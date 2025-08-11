Newsblog zum Ukraine-Krieg Lockt Trump Putin mit einem Mineralien-Deal?

Von t-online Aktualisiert am 14.08.2025 - 00:20 Uhr Lesedauer: 22 Min.

Donald Trump im John F. Kennedy Center: Er soll einen Deal über Mineralien dem russischen Machthaber Wladimir Putin voprlegen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago)

News folgen Artikel teilen

Trump könnte Putin mit einem Deal zu einem Waffenstillstand bewegen. Polens Ministerpräsident warnt vor Verhandlungen mit Putin. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Versucht Trump es bei Putin mit einem Deal?

US-Präsident Donald Trump soll einen Deal über Seltene Erden mit Russland erwägen, um Wladimir Putin zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Laut einem Bericht des britischen "Telegraph" soll Trump vorhaben, Bodenschätze in Alaska Russland anzubieten und Sanktionen gegen russische Luftfahrtunternehmen aufzuheben. Außerdem will Trump Putin Zugang zu Vorkommen von Seltenen Erden in der Ukraine verschaffen, heißt es. Eine Stellungnahme aus dem Weißen Haus gab es bislang dazu nicht.

Loading...

Mittwoch, 13. August

Tusk: Russland will mit Trump über Nato in Polen verhandeln

Russland will nach den Worten des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk eine Reduzierung von Nato-Truppen zum Thema der Ukraine-Verhandlungen machen. Man höre seit einigen Tagen, dass Moskau Gespräche über die Zukunft der Ukraine mit einer Verringerung der Nato-Präsenz etwa in Polen verknüpfen wolle, sagt Tusk. Dies sei der Grund, warum ein geschlossenes Auftreten gegenüber Russland, jedoch auch in Bezug auf Verbündete wie die USA so wichtig sei.

Tusk nahm an dem Videogespräch mit US-Präsident Donald Trump nicht teil. Stattdessen war Tusks politischer Rivale zugeschaltet, Präsident Karol Nawrocki. Ein Regierungssprecher sagte, Tusk habe dafür bei zwei anderen Schaltungen Polen repräsentiert. Zwar gelten beide Männer als starke Unterstützer der Ukraine. Der Euroskeptiker und Nationalist Nawrocki zeigt jedoch größere Übereinstimmung mit Trumps Haltungen.

Nach Ukraine-Gipfel: Staatschefs loben JD Vance

In der Bundesregierung wird die Telefonschalte der Europäer mit US-Präsident Donald Trump vor dessen Alaska-Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin am Freitag als Zeichen europäischer Geschlossenheit gewertet. Die US-Seite habe die Europäer in den vergangenen Tagen immer wieder gefragt, was diese von den Verhandlungen im nördlichsten US-Bundesstaat erwarteten, hieß es nach der Schalte in deutschen Regierungskreisen. Den Europäern sei es im Gespräch mit Trump und dessen Vizepräsidenten JD Vance gelungen, eine gemeinsame, klare und prägnante Antwort darauf zu geben.