Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump vertröstet Europa auf das nächstes Mal
Der Kreml nennt den Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin. Putin lobt Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump: Europäer könnten bei zweitem Putin-Treffen dabeisein
- Trump: 25 Prozent Risiko, dass Putin-Treffen nichts bringt
- Tote durch russische Angriffe im ostukrainischen Grenzgebiet
- Putin sieht "aufrichtige" Bemühung der USA zur Beendigung des Krieges
- Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland
- Bericht: USA stellen Sicherheitsgarantien für Ukraine in Aussicht
- Versucht Trump es bei Putin mit einem Deal?
- Tusk: Russland will mit Trump über Nato in Polen verhandeln
Donnerstag, 14. August
Trump: Europäer könnten bei zweitem Putin-Treffen dabeisein
US-Präsident Donald Trump hat eine Teilnahme europäischer Staats- und Regierungschefs an einem potenziellen zweiten Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ins Gespräch gebracht. Bei einem Auftritt im Weißen Haus sagte er über ein solches Treffen, bei dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen soll: "Vielleicht holen wir auch einige europäische Führungspersonen dazu. Vielleicht auch nicht."
Trump wich der Frage aus, ob er Putin in Verhandlungen den Zugang zu für die Elektronikbranche wichtigen seltenen Erden anbieten könnte. Auf die Frage, ob er einer Reduzierung von Nato-Truppen in Europa zustimmen würde, um Russland entgegenzukommen, sagte Trump, ein solcher Vorschlag sei ihm bisher nicht vorgelegt worden. "Und ich werde darüber für später nachdenken."
Trump: 25 Prozent Risiko, dass Putin-Treffen nichts bringt
US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ergebnislos bleiben könnte. Er sehe dafür eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, sagte Trump dem Sender Fox News Radio. Zugleich bekräftigte Trump, dass er das erste Gespräch in Alaska am Freitag vor allem als Vorbereitung für ein zweites Treffen betrachte. "Das zweite Treffen wird sehr, sehr wichtig sein – denn das wird das Treffen sein, bei dem sie einen Deal machen", sagte er.
Zugleich deutete Trump an, dass er sich bei einem Misserfolg anderen Dingen zuwenden könne. "In diesem Fall werde ich das Land führen, und wir haben Amerika bereits großartig gemacht." Auf die Frage, ob Russland dann mit Konsequenzen wie Sanktionen rechnen müsse, sagte Trump nur knapp: "Oh, sicher." Danach betonte er gleich, dass die USA keine Soldaten in der Ukraine verloren hätten.
Am Vortag hatte Trump Putin mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht, wenn er sich einem Ende der Kampfhandlungen nach dem Treffen verweigere. Der US-Präsident zeigte sich allerdings überzeugt, dass Putin nach Alaska komme, weil er einen Deal eingehen wolle. Er werde sehr schnell herausfinden, ob das so sei, sagte Trump.
Tote durch russische Angriffe im ostukrainischen Grenzgebiet
Die russische Armee hat im ostukrainischen Grenzgebiet Charkiw mindestens zwei Menschen getötet. Sie führte einen Gleitbombenangriff auf die Siedlung Kosatscha Lopan, knapp vier Kilometer von der russischen Grenze entfernt, durch. Das teilte die Militärverwaltung der Gemeinde Derhatschi mit.
Ein Mann wurde demnach in seinem Wohnhaus getötet, ein weiterer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Vormittag war bereits ein Einwohner der Siedlung bei einer Attacke mit Mehrfachraketenwerfern in seinem Haus getötet worden. Der Chef der Militärverwaltung von Derhatschi, Wjatscheslaw Sadorenko, forderte die im Grenzgebiet verbliebenen Einwohner auf, das Gebiet zu verlassen.
Auch bei der Stadt Kupjansk mehr als 100 Kilometer weiter südöstlich kamen zwei Zivilisten ums Leben. Ein ziviles Auto sei von einer russischen Drohne angegriffen worden, teilte Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mit. Eine weitere Insassin des Fahrzeugs musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Putin sieht "aufrichtige" Bemühung der USA zur Beendigung des Krieges
Einen Tag vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der russische Staatschef Wladimir Putin die Bemühungen der Vereinigten Staaten zur Beendigung des Ukraine-Krieges positiv bewertet. "Die US-Regierung (...) unternimmt meiner Ansicht nach ganz energische und aufrichtige Anstrengungen, um die Kämpfe zu beenden, aus der Krise herauszukommen und zu Vereinbarungen zu gelangen, die alle beteiligten Parteien zufriedenstellen", sagte Putin am Donnerstag nach Angaben des Kremls.
Das Treffen in Alaska könne "langfristige Bedingungen für Frieden zwischen unseren Ländern, in Europa und der Welt" schaffen. Putin stellte außerdem beiderseitige Abrüstungsabsprachen in Aussicht.
Kreml nennt Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin
Der Kreml hat bekannt gegeben, wann die für Freitag erwarteten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin starten sollen. "Alles beginnt morgen etwa gegen 11.30 Uhr lokaler Zeit (21.30 Uhr MESZ)", teilte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, gemäß russischen Nachrichtenagenturen mit. Hauptthema werde der russische Krieg in der Ukraine sein.
Nach den Gesprächen ist Uschakow zufolge eine gemeinsame Pressekonferenz von Putin und Trump geplant. Zur russischen Delegation werden neben Uschakow Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Andrej Beloussow, Finanzminister Anton Siluanow und der für die US-Verhandlungen zuständige Kirill Dmitrijew gehören.
Am Freitag wird auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson bei Anchorage ein Gipfeltreffen von Trump und Putin erwartet. Was über das Treffen bisher bekannt ist, können Sie hier nachlesen.
Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland
Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind in der russischen Grenzregion Belgorod mindestens drei Menschen verletzt worden. Alle seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram mit. Bei dem Angriff sei das Gebäude der Gebietsverwaltung angegriffen worden.
Auch im südrussischen Gebiet Rostow gab es Verletzte infolge ukrainischer Drohnenflüge. Mindestens 13 Menschen wurden nach Angaben des Gouverneurs Juri Sljussar in der Gebietshauptstadt Rostow am Don verletzt. Zwei Schwerverletzte kamen demnach ins Krankenhaus.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP