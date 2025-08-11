Newsblog zum Ukraine-Krieg Änderung bei Trump-Putin-Gipfel – kurzer Handschlag
US-Präsident Trump und Kremlchef Putin sind in Anchorage gelandet. Der Ablauf des Gipfels wurde kurzfristig geändert. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 15. August
Vor Gespräch: Trump und Putin treten vor die Presse
Noch vor ihrem geplanten Gespräch in Anchorage sind US-Präsident Trump und Kremlchef Putin am Freitag vor die Presse getreten.
Trump nimmt Putin in seiner Limousine "The Beast" mit
Vor dem Treffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Alaska löste eine Szene bei Beobachtern Verwunderung aus. Nach einer kurzen Begrüßung der Staatschefs per Handschlag stiegen sowohl Putin als auch Trump in dessen Limousine "The Beast" ein und verließen das Rollfeld. Üblicherweise nutzen Staatschefs bei Treffen wie diesen unterschiedliche Fahrzeuge und fahren nicht gemeinsam zum Ort des Treffens.
Nach Ansicht des US-Senators Chris Murphy von den Demokraten ist das Treffen der beiden Staatschefs ein Zeichen der Vergebung. Putin werde neben der "mächtigsten Person der Welt" stehen, sagte Murphy aus dem US-Bundesstaat Connecticut dem Sender MSNBC: "Und das ist im Grunde ein Zeichen von Donald Trump, dass ihm alles vergeben ist." Für den Kremlchef sei es ein großer Moment, weil er im Grunde von den Vereinigten Staaten und der Welt akzeptiert werde.
Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist aus Sicht eines US-Senators ein Zeichen der Vergebung. Putin werde neben der "mächtigsten Person der Welt" stehen, sagte der Demokrat Chris Murphy aus dem US-Bundesstaat Connecticut im Gespräch mit dem Sender MSNBC: "Und das ist im Grunde ein Zeichen von Donald Trump, dass ihm alles vergeben ist." Für den Kremlchef sei es ein großer Moment, weil er im Grunde von den Vereinigten Staaten und der Welt akzeptiert werde.
Zugleich betonte Murphy, dass es bei dem Treffen zwischen Trump und Putin nicht um den großen Wurf gehen werde, weil die Ukraine als eine von zwei Kriegsparteien nicht mit am Tisch sitze. "Ohne Selenskyj kann kein Friedensabkommen unterzeichnet werden, daher wird es keinen Durchbruch geben", sagte er.
Trump und Putin geben sich in Anchorage die Hand
Nach ihrer Landung in Anchorage haben sich US-Präsident Trump und Kremlchef Putin auf einem roten Teppich die Hand gereicht. Anschließend stellten sich die beiden Staatschefs vor Reportern für ein Begrüßungsfoto auf. Fragen von Journalisten vor Ort nach einem Waffenstillstand in der Ukraine ließen beide unbeantwortet. Kurz darauf stiegen beide Politiker gemeinsam in Trumps Limousine "The Beast" und verließen das Rollfeld.
Trump steigt zuerst aus
Kurz nach der Landung der russischen Präsidentenmaschine in Anchorage öffneten sich die Türen der Iljuschin Il-76, mit der Kremlchef Putin zu dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Trump geflogen ist. Als Erster verließ aber US-Präsident Trump seine Air Force One. Putin landete gegen 20.55 Uhr deutscher Zeit auf der US-Luftwaffenbasis Elmendorf-Richardson – einige Minuten früher als angekündigt. Anschließend wartete Trump auf einem roten Teppich auf den Kremlchef.
Auch Kremlchef Putin ist in Alaska gelandet
Wladimir Putin ist planmäßig in Alaska eingetroffen. Nun beginnt das mit Spannung erwartete Treffen mit US-Präsident Donald Trump – im Mittelpunkt steht der Krieg gegen die Ukraine. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump ist in Anchorage gelandet – kurzfristige Änderung
US-Präsident Donald Trump ist zum Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska eingetroffen. Am Freitag um 20.20 Uhr deutscher Zeit (10.20 Uhr Ortszeit) landete Trump auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Anchorage. Hauptthema des ersten bilateralen Treffens von Trump und Putin seit 2019 ist die Zukunft der Ukraine.
Anders als ursprünglich geplant, will Trump den Kremlchef nicht zum Gipfelauftakt unter vier Augen treffen, wie das Weiße Haus mitteilte. Neben den Dolmetschern sollen an der ersten Gesprächsrunde auch US-Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff teilnehmen. Zum Mittagessen werde die Runde dann um Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Trumps Stabschefin Susie Wiles erweitert.
Selenskyj drängt auf Dreiertreffen mit Trump und Putin
Kurz vor direkten Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska drängt der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj auf ein Dreiertreffen. "Eben in diesem Format sind echte Lösungen möglich", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Russland müsse den gegen sein Land begonnenen Krieg beenden. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden.
Der Berater in Selenskyjs Büro, Mychajlo Podoljak, verkündete für Kiew wichtige Kriterien zur Bewertung der amerikanisch-russischen Gespräche in Alaska. Demnach müsse "unverzüglich eine bedingungslose und vollständige Waffenruhe" erreicht werden, schrieb Podoljak bei Telegram. Kiew erwarte zudem trilaterale Verhandlungen zwischen der Ukraine, Russland und den USA, die mit den europäischen Staaten abgestimmt sein müssten.
Des Weiteren sollte allen Abnehmern russischer Rohstoffe mit Isolation und dem Verlust von Märkten gedroht werden. "Zuerst hört das Sterben von Menschen auf, dann beginnt die Politik", schrieb der Berater. Trump könne als Friedensstifter aus Alaska abreisen, falls der erste Punkt der Waffenruhe "buchstäblich innerhalb einer Stunde umgesetzt wird", meinte Podoljak. Andernfalls müssen "harte Druckmittel" eingesetzt werden.
Kreml: Gipfel für sechs bis sieben Stunden geplant
Der Gipfel zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Donald Trump in Alaska ist nach Kremlangaben für sechs bis sieben Stunden angesetzt. "Wir gehen davon aus, dass es zunächst ein persönliches Gespräch geben wird. Das wird unter Beteiligung der Berater ablaufen. Dann wird es Gespräche innerhalb der Delegationen geben, möglicherweise in der Form eines Arbeitsessens", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem staatlichen TV-Sender Perwy Kanal.
"Danach werden sich die Staatschefs für einige Zeit zurückziehen und dann zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammenkommen", sagte er. Zuvor hatte Peskow gesagt, dass Putin pünktlich um 21 Uhr deutscher Zeit ankommen werde. Trump hole ihn persönlich am Flugzeug ab. Putin startete mit dem Flugzeug von Magadan im Fernen Osten, wo er mehrere Termine hatte. Die Flugzeit für die Strecke bis nach Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet.
