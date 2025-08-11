Newsblog zum Ukraine-Krieg Estland weist russischen Diplomaten aus
Es gab einen diplomatischen Zwischenfall in einem Nachbarland Russlands. Neue Details zum Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten von Russland und den USA wurden öffentlich. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Embed
Russland: Von Europa verlangte Konsultationen "unbedeutend"
Das russische Außenministerium hat im Vorfeld des Putin-Trump-Gipfels die von Europa verlangten Konsultationen als "unbedeutend" bezeichnet. So äußerte sich Ministeriumssprecher Alexei Fadejew bei einer Einordnung des für Freitag geplanten Gesprächs von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die beiden Politiker wollten bei ihrem Treffen in Alaska über "alle aufgestauten Probleme" in den bilateralen Beziehungen beraten.
Estland weist russischen Diplomaten aus
Estland hat einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Tallinn zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen. Auf Aufforderung des Außenministeriums muss der Diplomat den baltischen EU- und Nato-Staat verlassen. Darüber sei der einbestellte Geschäftsträger der russischen Vertretung informiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Begründet wurde die Ausweisung mit subversiven Aktivitäten.
"Der fragliche Diplomat war direkt und aktiv daran beteiligt, die verfassungsmäßige Ordnung und das Rechtssystem Estlands zu untergraben", teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Auch habe er zur Spaltung der estnischen Gesellschaft und zu Verbrechen gegen den Staat beigetragen, darunter mehrere Straftaten im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen. Ein estnischer Staatsbürger sei deswegen bereits verurteilt worden.
Selenskyj: Russische Verluste dreimal so hoch wie unsere
Russlands tägliche Verluste im Krieg gegen die Ukraine liegen nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei rund 1.000 Soldaten und damit etwa dreimal so hoch wie die der Ukraine. Selenskyj sagte am 12. August bei einem Treffen mit Journalisten, zu dem auch die Zeitung "Kyiv Independent" eingeladen war, dass die russischen Streitkräfte im Durchschnitt täglich 500 Tote und 500 Verwundete zu beklagen hätten. Lesen Sie hier mehr dazu.
Selenskyj sieht vor Gipfel keinen Friedenswillen bei Moskau
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht vor dem USA-Russland-Gipfel keine Bereitschaft Moskaus, den Krieg in seinem Land zu beenden. Europa, die USA und die Ukraine müssten Russland zu einem Frieden zwingen, dazu brauche es mehr Druck, teilte Selenskyj bei Telegram mit.
"Dieser Krieg muss enden. Es muss Druck auf Russland ausgeübt werden für einen fairen Frieden", sagte er. Selenskyj wurde in Berlin erwartet, wo er gemeinsam mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) und weiteren per Video zugeschalteten westlichen Verbündeten über die Lage in seinem Land sprechen wollte.
Merz und Selenskyj planen gemeinsame Presseerklärung
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird der Bundesregierung zufolge zusammen mit Kanzler Friedrich Merz eine Presseerklärung abgeben. Das Statement ist gegen 16 Uhr geplant, wie aus dem Terminplan des Bundeskanzleramts hervorgeht. Unterdessen bestätigte auch das ukrainische Präsidialamt Selenskyjs Aufenthalt in der deutschen Hauptstadt. "Der Präsident arbeitet heute in Berlin", erklärte ein Sprecher.
Geplant sind Videokonferenzen mit weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs sowie mit US-Präsident Donald Trump. Am Freitag ist ein Treffen Trumps mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska vorgesehen, bei dem es um Friedensbemühungen für die Ukraine gehen soll.
Europa vor dem Alaska-Gipfel: Trump könnte ihnen zuvorkommen
Die Europäer möchten Donald Trump vor seinem Treffen mit Wladimir Putin auf eine gemeinsame Lösung des Ukraine-Krieges einschwören. Die Erfolgsaussichten sind gering. Lesen Sie hier den gesamten Kommentar.
Selenskyj kommt heute nach Berlin
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will heute in Berlin persönlich an den Videoschalten zum Alaska-Gipfel über die Zukunft seines Landes teilnehmen. Er werde am Mittag in der Hauptstadt erwartet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Orbán: Selenskyj hat Krieg gegen Russland schon verloren
Nach Auffassung des rechtspopulistischen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán hat die Ukraine den Krieg gegen Russland bereits verloren. Das sagte Orban mit Blick auf das geplante Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin in Alaska.
"Er (der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj) hat diesen Krieg verloren", sagte Orbán in einem Video-Interview, das das rechtskonservative Internetportal "mandiner.hu" veröffentlichte. "Wir reden hier darüber, so als ob es sich um eine Kriegssituation mit offenem Ausgang handeln würde", fügte er hinzu. Das sei falsch. "Die Ukrainer haben diesen Krieg verloren, Russland hat den Krieg gewonnen." Das Land kapituliere allein deswegen nicht, weil es mit Waffen und Geld von den Europäern versorgt werde. "Andernfalls wäre dieser Krieg längst zu Ende gewesen", sagte Orbán weiter.
Trump und Putin planen wohl Treffen auf US-Militärbasis
Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin soll am Freitag offenbar auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in Alaska treffen. Das Gespräch ist laut einem Bericht der "New York Times" auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage geplant.
Wie die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, sei das Treffen auf Wunsch Putins angesetzt worden und solle Trump helfen, dessen Vorstellungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs besser zu verstehen. Es handle sich um eine "Höraufgabe".
Selenskyj: Russland bereitet neue Offensiven an drei Frontabschnitten vor
Drei Tage vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor neuen russischen Offensiven gewarnt. Moskau bereite aus Sicht der Ukraine neue Vorstöße an drei Frontabschnitten vor, sagte Selenskyj am Dienstag vor Journalisten. Neben Saporischschja nannte der ukrainische Staatschef die wichtigen Städte Pokrowsk und Nowpawliwka als Ziele der laut ihm von Moskau geplanten Offensiven. Mehr dazu lesen Sie hier.
Mehr als Symbolik? Starmer fordert Sicherheitsgarantien
Der britische Premierminister Keir Starmer hat vor dem geplanten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin Sicherheitsgarantien für die Ukraine gefordert. Starmer sei "entschlossen, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, gestützt durch robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien, die Russland davon abschrecken, die Ukraine in der Zukunft zu bedrohen", hieß es in einer Mitteilung der Regierung in London.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP