Newsblog zum Ukraine-Krieg Änderung bei Trump-Putin-Gipfel – kurzer Handschlag

Im Livestream: Hier kommen Trump und Putin in Alaska an.

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin sind in Anchorage gelandet. Der Ablauf des Gipfels wurde kurzfristig geändert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 15. August

Vor Gespräch: Trump und Putin treten vor die Presse

Noch vor ihrem geplanten Gespräch in Anchorage sind US-Präsident Trump und Kremlchef Putin am Freitag vor die Presse getreten.

Trump nimmt Putin in seiner Limousine "The Beast" mit

Vor dem Treffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Alaska löste eine Szene bei Beobachtern Verwunderung aus. Nach einer kurzen Begrüßung der Staatschefs per Handschlag stiegen sowohl Putin als auch Trump in dessen Limousine "The Beast" ein und verließen das Rollfeld. Üblicherweise nutzen Staatschefs bei Treffen wie diesen unterschiedliche Fahrzeuge und fahren nicht gemeinsam zum Ort des Treffens.

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist aus Sicht eines US-Senators ein Zeichen der Vergebung. Putin werde neben der "mächtigsten Person der Welt" stehen, sagte der Demokrat Chris Murphy aus dem US-Bundesstaat Connecticut im Gespräch mit dem Sender MSNBC: "Und das ist im Grunde ein Zeichen von Donald Trump, dass ihm alles vergeben ist." Für den Kremlchef sei es ein großer Moment, weil er im Grunde von den Vereinigten Staaten und der Welt akzeptiert werde.

Zugleich betonte Murphy, dass es bei dem Treffen zwischen Trump und Putin nicht um den großen Wurf gehen werde, weil die Ukraine als eine von zwei Kriegsparteien nicht mit am Tisch sitze. "Ohne Selenskyj kann kein Friedensabkommen unterzeichnet werden, daher wird es keinen Durchbruch geben", sagte er.

Trump und Putin geben sich in Anchorage die Hand