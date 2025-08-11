Newsblog zum Gipfel in Alaska Trump und Putin geben Statement ab – erste Reaktion

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben ihre Treffen beendet. Der Ablauf des Gipfels wurde kurzfristig geändert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 16. August

Putin und Trump geben Pressekonferenz

Wladimir Putin und Donald Trump geben nach Ende ihrer Gespräche in Alaska eine Pressekonferenz. Der russische Präsident erinnerte zunächst an die gemeinsame Geschichte und bedauerte, dass es seit vier Jahren kein Treffen gegeben habe.

Russischer Gesandter: Gespräche liefen gut

Dem Leiter des russischen Staatsfonds und Sondergesandten Kirill Dmitriew zufolge liefen die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin bemerkenswert gut. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Gemeinsame Pressekonferenz angekündigt

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen zu ihrem Gipfelgespräch in Anchorage gemeinsam vor die Presse treten. Das kündigten das Weiße Haus und der Kreml an.

Gipfeltreffen geht nach rund drei Stunden zu Ende

Das Gipfeltreffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin ist nach etwa drei Stunden zu Ende gegangen. Aus der russischen Delegation hieß es laut CNN, dass die "Verhandlungen in einem engen Format" beendet worden seien.

Freitag, 15. August

Treffen dauert bereits fast zwei Stunden

Donald Trump und Wladimir Putin beraten zusammen mit ihren Delegationen bereits seit fast zwei Stunden. Trump hatte zuvor gesagt, er würde innerhalb von Minuten spüren, in welche Richtung die Gespräche gehen. Offenbar ist er mit dem Verlauf zufrieden. Das Weiße Haus meldete laut CNN, dass bislang ein geplantes Mittagessen nicht begonnen habe.

Das sind die Teilnehmer des Alaska-Gipfels

Offenbar Chaos bei Pressetermin vor Gipfel

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben sich vor ihren Verhandlungen in Alaska bei einem kurzen Auftritt vor Pressevertretern gezeigt. Auf Fragen zu einer möglichen Waffenruhe und in der Ukraine getöteten Zivilisten ging Putin nicht ein. Anwesend waren neben den beiden Staatschefs auch ihre Außenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weitere Mitglieder ihrer jeweiligen Delegation.