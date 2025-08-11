t-online - Nachrichten für Deutschland
Alaska-Gipfel: Trump informiert Nato-Partner und Selenskyj über Ergebnisse

Newsblog zum Gipfel in Alaska
Trump informiert Selenskyj und Nato-Partner über Treffen mit Putin

Von T. Wanhoff, A. Janzen, C. Cöln, M. Küper, J. Hartung
Aktualisiert am 16.08.2025 - 08:54 UhrLesedauer: 43 Min.
Video lädt
imago images 0830685880
Im Video: Trump und Putin treten gemeinsam vor die Presse. (Quelle: Glomex)
US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben ihr Treffen beendet. Der US-Präsident hat die Nato-Partner und Selenskyj über dessen Ergebnis informiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kreml: Dreier-Gipfel mit Selenskyj nicht besprochen

Ein möglicher Dreier-Gipfel der Präsidenten Russlands, der USA und der Ukraine ist russischen Angaben zufolge auf dem Alaska-Gipfel nicht besprochen worden. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Kreml-Berater Juri Uschakow. Zudem wisse er noch nicht, wann sich Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump nach ihrem Treffen in Alaska wiedersehen würden.

Trump hatte dem Sender Fox News nach seinem Treffen mit Putin gesagt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Putin ein gemeinsames Treffen vereinbaren wollten und er dabei sein würde, wenn die beiden es wünschten.

Russlands Präsident Wladimir Putin übernahm die Show in Alaska: Donald Trump wurde zum Nebendarsteller.Vergrößern des Bildes
Russlands Präsident Wladimir Putin übernahm die Show in Alaska. (Quelle: Kevin Lamarque)

Die Pressestimmen zum Alaska-Gipfel

Ein Großteil der beobachtenden Medien ist vom Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Was die Zeitungen kommentieren, lesen Sie hier.

Trump informiert Selenskyj und europäische Regierungschefs

US-Präsident Donald Trump hat die Nato-Regierungschefs und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während seiner Rückreise aus Alaska nach Washington über die Ergebnisse des Treffens mit Wladimir Putin in Kenntnis gesetzt. Das berichten mehrere Quellen übereinstimmend. Laut einem Bericht der "New York Times" soll er dabei "länger" mit Selensykj telefoniert und einen großen Teil des Fluges am Telefon verbracht haben.

Trump: Putin und Selenskyj wollen Dreier-Gipfel

Laut dem US-Sender CNN sagte Präsident Donald Trump, dass sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj möchten, dass er an einem möglichen zukünftigen Treffen der beiden Staatsoberhäupter teilnimmt, um einen Weg zum Frieden zu diskutieren. "Beide wollen mich dabei haben", sagte Trump in einem Interview mit Sean Hannity von Fox News. "Sie wollen mich beide dort haben, und ich werde dort sein." Auf die Frage, ob er zuversichtlich sei, dass der Frieden in einem relativ kurzen Zeitraum erreicht werden könne, antwortete Trump: "Ziemlich kurz, ja."

Trump - Selenskyj - PutinVergrößern des Bildes
Ein Treffen zwischen Donald Trump, Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin (v.l.) scheint möglich zu werden. (Archivbild) (Quelle: Morissard/Bednyakov/AP/dpa/dpa-bilder)
Trump: Jetzt hängt alles von Selenskyj ab

Nach seinem Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass bei einer Einigung im Ukraine-Krieg nun Präsident Wolodymyr Selenskyj eine entscheidende Rolle spiele. "Jetzt hängt es wirklich von Präsident Selenskyj ab, ob dies gelingt", sagte Trump dem Sender Fox News mit Blick auf einen "Deal".

"Ich würde auch sagen, dass die europäischen Nationen sich ein wenig engagieren müssen, aber es hängt von Präsident Selenskyj ab", fügte der US-Präsident hinzu. Der Präsident erklärte, er würde das Treffen mit seinem russischen Amtskollegen mit zehn von zehn Punkten bewerten.

Bundesregierung: Merz wird laufend informiert

Nach dem Ende des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska reagiert die Bundesregierung abwartend. Kanzler Friedrich Merz (CDU) werde laufend über die Vorgänge in Anchorage informiert, hieß es aus deutschen Regierungskreisen in Berlin. Sein Team stehe in engem Kontakt mit den Verbündeten. Trump habe zugesagt, die europäischen Partner zügig zu informieren. Zunächst gab es keine Angaben darüber, wann diese Information stattfinden sollte.

Peskow: Suche nach Lösungswegen möglich

Die Gespräche zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben Kremlsprecher Dmitri Peskow zufolge eine anhaltende Suche nach Lösungswegen ermöglicht. "Dies ist genau das Gespräch, das es uns erlaubt, gemeinsam zuversichtlich auf dem Weg der Suche nach Lösungsoptionen voranzuschreiten", zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax Peskow. Auch der russische Botschafter in den USA, Alexander Dartschiew, bewertete das Treffen der Präsidenten als positiv. Er erwarte nun in naher Zukunft eine weitere Runde von Konsultationen zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen, sagte Dartschiew laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria.

Putin legt Blumen an Soldatengrab nieder

Unmittelbar nach seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump legte Putin Blumen am Grab sowjetischer Piloten in Alaska nieder. Die Piloten starben während des Zweiten Weltkriegs bei Kampfeinsätzen. Die Flugroute Alaska-Sibirien wurde von 1942 bis 1945 genutzt, um amerikanische Flugzeuge zu transportieren, die an die UdSSR geliefert wurden. Die Piloten wurden zunächst in den Städten Nome und Fairbanks beigesetzt. Im Jahr 1946 wurden ihre sterblichen Überreste überführt und auf dem Gedenkfriedhof der Richardson Air Force Base in der Nähe von Anchorage beigesetzt.

Wladimir Putin legt Blumen am Grabmal für sowjetische Soldaten nieder.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin legt Blumen am Grabmal für sowjetische Soldaten nieder. (Quelle: Sergei Bobylev)
Putin und Trump verlassen Alaska nach Gipfeltreffen

Der russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump verlassen nach einer gemeinsamen Pressekonferenz das Gipfeltreffen in Anchorage, Alaska. Die Präsidenten bestiegen ihre Staatsmaschinen und machen sich nun auf den Rückweg nach Moskau und Washington.

Trump lehnt Einladung nach Moskau nicht grundsätzlich ab

US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin haben unverbindlich über ein weiteres Treffen gesprochen – vielleicht sogar in Russland. Bei einem gemeinsamen Pressestatement dankte Trump Putin und sagte, dass sie sich "bald wieder sprechen" würden, wahrscheinlich sogar "bald wiedersehen", bevor das russische Staatsoberhaupt zum Erstaunen Trumps nachschob: "Nächstes Mal in Moskau."

Der US-Präsident wollte sich darauf allerdings nicht festlegen. "Das ist interessant. Das wird mir wohl etwas Ärger einbringen", sagte er und grinste, bevor er nachschob: "Ich könnte mir vorstellen, dass das passiert."

Trump: "Einer ist der wichtigste"

Bei ihrer gemeinsamen, rund zwölfminütigen Pressekonferenz nach knapp dreistündigen Beratungen in Anchorage blieben Trump und Putin bewusst vage, was die erzielten Ergebnisse des Treffens angeht. Trump sprach davon, dass es Fortschritte gegeben habe, viele Streitpunkte aber noch ungeklärt seien.

"Wir hatten ein extrem produktives Treffen und haben uns bei vielen Punkten geeinigt. Es gibt nur sehr wenige, die noch verbleiben. Manche sind nicht so wichtig. Einer ist vielleicht der wichtigste, aber wir haben eine sehr gute Chance, unser Ziel zu erreichen."

Welches dieser "wichtigste" Streitpunkt ("one big one") sein könnte, darüber dürften politische Beobachter im Anschluss rätseln. Es könnte mit Putins Maximalforderungen zu tun haben, die der russische Machthaber zur Bedingung für einen Friedensschluss mit der Ukraine gemacht hat.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Themen
BundesregierungCNNDonald TrumpFriedrich MerzMoskauNatoNew York TimesRepublikanerRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
