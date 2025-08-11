t-online - Nachrichten für Deutschland
Alaska-Gipfel: Treffen zwischen Putin und Trump beendet

Newsblog zum Gipfel in Alaska
Trump und Putin geben Statement ab – erste Reaktion

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von M. Kloft, J. Hartung, J. Seiferth, S. Cleven, M. Küper
Aktualisiert am 16.08.2025 - 00:58 UhrLesedauer: 38 Min.
Im Livestream: Hier kommen Trump und Putin in Alaska an. (Quelle: reuters)
News folgen

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben ihre Treffen beendet. Der Ablauf des Gipfels wurde kurzfristig geändert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Samstag, 16. August

Putin und Trump geben Pressekonferenz

Wladimir Putin und Donald Trump geben nach Ende ihrer Gespräche in Alaska eine Pressekonferenz. Der russische Präsident erinnerte zunächst an die gemeinsame Geschichte und bedauerte, dass es seit vier Jahren kein Treffen gegeben habe.

Russischer Gesandter: Gespräche liefen gut

Dem Leiter des russischen Staatsfonds und Sondergesandten Kirill Dmitriew zufolge liefen die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin bemerkenswert gut. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Gemeinsame Pressekonferenz angekündigt

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin wollen zu ihrem Gipfelgespräch in Anchorage gemeinsam vor die Presse treten. Das kündigten das Weiße Haus und der Kreml an.

Gipfeltreffen geht nach rund drei Stunden zu Ende

Das Gipfeltreffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin ist nach etwa drei Stunden zu Ende gegangen. Aus der russischen Delegation hieß es laut CNN, dass die "Verhandlungen in einem engen Format" beendet worden seien.

Freitag, 15. August

Treffen dauert bereits fast zwei Stunden

Donald Trump und Wladimir Putin beraten zusammen mit ihren Delegationen bereits seit fast zwei Stunden. Trump hatte zuvor gesagt, er würde innerhalb von Minuten spüren, in welche Richtung die Gespräche gehen. Offenbar ist er mit dem Verlauf zufrieden. Das Weiße Haus meldete laut CNN, dass bislang ein geplantes Mittagessen nicht begonnen habe.

Das sind die Teilnehmer des Alaska-Gipfels

Aus einem Vieraugengespräch wird ein Treffen einer Delegation. Die USA und Russland haben die Teilnehmerliste beim Gipfel aufgestockt. Lesen Sie hier, wer neben Wladimir Putin und Donald Trump noch dabei ist.

Offenbar Chaos bei Pressetermin vor Gipfel

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben sich vor ihren Verhandlungen in Alaska bei einem kurzen Auftritt vor Pressevertretern gezeigt. Auf Fragen zu einer möglichen Waffenruhe und in der Ukraine getöteten Zivilisten ging Putin nicht ein. Anwesend waren neben den beiden Staatschefs auch ihre Außenminister Sergej Lawrow und Marco Rubio sowie weitere Mitglieder ihrer jeweiligen Delegation.

Nach wenigen Minuten wurden die Journalisten zunächst freundlich, dann eher brüsk mit einem lauten "Everybody get out of the room!" ("Alle raus aus dem Raum!") aufgefordert, den Saal zu verlassen. Hinter den beiden Präsidenten war eine blaue Wand mit der Aufschrift "Pursuing Peace" ("Frieden anstreben") zu sehen. In sozialen Medien wurden diese Aufnahmen von der Szene verbreitet:

Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin hat begonnen

Das Treffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin hat offiziell begonnen. An der ersten Gesprächsrunde nahmen von US-Seite neben Trump Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff teil. Putin wurde von Außenminister Sergej Lawrow und Kreml-Berater Juri Uschakow flankiert. Hauptthema des ersten bilateralen Treffens von Trump und Putin seit sieben Jahren ist der Ukraine-Krieg.

Putin (l.) und Trump auf dem Rollfeld der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska.Vergrößern des Bildes
Putin (l.) und Trump auf dem Rollfeld der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska. (Quelle: Gavriil Grigorov/Reuters)

Trump nimmt Putin in seiner Limousine "The Beast" mit

Vor dem Treffen von US-Präsident Trump und Kremlchef Putin in Alaska löste eine Szene bei Beobachtern Verwunderung aus. Nach einer kurzen Begrüßung der Staatschefs per Handschlag stiegen sowohl Putin als auch Trump in dessen Limousine "The Beast" ein und verließen das Rollfeld. Üblicherweise nutzen Staatschefs bei Treffen wie diesen unterschiedliche Fahrzeuge und fahren nicht gemeinsam zum Ort des Treffens.

Putin und Trump beantworten Fragen nicht

Kurz nach der Landung gegen Trump und Putin den roten Teppich entlang. Als Sie vor Journalisten stehenbleiben, rufen einige Pressevertreter Fragen zu: "Herr Trump, was ist ihre Nachrichten an Putin?", ruft jemand. Trump antwortet nicht, sondern schüttelt erneut Putins Hand. Als der russische Präsident erst gefragt wird, ob er die Ukraine unterschätzt habe und ob "damit aufhören wird, Zivilisten zu töten", verzieht der Kremlherrscher kurz das Gesicht und legt dann eine Hand ans Ohr, um anzudeuten, er könne nichts hören.

US-Senator deutet Gipfeltreffen als Zeichen der Vergebung

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin ist aus Sicht eines US-Senators ein Zeichen der Vergebung. Putin werde neben der "mächtigsten Person der Welt" stehen, sagte der Demokrat Chris Murphy aus dem US-Bundesstaat Connecticut im Gespräch mit dem Sender MSNBC: "Und das ist im Grunde ein Zeichen von Donald Trump, dass ihm alles vergeben ist." Für den Kremlchef sei es ein großer Moment, weil er im Grunde von den Vereinigten Staaten und der Welt akzeptiert werde.

Der demokratische US-Senator Chris Murphy schrieb in einem Tweet, Soleimani sei ohne Zweifel ein Feind der Vereinigten Staaten. Er betonte zugleich: "Die Frage ist: Hat Amerika (...) gerade ohne Zustimmung des Kongresses die zweitmächtigste Person im Iran ermordet und wissentlich einen potenziell massiven regionalen Krieg ausgelöst?"
Der demokratische US-Senator Chris Murphy. (Quelle: ZUMA Press/imago-images-bilder)

Zugleich betonte Murphy, dass es bei dem Treffen zwischen Trump und Putin nicht um den großen Wurf gehen werde, weil die Ukraine als eine von zwei Kriegsparteien nicht mit am Tisch sitze. "Ohne Selenskyj kann kein Friedensabkommen unterzeichnet werden, daher wird es keinen Durchbruch geben", sagte er.

Trump und Putin geben sich in Anchorage die Hand

Nach ihrer Landung in Anchorage haben sich US-Präsident Trump und Kremlchef Putin auf einem roten Teppich die Hand gereicht. Anschließend stellten sich die beiden Staatschefs vor Reportern für ein Begrüßungsfoto auf. Fragen von Journalisten vor Ort nach einem Waffenstillstand in der Ukraine ließen beide unbeantwortet. Kurz darauf stiegen beide Politiker gemeinsam in Trumps Limousine "The Beast" und verließen das Rollfeld.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Themen
CNNDonald TrumpRusslandSergej LawrowTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineWeißes HausWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
