Newsblog zum Alaska-Gipfel Putin hat Trump wohl eine Bedingung unterbreitet
US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben ihr Treffen beendet. Merz trommelt sein Kabinett zusammen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Trump bittet wohl auch EU-Politiker zu Treffen mit Selenskyj
- Nach Alaska-Gipfel mit Trump: Orbán lobt Putin
- FDP-Politikerin über Alaska-Gipfel: "Für Putin ein Geschenk"
- Kein Waffenstillstand: Trump gibt Statement nach Gipfel ab
- Selenskyj reist am Montag zu Trump nach Washington
- Nach Telefonat mit Trump: Merz trommelt Kabinett zusammen
- Trump informiert Selenskyj und europäische Regierungschefs
- Offenbar Chaos bei Pressetermin vor Gipfel
Einem Medienbericht zufolge fordert Russlands Machthaber Wladimir Putin den Abzug der Ukraine aus der gesamten östlichen Region Donezk als Bedingung für ein Ende des Krieges. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf vier mit dem Gespräch vertraute Personen berichtet, habe Putin dem US-Präsidenten Donald Trump beim Gipfeltreffen in Alaska mitgeteilt, er werde den Rest der Frontlinie einfrieren, wenn seine Kernforderung erfüllt werde.
Im Bericht heißt es weiter, dass Putin im Gegenzug bereit sein solle, die Frontlinie in den südlichen Regionen Cherson und Saporischschja einzufrieren.
Trump bittet wohl auch EU-Politiker zu Treffen mit Selenskyj
US-Präsident Donald Trump hat offenbar führende europäische Politiker für Montag zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins Weiße Haus eingeladen. Dies berichtet die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf zwei hochrangige Vertreter europäischer Regierungen. Das Treffen folgt auf den Gipfel zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska. Die US-Regierung sprach danach von "großen Fortschritten", die während des Gipfeltreffens in Anchorage erzielt worden sein sollen.
Trump hatte nach dem Gipfel am Samstag führende europäische Politiker über den Ausgang seines Treffens mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin unterrichtet, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Die europäischen Politiker pochten dabei auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Nach Angaben aus ukrainischen Diplomatenkreisen erwägt Trump dabei auch eine Beistandsgarantie für die Ukraine, ohne dem Land aber formell eine Mitgliedschaft in der Nato zu ermöglichen. Russland lehnt eine Mitgliedschaft der Ukraine im westlichen Verteidigungsbündnis kategorisch ab.
Nach Alaska-Gipfel mit Trump: Orbán lobt Putin
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán zieht ein positives Fazit aus dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska. "Die Welt ist heute ein sicherer Ort als gestern", schreibt Orbán auf Facebook nach dem Alaska-Gipfel. "Jahrelang haben wir zugesehen, wie die beiden größten Atommächte den Rahmen ihrer Zusammenarbeit aufgelöst und sich gegenseitig Botschaften geschickt haben", schildert er. Damit sei jetzt Schluss.
FDP-Politikerin über Alaska-Gipfel: "Für Putin ein Geschenk"
FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht Kremlchef Wladimir Putin als "klaren Gewinner" des Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Alaska. "Dealmaker Trump rollte ihm in Alaska den roten Teppich aus, kehrte aber ohne Deal zurück. Für Putin dagegen waren die Bilder aus Anchorage ein Geschenk", kritisiert die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament die Optik des Treffens zwischen Putin und Trump.
Die internationale Isolation des russischen Präsidenten wirke beendet, er sei von Trump wie ein respektierter Staatschef hofiert worden – und nicht wie ein Kriegsverbrecher und Massenmörder. Trump sei Putin nicht gewachsen, sagte Strack-Zimmermann zu den Ereignissen beim Alaska-Gipfel in Anchorage. "Wer Frieden als Bühne für Selbstdarstellung missbraucht, schwächt die freie Welt."
Merz begrüßt Trumps Vermittlungsbemühungen
Kanzler Friedrich Merz begrüßt die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, die Kämpfe in der Ukraine und Russlands Angriffskrieg zu beenden sowie "einen gerechten und dauerhaften Frieden" zu erreichen. "Die Ukraine kann auf unsere unerschütterliche Solidarität zählen, während wir auf einen Frieden hinarbeiten, der die vitalen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützt", schreibt der CDU-Politiker auf der Plattform X und verweist auf die gemeinsame europäische Erklärung zu dem Alaska-Gipfel.
Europäische Länder: Ukraine braucht Sicherheitsgarantien
Nach dem Alaska-Gipfel haben mehrere europäische Länder ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlicht, in dem sie eine Teilnahme der Ukraine an weiteren Verhandlungen über einen möglichen Frieden fordern. Unterschrieben wurde es von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Ratspräsident Costa, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Italiens Premierministerin Georgia Meloni, Bundeskanzler Friedrich Merz, dem britischen Premier Keir Starmer, dem finnischen Präsidenten Stubb und Polens Premierminister Donald Tusk.
Obwohl die Staatschefs Donald Trumps Bemühungen um ein Friedensabkommen loben, fordern sie gleichzeitig auch die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an möglichen Friedensgesprächen: "Wir sind bereit, mit Präsident Trump und Präsident Selenskyj auf einen trilateralen Gipfel mit europäischer Unterstützung hinzuarbeiten."
Unverhandelbar seien Sicherheitsgarantien, heißt es in der Stellungnahme. Die "Koalition der Willigen" sei bereit, dahingehend eine noch aktivere Rolle zu übernehmen. Außerdem sollten alle Beschränkungen zum Vorgehen der ukrainischen Armee und ihrer Kooperation mit Drittstaaten fallen, solange sich das Land gegen Russland verteidige. Auch die Sanktionen gegen Russland werde man aufrechterhalten.
Kein Waffenstillstand: Trump gibt Statement nach Gipfel ab
Donald Trump hat nach dem Treffen mit Wladimir Putin ein erstes Statement auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social abgegeben. Es sei ein "großartiger und sehr erfolgreicher Tag" gewesen, schreibt der US-Präsident. Er selbst, die Nato-Partner, Wladimir Putin und er seien der Meinung, es ergebe keinen Sinn, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, so Trump. Wichtiger sei ein Friedensabkommen zwischen beiden Ländern, um den Krieg endgültig zu beenden.
Bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Montag wolle er deshalb einen Termin für ein trilaterales Treffen zwischen Putin, Selenskyj und ihm selbst festlegen, so der US-Präsident.
Tusk kündigt Statement der Europäer zu Alaska-Gipfel an
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat ein gemeinsames Statement der Europäer zum Gipfeltreffen der Präsidenten der USA und Russlands angekündigt. Eine Schalte europäischer Staats- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei beendet, teilt Tusk mit.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump etliche Europäer, darunter auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über sein Treffen mit Wladimir Putin informiert.
