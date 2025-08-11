Newsblog zum Alaska-Gipfel Nächstes Treffen mit Putin schon am Freitag?
Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel: In Washington redet Trump am Montag mit Selenskyj. Auch Europäer sollen dabei sein. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Dreier-Gipfel mit Selenskyj schon am Freitag?
- CNN: Europäer zu Treffen von Trump und Selenskyj eingeladen
- Merz: Trump machte Putin keine Zugeständnisse auf Gebiete
- Merz zu Treffen von Trump mit Selenskyj geladen?
- Putin fordert ukrainischen Abzug aus Region Donezk
- Trump bittet wohl auch EU-Politiker zu Treffen mit Selenskyj
- Nach Alaska-Gipfel mit Trump: Orbán lobt Putin
- Offenbar Chaos bei Pressetermin vor Gipfel
Sonntag, 17. August
Dreier-Gipfel mit Selenskyj schon am Freitag?
US-Präsident Donald Trump hat kaut einem Bericht des US-Senders CNN den europäischen Staats- und Regierungschefs mitgeteilt, er wolle bis nächsten Freitag ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen ihm, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin arrangieren. Zuvor wolle er aber sehen, wie das Gespräch mit Selenskyj am Montag in Washington verlaufe. Wladimir Putin hatte zuvor angedeutet, dass er die Region Donezk Russland zugeschlagen haben will – eine Forderung, die die Ukraine bislang strikt ablehnt.
CNN: Europäer zu Treffen von Trump und Selenskyj eingeladen
Der US-Sender CNN hat aus dem Weißen Haus erfahren, dass auch Vertreter europäischer Staaten zum Treffen von Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Trump am Montag in Washington eingeladen sind. Noch stehe aber nicht fest, wer genau komme. Zuvor hatte auch die "New York Times" berichtet, dass Trump den Gesprächskreis erweitern will. Mögliche Teilnehmer sind neben Bundeskanzler Friedrich Merz der britische Premier Keir Starmer und der französische Präsident Emmanual Macron.
Samstag, 16. August
Merz: Trump machte Putin keine Zugeständnisse auf Gebiete
US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Gipfel mit Kreml-Chef Wladimir Putin nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) keine Konzessionen hinsichtlich der russischen Gebietsansprüche in der Ukraine gemacht. Es gebe "keine Zugeständnisse" des US-Präsidenten im Hinblick auf ukrainisches Territorium, sagte Merz am Samstagabend in der ARD. Dies sei in den vorbereitenden Gesprächen der Europäer und des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump vor dem Gipfel ein "ganz kritischer Punkt" gewesen.
Merz zu Treffen von Trump mit Selenskyj geladen?
US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz zum für Montag in Washington geplanten Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj geladen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Aus dem Kanzleramt gab es bislang keine Bestätigung.
Nach seinem Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin hatte Trump Selenskyj zu einem Treffen in die USA geladen. Zuvor hatten ukrainische Diplomaten über mögliche Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine gesprochen.
Merz will Selenskyj auf Treffen mit Trump vorbereiten
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will den ukrainischen Präsidenten gut vorbereiten, bevor dieser am Montag auf US-Präsident Donald Trump trifft. Merz habe keine Befürchtungen, dass dieses Treffen so desaströs enden könnte, wie der erste Besuch im Weißen Haus. "Wir werden mit Wolodymyr Selenskyj morgen Nachmittag noch einmal ausführlich sprechen. Wir werden auch noch einmal Rat geben, weil er hat auch danach gefragt. Er hat ja auch gesehen, dass mein Treffen mit Donald Trump ganz anders verlaufen ist als sein Treffen. Wir haben uns darüber schon einmal ausführlich unterhalten, das werden wir morgen Nachmittag tun. Wir werden ihm gemeinsam ein paar gute Ratschläge geben", sagte Merz im Interview mit RTL und ntv.
Putin fordert ukrainischen Abzug aus Region Donezk
Einem Medienbericht zufolge fordert Russlands Machthaber Wladimir Putin den Abzug der Ukraine aus der gesamten östlichen Region Donezk als Bedingung für ein Ende des Krieges. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf vier mit dem Gespräch vertraute Personen berichtet, habe Putin dem US-Präsidenten Donald Trump beim Gipfeltreffen in Alaska mitgeteilt, er werde den Rest der Frontlinie einfrieren, wenn seine Kernforderung erfüllt werde.
Im Bericht heißt es weiter, dass Putin im Gegenzug bereit sein solle, die Frontlinie in den südlichen Regionen Cherson und Saporischschja einzufrieren.
Trump bittet wohl auch EU-Politiker zu Treffen mit Selenskyj
US-Präsident Donald Trump hat offenbar führende europäische Politiker für Montag zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins Weiße Haus eingeladen. Dies berichtet die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf zwei hochrangige Vertreter europäischer Regierungen. Das Treffen folgt auf den Gipfel zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska. Die US-Regierung sprach danach von "großen Fortschritten", die während des Gipfeltreffens in Anchorage erzielt worden sein sollen.
Trump hatte nach dem Gipfel am Samstag führende europäische Politiker über den Ausgang seines Treffens mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin unterrichtet, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Die europäischen Politiker pochten dabei auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Nach Angaben aus ukrainischen Diplomatenkreisen erwägt Trump dabei auch eine Beistandsgarantie für die Ukraine, ohne dem Land aber formell eine Mitgliedschaft in der Nato zu ermöglichen. Russland lehnt eine Mitgliedschaft der Ukraine im westlichen Verteidigungsbündnis kategorisch ab.
Nach Alaska-Gipfel mit Trump: Orbán lobt Putin
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán zieht ein positives Fazit aus dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska. "Die Welt ist heute ein sicherer Ort als gestern", schreibt Orbán auf Facebook nach dem Alaska-Gipfel. "Jahrelang haben wir zugesehen, wie die beiden größten Atommächte den Rahmen ihrer Zusammenarbeit aufgelöst und sich gegenseitig Botschaften geschickt haben", schildert er. Damit sei jetzt Schluss.
FDP-Politikerin über Alaska-Gipfel: "Für Putin ein Geschenk"
FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht Kremlchef Wladimir Putin als "klaren Gewinner" des Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Alaska. "Dealmaker Trump rollte ihm in Alaska den roten Teppich aus, kehrte aber ohne Deal zurück. Für Putin dagegen waren die Bilder aus Anchorage ein Geschenk", kritisiert die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament die Optik des Treffens zwischen Putin und Trump.
Die internationale Isolation des russischen Präsidenten wirke beendet, er sei von Trump wie ein respektierter Staatschef hofiert worden – und nicht wie ein Kriegsverbrecher und Massenmörder. Trump sei Putin nicht gewachsen, sagte Strack-Zimmermann zu den Ereignissen beim Alaska-Gipfel in Anchorage. "Wer Frieden als Bühne für Selbstdarstellung missbraucht, schwächt die freie Welt."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP