Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml nennt neue Details zum Treffen mit Trump
Der Kreml nennt den Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin. Es gibt Verletzte in Russland nach einem ukrainischen Drohnenangriff. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 14. August
Kreml nennt Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin
Der Kreml hat den Zeitpunkt für den Beginn für die am Freitag erwarteten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin bekanntgegeben. "Alles beginnt morgen etwa gegen 11.30 Uhr lokaler Zeit (21.30 Uhr MESZ)", teilte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, gemäß russischen Nachrichtenagenturen mit. Hauptthema werde der russische Krieg in der Ukraine sein.
Nach den Gesprächen ist Uschakow zufolge eine gemeinsame Pressekonferenz von Putin und Trump geplant. Zur russischen Delegation werden neben Uschakow Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Andrej Beloussow, Finanzminister Anton Siluanow und der für die US-Verhandlungen zuständige Kirill Dmitrijew gehören.
Am Freitag wird auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson bei Anchorage ein Gipfeltreffen von Trump und Putin erwartet. Ziel der Gespräche ist vor allem das Erreichen einer Waffenruhe in der von Russland 2022 angegriffenen Ukraine. Kiew wird bei den Verhandlungen jedoch nicht vertreten sein.
Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland
Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind in der russischen Grenzregion Belgorod mindestens drei Menschen verletzt worden. Alle seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram mit. Bei dem Angriff sei das Gebäude der Gebietsverwaltung angegriffen worden.
Auch im südrussischen Gebiet Rostow gab es Verletzte infolge ukrainischer Drohnenflüge. Mindestens 13 Menschen wurden nach Angaben des Gouverneurs Juri Sljussar in der Gebietshauptstadt Rostow am Don verletzt. Zwei Schwerverletzte kamen demnach ins Krankenhaus.
Brand in russischer Ölraffinerie nach Drohnenangriff
Nach dem Absturz einer ukrainischen Drohne bricht in einer Ölraffinerie in der russischen Region Wolgograd ein Feuer aus. Dies teilt Gouverneur Andrej Botscharow mit. Nach ersten Angaben gibt es keine Verletzten. Eine Stellungnahme des Betreibers Lukoil liegt zunächst nicht vor. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, die Luftabwehr habe in der Nacht 44 ukrainische Drohnen abgefangen, neun davon über der Region Wolgograd.
Bericht: USA stellen Sicherheitsgarantien für Ukraine in Aussicht
US-Präsident Donald Trump stellt europäischen Politikern laut einem Medienbericht Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine in Aussicht. Dies berichtet die Online-Zeitung "Politico". Zudem habe Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Verbündeten zugesichert, bei seinem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in dieser Woche nicht über eine Aufteilung des ukrainischen Staatsgebiets zu verhandeln. Dies meldet der US-Fernsehsender NBC.
Versucht Trump es bei Putin mit einem Deal?
US-Präsident Donald Trump soll einen Deal über Seltene Erden mit Russland erwägen, um Wladimir Putin zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Laut einem Bericht des britischen "Telegraph" soll Trump vorhaben, Bodenschätze in Alaska Russland anzubieten und Sanktionen gegen russische Luftfahrtunternehmen aufzuheben. Außerdem will Trump Putin Zugang zu Vorkommen von Seltenen Erden in der Ukraine verschaffen, heißt es. Eine Stellungnahme aus dem Weißen Haus gab es bislang dazu nicht.
Westjordanland Vorbild für Ukraine-Deal?
Wie die britische "The Times" berichtet, soll US-Vermittler Steve Witkoff bei seinem jüngsten Besuch in Moskau über eine De-Facto-Kontrolle ukrainischer Gebiete durch Russland gesprochen haben. Demnach könnte Russland die besetzten Regionen verwalten und kontrollieren, rechtlich seien sie aber ukrainisches Staatsgebiet. Ein ähnliches Modell gibt es im Westjordanland, das Israel seit 1967 besetzt hält.
Mittwoch, 13. August
Tusk: Russland will mit Trump über Nato in Polen verhandeln
Russland will nach den Worten des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk eine Reduzierung von Nato-Truppen zum Thema der Ukraine-Verhandlungen machen. Man höre seit einigen Tagen, dass Moskau Gespräche über die Zukunft der Ukraine mit einer Verringerung der Nato-Präsenz etwa in Polen verknüpfen wolle, sagt Tusk. Dies sei der Grund, warum ein geschlossenes Auftreten gegenüber Russland, jedoch auch in Bezug auf Verbündete wie die USA so wichtig sei.
Tusk nahm an dem Videogespräch mit US-Präsident Donald Trump nicht teil. Stattdessen war Tusks politischer Rivale zugeschaltet, Präsident Karol Nawrocki. Ein Regierungssprecher sagte, Tusk habe dafür bei zwei anderen Schaltungen Polen repräsentiert. Zwar gelten beide Männer als starke Unterstützer der Ukraine. Der Euroskeptiker und Nationalist Nawrocki zeigt jedoch größere Übereinstimmung mit Trumps Haltungen.
Nach Ukraine-Gipfel: Staatschefs loben JD Vance
In der Bundesregierung wird die Telefonschalte der Europäer mit US-Präsident Donald Trump vor dessen Alaska-Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin am Freitag als Zeichen europäischer Geschlossenheit gewertet. Die US-Seite habe die Europäer in den vergangenen Tagen immer wieder gefragt, was diese von den Verhandlungen im nördlichsten US-Bundesstaat erwarteten, hieß es nach der Schalte in deutschen Regierungskreisen. Den Europäern sei es im Gespräch mit Trump und dessen Vizepräsidenten JD Vance gelungen, eine gemeinsame, klare und prägnante Antwort darauf zu geben.
Man habe mit Trump verabredet, dass dieser die Europäer nach dem Treffen mit Putin umgehend unterrichten werde, hieß es in den Regierungskreisen weiter. Voraussichtlich werde er erst den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj informieren und danach Freitagnacht oder am Samstagvormittag die europäische Kerngruppe, zu der auch Deutschland gehört. Die Bundesregierung wolle diese europäisch-ukrainische Gruppe eng zusammenhalten, um auf das Ergebnis von Anchorage zügig, einig, klar und entschieden zu reagieren.
Positiv äußerte man sich in den Regierungskreisen über den Auftritt des als Europakritiker geltenden US-Vizepräsidenten Vance bei einem virtuellen Treffen der sogenannten Koalition der Willigen von engen Ukraine-Unterstützern im Anschluss an das Gespräch mit Trump. An dieser Runde hätten etwa 20 Staats- und Regierungschefs teilgenommen, darunter aus Japan, Kanada und Australien. Vance habe hier die US-Position sehr konstruktiv zusammengefasst und erklärt, wie interessiert man an einer ehrlichen Aussage der Europäer über deren Schmerzpunkte und Verhandlungslinien sei – also darüber, dass diese keine Verhandlungen ohne die Europäer oder die Ukraine wollten.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP