Trump: Jetzt hängt alles von Selenskyj ab

Nach seinem Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass bei einer Einigung im Ukraine-Krieg nun Präsident Wolodymyr Selenskyj eine entscheidende Rolle spiele. "Jetzt hängt es wirklich von Präsident Selenskyj ab, ob dies gelingt", sagte Trump dem Sender Fox News mit Blick auf einen "Deal".

"Ich würde auch sagen, dass die europäischen Nationen sich ein wenig engagieren müssen, aber es hängt von Präsident Selenskyj ab", fügte der US-Präsident hinzu. Der Präsident erklärte, er würde das Treffen mit seinem russischen Amtskollegen mit zehn von zehn Punkten bewerten.

Bundesregierung: Merz wird laufend informiert

Nach dem Ende des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska reagiert die Bundesregierung abwartend. Kanzler Friedrich Merz (CDU) werde laufend über die Vorgänge in Anchorage informiert, hieß es aus deutschen Regierungskreisen in Berlin. Sein Team stehe in engem Kontakt mit den Verbündeten. Trump habe zugesagt, die europäischen Partner zügig zu informieren. Zunächst gab es keine Angaben darüber, wann diese Information stattfinden sollte.

Peskow: Suche nach Lösungswegen möglich

Die Gespräche zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben Kremlsprecher Dmitri Peskow zufolge eine anhaltende Suche nach Lösungswegen ermöglicht. "Dies ist genau das Gespräch, das es uns erlaubt, gemeinsam zuversichtlich auf dem Weg der Suche nach Lösungsoptionen voranzuschreiten", zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax Peskow. Auch der russische Botschafter in den USA, Alexander Dartschiew, bewertete das Treffen der Präsidenten als positiv. Er erwarte nun in naher Zukunft eine weitere Runde von Konsultationen zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen, sagte Dartschiew laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria.

Putin legt Blumen an Soldatengrab nieder

Unmittelbar nach seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump legte Putin Blumen am Grab sowjetischer Piloten in Alaska nieder. Die Piloten starben während des Zweiten Weltkriegs bei Kampfeinsätzen. Die Flugroute Alaska-Sibirien wurde von 1942 bis 1945 genutzt, um amerikanische Flugzeuge zu transportieren, die an die UdSSR geliefert wurden. Die Piloten wurden zunächst in den Städten Nome und Fairbanks beigesetzt. Im Jahr 1946 wurden ihre sterblichen Überreste überführt und auf dem Gedenkfriedhof der Richardson Air Force Base in der Nähe von Anchorage beigesetzt.