Newsblog zum Alaska-Gipfel Nächstes Treffen mit Putin schon am Freitag?

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel: In Washington redet Trump am Montag mit Selenskyj. Auch Europäer sollen dabei sein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 17. August

Dreier-Gipfel mit Selenskyj schon am Freitag?

CNN: Europäer zu Treffen von Trump und Selenskyj eingeladen

Der US-Sender CNN hat aus dem Weißen Haus erfahren, dass auch Vertreter europäischer Staaten zum Treffen von Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Trump am Montag in Washington eingeladen sind. Noch stehe aber nicht fest, wer genau komme. Zuvor hatte auch die "New York Times" berichtet, dass Trump den Gesprächskreis erweitern will. Mögliche Teilnehmer sind neben Bundeskanzler Friedrich Merz der britische Premier Keir Starmer und der französische Präsident Emmanual Macron.

Samstag, 16. August

Merz: Trump machte Putin keine Zugeständnisse auf Gebiete

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Gipfel mit Kreml-Chef Wladimir Putin nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) keine Konzessionen hinsichtlich der russischen Gebietsansprüche in der Ukraine gemacht. Es gebe "keine Zugeständnisse" des US-Präsidenten im Hinblick auf ukrainisches Territorium, sagte Merz am Samstagabend in der ARD. Dies sei in den vorbereitenden Gesprächen der Europäer und des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump vor dem Gipfel ein "ganz kritischer Punkt" gewesen.

Merz zu Treffen von Trump mit Selenskyj geladen?

US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz zum für Montag in Washington geplanten Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj geladen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Aus dem Kanzleramt gab es bislang keine Bestätigung.

Nach seinem Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin hatte Trump Selenskyj zu einem Treffen in die USA geladen. Zuvor hatten ukrainische Diplomaten über mögliche Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine gesprochen.

Merz will Selenskyj auf Treffen mit Trump vorbereiten