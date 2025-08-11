Obwohl die Staatschefs Donald Trumps Bemühungen um ein Friedensabkommen loben, fordern sie gleichzeitig auch die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an möglichen Friedensgesprächen: "Wir sind bereit, mit Präsident Trump und Präsident Selenskyj auf einen trilateralen Gipfel mit europäischer Unterstützung hinzuarbeiten."

Unverhandelbar seien Sicherheitsgarantien, heißt es in der Stellungnahme. Die "Koalition der Willigen" sei bereit, dahingehend eine noch aktivere Rolle zu übernehmen. Außerdem sollten alle Beschränkungen zum Vorgehen der ukrainischen Armee und ihrer Kooperation mit Drittstaaten fallen, solange sich das Land gegen Russland verteidige. Auch die Sanktionen gegen Russland werde man aufrechterhalten.

Kein Waffenstillstand: Trump gibt Statement nach Gipfel ab

Donald Trump hat nach dem Treffen mit Wladimir Putin ein erstes Statement auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social abgegeben. Es sei ein "großartiger und sehr erfolgreicher Tag" gewesen, schreibt der US-Präsident. Er selbst, die Nato-Partner, Wladimir Putin und er seien der Meinung, es ergebe keinen Sinn, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, so Trump. Wichtiger sei ein Friedensabkommen zwischen beiden Ländern, um den Krieg endgültig zu beenden.

Bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Montag wolle er deshalb einen Termin für ein trilaterales Treffen zwischen Putin, Selenskyj und ihm selbst festlegen, so der US-Präsident.

Tusk kündigt Statement der Europäer zu Alaska-Gipfel an

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat ein gemeinsames Statement der Europäer zum Gipfeltreffen der Präsidenten der USA und Russlands angekündigt. Eine Schalte europäischer Staats- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei beendet, teilt Tusk mit.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump etliche Europäer, darunter auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über sein Treffen mit Wladimir Putin informiert.

Selenskyj reist am Montag zu Trump nach Washington

US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nach eigenen Angaben zu einem Treffen nach Washington eingeladen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Telefonat mit Trump: Merz trommelt Kabinett zusammen

Nachdem US-Präsident Donald Trump die Europäer über die Ergebnisse des Alaska-Gipfels informiert hat, gab es eine weitere Runde zur Abstimmung der weiteren Strategie. "Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Kreis im Anschluss zu einer Nachbesprechung eingeladen, in der eine gemeinsame Linie zu weiteren Schritten in einem Friedensprozess für die Ukraine abgestimmt wurde", erfuhr t-online aus deutschen Regierungskreisen. Der Bundeskanzler habe abschließend das Bundeskabinett über die Ergebnisse informiert.