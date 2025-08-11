Newsblog zum Alaska-Gipfel Trump hat Merz wohl zu Treffen mit Selenskyj am Montag geladen

Player wird geladen Im Video: Dieser Wunsch von Trump ging nicht in Erfüllung. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben ihr Treffen beendet. Merz trommelt sein Kabinett zusammen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Merz wohl zu Treffen von Trump mit Selenskyj geladen

US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz zum für Montag in Washington geplanten Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj geladen. Das berichtete die "Bild"-Zeitung.

Loading...

Putin fordert ukrainischen Abzug aus Region Donezk

Einem Medienbericht zufolge fordert Russlands Machthaber Wladimir Putin den Abzug der Ukraine aus der gesamten östlichen Region Donezk als Bedingung für ein Ende des Krieges. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf vier mit dem Gespräch vertraute Personen berichtet, habe Putin dem US-Präsidenten Donald Trump beim Gipfeltreffen in Alaska mitgeteilt, er werde den Rest der Frontlinie einfrieren, wenn seine Kernforderung erfüllt werde.

Im Bericht heißt es weiter, dass Putin im Gegenzug bereit sein solle, die Frontlinie in den südlichen Regionen Cherson und Saporischschja einzufrieren.

Trump bittet wohl auch EU-Politiker zu Treffen mit Selenskyj

US-Präsident Donald Trump hat offenbar führende europäische Politiker für Montag zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins Weiße Haus eingeladen. Dies berichtet die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf zwei hochrangige Vertreter europäischer Regierungen. Das Treffen folgt auf den Gipfel zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska. Die US-Regierung sprach danach von "großen Fortschritten", die während des Gipfeltreffens in Anchorage erzielt worden sein sollen.

Trump hatte nach dem Gipfel am Samstag führende europäische Politiker über den Ausgang seines Treffens mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin unterrichtet, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).