Dazu kommt Russlands Vorgehen am Brückenbeginn. Denn seit Ende Januar gibt es eine Passkontrolle für alle, die die Brücke überqueren wollen. Auch ohne Vollsperrungen und ukrainische Angriffe sind Staus also an der Tagesordnung.

Der Frust der Menschen über die anwachsenden Staus steigt, weil Russland wenig tut, um die Wartenden zu unterstützen. So leiden viele Autofahrer unter der Hitze, die bei stundenlangem Warten im Auto zur Qual wird. Schließlich ist auch die Wasserversorgung nicht ausreichend.

Anwohner über Touristen: "Ich kann es nicht ertragen"

Wenn Wasser verteilt wird, dann erhalten dies nur diejenigen, die schon seit mehr als eineinhalb Stunden warten. Doch auch für diese Personen reichen die Vorräte laut eines Berichts von "Krym.Realii", dem Krim-Dienst von Radio Free Europa/Radio Liberty, nicht aus.

Die Toilettensituation ist ein weiteres Problem. So warnt eine Reisewebseite: "Benutzen Sie die Toilette rechtzeitig, denn der einzige Straßenabschnitt mit entsprechenden Einrichtungen befindet sich in der Nähe der Kontrollpunkte." Doch selbst wenn die Toiletten einmal erreichbar sind, so sind deren Zustände laut des Berichts so schlecht, dass viele Personen sie dennoch meiden.