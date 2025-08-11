Newsblog zum Gipfel in Alaska Nach Telefonat mit Trump: Merz beruft offenbar Kabinett ein

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben ihr Treffen beendet. Merz trommelt sein Kabinett zusammen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach Telefonat mit Trump: Merz trommelt wohl Kabinett zusammen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach dem Telefonat mit Donald Trump offenbar eine spontane Sitzung des Kabinetts einberufen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Die Sitzung begann demnach am Samstag um 10.30 Uhr. Dabei will der Kanzler seine Minister über die Ergebnisse des Gipfels zwischen Donald Trump und Wladimir Putin unterrichten.

Kreml: Dreier-Gipfel mit Selenskyj nicht besprochen

Ein möglicher Dreier-Gipfel der Präsidenten Russlands, der USA und der Ukraine ist russischen Angaben zufolge auf dem Alaska-Gipfel nicht besprochen worden. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Kreml-Berater Juri Uschakow. Zudem wisse er noch nicht, wann sich Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump nach ihrem Treffen in Alaska wiedersehen würden.

Trump hatte dem Sender Fox News nach seinem Treffen mit Putin gesagt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Putin ein gemeinsames Treffen vereinbaren wollten und er dabei sein würde, wenn die beiden es wünschten.

Die Pressestimmen zum Alaska-Gipfel

Ein Großteil der beobachtenden Medien ist vom Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Was die Zeitungen kommentieren, lesen Sie hier.

Trump informiert Selenskyj und europäische Regierungschefs

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin informiert.

An dem Telefonat, das etwas länger als eine Stunde gedauert habe, hätten unter anderem auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer teilgenommen, erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission am Samstag.

Trump: Putin und Selenskyj wollen Dreier-Gipfel