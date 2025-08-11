Newsblog zum Gipfel in Alaska Nach Telefonat mit Trump: Merz beruft offenbar Kabinett ein
US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben ihr Treffen beendet. Merz trommelt sein Kabinett zusammen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Nach Telefonat mit Trump: Merz trommelt wohl Kabinett zusammen
- Kreml: Dreier-Gipfel mit Selenskyj nicht besprochen
- Die Pressestimmen zum Alaska-Gipfel
- Trump informiert Selenskyj und europäische Regierungschefs
- Trump: Putin und Selenskyj wollen Dreier-Gipfel
- Trump: Werde mit Nato und Selenskyj sprechen
- Offenbar Chaos bei Pressetermin vor Gipfel
- Trump nimmt Putin in seiner Limousine "The Beast" mit
Nach Telefonat mit Trump: Merz trommelt wohl Kabinett zusammen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat nach dem Telefonat mit Donald Trump offenbar eine spontane Sitzung des Kabinetts einberufen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Die Sitzung begann demnach am Samstag um 10.30 Uhr. Dabei will der Kanzler seine Minister über die Ergebnisse des Gipfels zwischen Donald Trump und Wladimir Putin unterrichten.
Kreml: Dreier-Gipfel mit Selenskyj nicht besprochen
Ein möglicher Dreier-Gipfel der Präsidenten Russlands, der USA und der Ukraine ist russischen Angaben zufolge auf dem Alaska-Gipfel nicht besprochen worden. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Kreml-Berater Juri Uschakow. Zudem wisse er noch nicht, wann sich Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump nach ihrem Treffen in Alaska wiedersehen würden.
Trump hatte dem Sender Fox News nach seinem Treffen mit Putin gesagt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Putin ein gemeinsames Treffen vereinbaren wollten und er dabei sein würde, wenn die beiden es wünschten.
Die Pressestimmen zum Alaska-Gipfel
Ein Großteil der beobachtenden Medien ist vom Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Was die Zeitungen kommentieren, lesen Sie hier.
Trump informiert Selenskyj und europäische Regierungschefs
US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin informiert.
An dem Telefonat, das etwas länger als eine Stunde gedauert habe, hätten unter anderem auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer teilgenommen, erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission am Samstag.
Trump: Putin und Selenskyj wollen Dreier-Gipfel
Laut dem US-Sender CNN sagte Präsident Donald Trump, dass sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj möchten, dass er an einem möglichen zukünftigen Treffen der beiden Staatsoberhäupter teilnimmt, um einen Weg zum Frieden zu diskutieren. "Beide wollen mich dabei haben", sagte Trump in einem Interview mit Sean Hannity von Fox News. "Sie wollen mich beide dort haben, und ich werde dort sein." Auf die Frage, ob er zuversichtlich sei, dass der Frieden in einem relativ kurzen Zeitraum erreicht werden könne, antwortete Trump: "Ziemlich kurz, ja."
Trump: Jetzt hängt alles von Selenskyj ab
Nach seinem Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass bei einer Einigung im Ukraine-Krieg nun Präsident Wolodymyr Selenskyj eine entscheidende Rolle spiele. "Jetzt hängt es wirklich von Präsident Selenskyj ab, ob dies gelingt", sagte Trump dem Sender Fox News mit Blick auf einen "Deal".
"Ich würde auch sagen, dass die europäischen Nationen sich ein wenig engagieren müssen, aber es hängt von Präsident Selenskyj ab", fügte der US-Präsident hinzu. Der Präsident erklärte, er würde das Treffen mit seinem russischen Amtskollegen mit zehn von zehn Punkten bewerten.
Bundesregierung: Merz wird laufend informiert
Nach dem Ende des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska reagiert die Bundesregierung abwartend. Kanzler Friedrich Merz (CDU) werde laufend über die Vorgänge in Anchorage informiert, hieß es aus deutschen Regierungskreisen in Berlin. Sein Team stehe in engem Kontakt mit den Verbündeten. Trump habe zugesagt, die europäischen Partner zügig zu informieren. Zunächst gab es keine Angaben darüber, wann diese Information stattfinden sollte.
Peskow: Suche nach Lösungswegen möglich
Die Gespräche zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben Kremlsprecher Dmitri Peskow zufolge eine anhaltende Suche nach Lösungswegen ermöglicht. "Dies ist genau das Gespräch, das es uns erlaubt, gemeinsam zuversichtlich auf dem Weg der Suche nach Lösungsoptionen voranzuschreiten", zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax Peskow. Auch der russische Botschafter in den USA, Alexander Dartschiew, bewertete das Treffen der Präsidenten als positiv. Er erwarte nun in naher Zukunft eine weitere Runde von Konsultationen zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen, sagte Dartschiew laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria.
Putin legt Blumen an Soldatengrab nieder
Unmittelbar nach seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump legte Putin Blumen am Grab sowjetischer Piloten in Alaska nieder. Die Piloten starben während des Zweiten Weltkriegs bei Kampfeinsätzen. Die Flugroute Alaska-Sibirien wurde von 1942 bis 1945 genutzt, um amerikanische Flugzeuge zu transportieren, die an die UdSSR geliefert wurden. Die Piloten wurden zunächst in den Städten Nome und Fairbanks beigesetzt. Im Jahr 1946 wurden ihre sterblichen Überreste überführt und auf dem Gedenkfriedhof der Richardson Air Force Base in der Nähe von Anchorage beigesetzt.
Putin und Trump verlassen Alaska nach Gipfeltreffen
Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump verlassen nach einer gemeinsamen Pressekonferenz das Gipfeltreffen in Anchorage, Alaska. Die Präsidenten bestiegen ihre Staatsmaschinen und machen sich nun auf den Rückweg nach Moskau und Washington.
Trump lehnt Einladung nach Moskau nicht grundsätzlich ab
US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben unverbindlich über ein weiteres Treffen gesprochen – vielleicht sogar in Russland. Bei einem gemeinsamen Pressestatement dankte Trump Putin und sagte, dass sie sich "bald wieder sprechen" würden, wahrscheinlich sogar "bald wiedersehen", bevor das russische Staatsoberhaupt zum Erstaunen Trumps nachschob: "Nächstes Mal in Moskau."
Der US-Präsident wollte sich darauf allerdings nicht festlegen. "Das ist interessant. Das wird mir wohl etwas Ärger einbringen", sagte er und grinste, bevor er nachschob: "Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert."
Trump: "Einer ist der wichtigste"
Bei ihrer gemeinsamen, rund zwölfminütigen Pressekonferenz nach knapp dreistündigen Beratungen in Anchorage blieben Trump und Putin bewusst vage, was die erzielten Ergebnisse des Treffens angeht. Trump sprach davon, dass es Fortschritte gegeben habe, viele Streitpunkte aber noch ungeklärt seien.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP