Newsblog zum Trump-Putin-Treffen in Alaska Europäische Länder äußern sich erstmals nach Gipfel
US-Präsident Trump und Kremlchef Putin haben ihr Treffen beendet. Merz trommelt sein Kabinett zusammen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
FDP-Politikerin über Alaska-Gipfel: "Für Putin ein Geschenk"
FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht Kremlchef Wladimir Putin als "klaren Gewinner" des Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Alaska. "Dealmaker Trump rollte ihm in Alaska den roten Teppich aus, kehrte aber ohne Deal zurück. Für Putin dagegen waren die Bilder aus Anchorage ein Geschenk", kritisiert die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament die Optik des Treffens zwischen Putin und Trump.
Die internationale Isolation des russischen Präsidenten wirke beendet, er sei von Trump wie ein respektierter Staatschef hofiert worden – und nicht wie ein Kriegsverbrecher und Massenmörder. Trump sei Putin nicht gewachsen, sagte Strack-Zimmermann zu den Ereignisse beim Alaska-Gipfel in Anchorage. "Wer Frieden als Bühne für Selbstdarstellung missbraucht, schwächt die freie Welt."
Merz begrüßt Trumps Vermittlungsbemühungen
Kanzler Friedrich Merz begrüßt die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, die Kämpfe in der Ukraine und Russlands Angriffskrieg zu beenden sowie "einen gerechten und dauerhaften Frieden" zu erreichen. "Die Ukraine kann auf unsere unerschütterliche Solidarität zählen, während wir auf einen Frieden hinarbeiten, der die vitalen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützt", schreibt der CDU-Politiker auf der Plattform X und verweist auf die gemeinsame europäische Erklärung zu dem Alaska-Gipfel.
Europäische Länder: Ukraine braucht Sicherheitsgarantien
Nach dem Alaska-Gipfel haben mehrere europäische Länder ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlicht, in dem sie eine Teilnahme der Ukraine an weiteren Verhandlungen über einen möglichen Frieden fordern. Unterschrieben wurde es von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Ratspräsident Costa, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Italiens Premierministerin Georgia Meloni, Bundeskanzler Friedrich Merz, dem britischen Premier Keir Starmer, dem finnischen Präsidenten Stubb und Polens Premierminister Donald Tusk.
Obwohl die Staatschefs Donald Trumps Bemühungen um ein Friedensabkommen loben, fordern sie gleichzeitig auch die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an möglichen Friedensgesprächen: "Wir sind bereit, mit Präsident Trump und Präsident Selenskyj auf einen trilateralen Gipfel mit europäischer Unterstützung hinzuarbeiten."
Unverhandelbar seien Sicherheitsgarantien, heißt es in der Stellungnahme. Die "Koalition der Willigen" sei bereit, dahingehend eine noch aktivere Rolle zu übernehmen. Außerdem sollten alle Beschränkungen zum Vorgehen der ukrainischen Armee und ihrer Kooperation mit Drittstaaten fallen, solange sich das Land gegen Russland verteidige. Auch die Sanktionen gegen Russland werde man aufrechterhalten.
Kein Waffenstillstand: Trump gibt Statement nach Gipfel ab
Donald Trump hat nach dem Treffen mit Wladimir Putin ein erstes Statement auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social abgegeben. Es sei ein "großartiger und sehr erfolgreicher Tag" gewesen, schreibt der US-Präsident. Er selbst, die Nato-Partner, Wladimir Putin und er seien der Meinung, es ergebe keinen Sinn, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, so Trump. Wichtiger sei ein Friedensabkommen zwischen beiden Ländern, um den Krieg endgültig zu beenden.
Bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Montag wolle er deshalb einen Termin für ein trilaterales Treffen zwischen Putin, Selenskyj und ihm selbst festlegen, so der US-Präsident.
Tusk kündigt Statement der Europäer zu Alaska-Gipfel an
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat ein gemeinsames Statement der Europäer zum Gipfeltreffen der Präsidenten der USA und Russlands angekündigt. Eine Schalte europäischer Staats- und Regierungschefs mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sei beendet, teilt Tusk mit.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump etliche Europäer, darunter auch Nato-Generalsekretär Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über sein Treffen mit Wladimir Putin informiert.
Selenskyj reist am Montag zu Trump nach Washington
US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nach eigenen Angaben zu einem Treffen nach Washington eingeladen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Nach Telefonat mit Trump: Merz trommelt Kabinett zusammen
Nachdem US-Präsident Donald Trump die Europäer über die Ergebnisse des Alaska-Gipfels informiert hat, gab es eine weitere Runde zur Abstimmung der weiteren Strategie. "Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Kreis im Anschluss zu einer Nachbesprechung eingeladen, in der eine gemeinsame Linie zu weiteren Schritten in einem Friedensprozess für die Ukraine abgestimmt wurde", erfuhr t-online aus deutschen Regierungskreisen. Der Bundeskanzler habe abschließend das Bundeskabinett über die Ergebnisse informiert.
Kreml: Dreier-Gipfel mit Selenskyj nicht besprochen
Ein möglicher Dreier-Gipfel der Präsidenten Russlands, der USA und der Ukraine ist russischen Angaben zufolge auf dem Alaska-Gipfel nicht besprochen worden. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Kreml-Berater Juri Uschakow. Zudem wisse er noch nicht, wann sich Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump nach ihrem Treffen in Alaska wiedersehen würden.
Trump hatte dem Sender Fox News nach seinem Treffen mit Putin gesagt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Putin ein gemeinsames Treffen vereinbaren wollten und er dabei sein würde, wenn die beiden es wünschten.
Die Pressestimmen zum Alaska-Gipfel
Ein Großteil der beobachtenden Medien ist vom Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin enttäuscht. Was die Zeitungen kommentieren, lesen Sie hier.
Trump informiert Selenskyj und europäische Regierungschefs
US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere europäische Staats- und Regierungschefs über sein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin informiert.
