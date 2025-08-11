Peskow: Suche nach Lösungswegen möglich

Die Gespräche zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben Kremlsprecher Dmitri Peskow zufolge eine anhaltende Suche nach Lösungswegen ermöglicht. "Dies ist genau das Gespräch, das es uns erlaubt, gemeinsam zuversichtlich auf dem Weg der Suche nach Lösungsoptionen voranzuschreiten", zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax Peskow. Auch der russische Botschafter in den USA, Alexander Dartschiew, bewertete das Treffen der Präsidenten als positiv. Er erwarte nun in naher Zukunft eine weitere Runde von Konsultationen zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen, sagte Dartschiew laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria.

Putin legt Blumen an Soldatengrab nieder

Unmittelbar nach seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump legte Putin Blumen am Grab sowjetischer Piloten in Alaska nieder. Die Piloten starben während des Zweiten Weltkriegs bei Kampfeinsätzen. Die Flugroute Alaska-Sibirien wurde von 1942 bis 1945 genutzt, um amerikanische Flugzeuge zu transportieren, die an die UdSSR geliefert wurden. Die Piloten wurden zunächst in den Städten Nome und Fairbanks beigesetzt. Im Jahr 1946 wurden ihre sterblichen Überreste überführt und auf dem Gedenkfriedhof der Richardson Air Force Base in der Nähe von Anchorage beigesetzt.

Putin und Trump verlassen Alaska nach Gipfeltreffen

Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump verlassen nach einer gemeinsamen Pressekonferenz das Gipfeltreffen in Anchorage, Alaska. Die Präsidenten bestiegen ihre Staatsmaschinen und machen sich nun auf den Rückweg nach Moskau und Washington.

Trump lehnt Einladung nach Moskau nicht grundsätzlich ab

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben unverbindlich über ein weiteres Treffen gesprochen – vielleicht sogar in Russland. Bei einem gemeinsamen Pressestatement dankte Trump Putin und sagte, dass sie sich "bald wieder sprechen" würden, wahrscheinlich sogar "bald wiedersehen", bevor das russische Staatsoberhaupt zum Erstaunen Trumps nachschob: "Nächstes Mal in Moskau."

Der US-Präsident wollte sich darauf allerdings nicht festlegen. "Das ist interessant. Das wird mir wohl etwas Ärger einbringen", sagte er und grinste, bevor er nachschob: "Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert."

Trump: "Einer ist der wichtigste"

Bei ihrer gemeinsamen, rund zwölfminütigen Pressekonferenz nach knapp dreistündigen Beratungen in Anchorage blieben Trump und Putin bewusst vage, was die erzielten Ergebnisse des Treffens angeht. Trump sprach davon, dass es Fortschritte gegeben habe, viele Streitpunkte aber noch ungeklärt seien.