Die internationale Isolation des russischen Präsidenten wirke beendet, er sei von Trump wie ein respektierter Staatschef hofiert worden – und nicht wie ein Kriegsverbrecher und Massenmörder. Trump sei Putin nicht gewachsen, sagte Strack-Zimmermann zu den Ereignissen beim Alaska-Gipfel in Anchorage. "Wer Frieden als Bühne für Selbstdarstellung missbraucht, schwächt die freie Welt."

Merz begrüßt Trumps Vermittlungsbemühungen

Kanzler Friedrich Merz begrüßt die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump, die Kämpfe in der Ukraine und Russlands Angriffskrieg zu beenden sowie "einen gerechten und dauerhaften Frieden" zu erreichen. "Die Ukraine kann auf unsere unerschütterliche Solidarität zählen, während wir auf einen Frieden hinarbeiten, der die vitalen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützt", schreibt der CDU-Politiker auf der Plattform X und verweist auf die gemeinsame europäische Erklärung zu dem Alaska-Gipfel.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Europäische Länder: Ukraine braucht Sicherheitsgarantien

Nach dem Alaska-Gipfel haben mehrere europäische Länder ein gemeinsames Kommuniqué veröffentlicht, in dem sie eine Teilnahme der Ukraine an weiteren Verhandlungen über einen möglichen Frieden fordern. Unterschrieben wurde es von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, EU-Ratspräsident Costa, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Italiens Premierministerin Georgia Meloni, Bundeskanzler Friedrich Merz, dem britischen Premier Keir Starmer, dem finnischen Präsidenten Stubb und Polens Premierminister Donald Tusk.

Obwohl die Staatschefs Donald Trumps Bemühungen um ein Friedensabkommen loben, fordern sie gleichzeitig auch die Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an möglichen Friedensgesprächen: "Wir sind bereit, mit Präsident Trump und Präsident Selenskyj auf einen trilateralen Gipfel mit europäischer Unterstützung hinzuarbeiten."

Unverhandelbar seien Sicherheitsgarantien, heißt es in der Stellungnahme. Die "Koalition der Willigen" sei bereit, dahingehend eine noch aktivere Rolle zu übernehmen. Außerdem sollten alle Beschränkungen zum Vorgehen der ukrainischen Armee und ihrer Kooperation mit Drittstaaten fallen, solange sich das Land gegen Russland verteidige. Auch die Sanktionen gegen Russland werde man aufrechterhalten.

Kein Waffenstillstand: Trump gibt Statement nach Gipfel ab

Donald Trump hat nach dem Treffen mit Wladimir Putin ein erstes Statement auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social abgegeben. Es sei ein "großartiger und sehr erfolgreicher Tag" gewesen, schreibt der US-Präsident. Er selbst, die Nato-Partner, Wladimir Putin und er seien der Meinung, es ergebe keinen Sinn, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, so Trump. Wichtiger sei ein Friedensabkommen zwischen beiden Ländern, um den Krieg endgültig zu beenden.