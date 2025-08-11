Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine greift russischen Hafen am Kaspischen Meer an
Am Kaspischen Meer wird ein Schiff Ziel eines ukrainischen Angriffs. Patriot-Raketenabwehrsysteme zeigen erste Schwächen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 15. August
Umfeld russischer Regierung: Kompromiss zu Ukraine scheint möglich
Im Vorfeld des US-russischen Gipfeltreffens in Alaska sieht das Umfeld der Regierung in Moskau Möglichkeiten für einen Kompromiss zur Ukraine. Es gebe Zeichen, dass die russische Regierung dazu bereit sein könnte, sagt eine der Führung in Moskau nahestehende Person. Es sehe so aus, als hätten beide Seiten eine Grundlage gefunden. "Anscheinend wird man sich auf einige Bedingungen einigen... denn Trump kann man nichts abschlagen, und wir sind (wegen des Sanktionsdrucks) nicht in der Lage, abzulehnen", sagt die Person, die ihren Namen nicht nennen wollte.
Insider erklären, es sei damit zu rechnen, dass sowohl Russland als auch die Ukraine schwierige Kompromisse eingehen müssten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow, Mitglied der russischen Delegation in Alaska, sagt, die Moskauer Regierung gebe ihre Verhandlungsstrategie niemals vorher bekannt.
Angriff auf Ölraffinerie in russischem Samara
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag die Ölraffinerie Sysran in der russischen Oblast Samara angegriffen. Es habe Explosionen gegeben, ein Feuer sei ausgebrochen, teilt das Militär auf Telegram mit. Die Raffinerie produziert nach eigenen Angaben eine Reihe von Kraftstoffen und ist eine der größten des Rosneft-Konzerns. Angaben zum Kampfgeschehen lassen sich meist nicht unabhängig überprüfen.
Lawrow: Kommen mit klarer Position zu Gipfel
Russland kommt nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska. Er wolle keinen Ergebnissen vorgreifen, sagte Lawrow bei der Ankunft in Anchorage dem staatlichen russischen Fernsehsender Rossija-24. "Wir wissen, dass wir Argumente haben, eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen."
Ukraine greift russischen Hafen am Kaspischen Meer an
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben den Hafen von Olja in der russischen Oblast Astrachan angegriffen. Bei dem Beschuss am Donnerstag sei ein Schiff getroffen worden, das Drohnen-Teile und Munition aus dem Iran geladen habe, teilt das ukrainische Militär mit. Russland nutze den Hafen als wichtiges Logistikzentrum für die Lieferung von Rüstungsgütern aus dem Iran. Astrachan grenzt an das Kaspische Meer, an dem auch der Iran liegt.
Merz: Putin muss Trump ernst nehmen
Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska ruft Bundeskanzler Friedrich Merz den russischen Präsidenten zu Ernsthaftigkeit in dem Gespräch auf. "Wir erwarten von Präsident Putin, dass er das Gesprächsangebot von Präsident Trump ernst nimmt und nach dem Treffen in Alaska ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt", sagte Merz laut Mitteilung. Dreieinhalb Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine habe Russland heute die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen.
Strack-Zimmermann warnt vor Zugeständnissen an Putin
Kurz vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska hat die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eindringlich vor Zugeständnissen an Russland gewarnt und an die Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erinnert. Es dürfe keine Beschwichtigungspolitik geben, wie sie einst der britische Premier Arthur Neville Chamberlain gegenüber Nazi-Deutschland betrieben habe, sagte Strack-Zimmermann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag).
Europa brauche keinen weiteren Chamberlain. "Was Europa braucht, ist ein Winston Churchill", sagte sie mit Blick auf Chamberlains Nachfolger, der ab 1940 britischer Premier war und der für den entschlossenen Kampf gegen Adolf Hitler stand.
Patriot-Systeme verlieren an Wirksamkeit
Mehr russische Angriffe mit ballistischen Raketen, die besser manövrieren können, hat die Wirksamkeit der ukrainischen Patriot-Flugabwehrraketensysteme verringert, wie die US-amerikanische Defense Intelligence Agency (DIA) bestätigt hat. Russische Raketen- und Drohnenangriffe hatten in den vergangenen Monaten allgemein deutlich zugenommen, sind jedoch zuletzt etwas zurückgegangen – offenbar im Vorfeld eines morgigen Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin.
So umfasste ein Angriff am 28. Juni sieben ballistische Raketen, von denen die ukrainischen Streitkräfte (UAF) nur eine abschossen", heißt es in dem Bericht. "Ein massiver Angriff am 9. Juli – der größte Luftangriff seit Beginn des Krieges – umfasste 13 Raketen, von denen die Ukraine sieben abschoss oder außer Gefecht setzte."
Die Ukraine verfügt derzeit über fünf Patriot-Batterien: drei wurden von den Vereinigten Staaten geliefert, eine stammt aus Rumänien und eine weitere wurde gemeinsam von Deutschland und den Niederlanden bereitgestellt. Die Patriots stellen derzeit die einzige verlässliche Verteidigung der Ukraine gegen anfliegende ballistische Raketen dar.
USAID hat Verbleib von Starlink-Geräten nicht überwacht
Die US-Entwicklungsbehörde USAID hat einem internen Kontrollbericht zufolge den Verbleib von 5175 an die Ukraine gelieferten Starlink-Terminals nicht überwacht. Mehr als die Hälfte der aktiven Geräte befinde sich in Gebieten, die ganz oder teilweise von Russland besetzt seien, heißt es in dem Bericht der internen Aufsichtsbehörde der USAID.
Der Generalinspekteur von USAID stellte fest, dass die Behörde aufgrund der "komplexen Kriegslage" und des dringenden Bedarfs der Ukraine ein höheres Risiko des Missbrauchs in Kauf genommen habe. Daher wisse die Behörde nicht, wo sich die Terminals befänden oder wie sie genutzt würden. "Das Hauptziel war die Wiederherstellung lebensrettender Verbindungen für kritische öffentliche Dienste wie das Gesundheitswesen, kommunale Notunterkünfte und die lokale Verwaltung", heißt es in einem USAID-Schreiben, das dem Bericht beigefügt ist.
