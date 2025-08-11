Lawrow provoziert vor Gipfel mit Pullover

Noch vor dem ersten Händedruck beim Alaska-Gipfel setzt der russische Außenminister ein Zeichen – mit einem historischen Schriftzug auf der Brust:

Umfeld russischer Regierung: Kompromiss zur Ukraine scheint möglich

Im Vorfeld des US-russischen Gipfeltreffens in Alaska sieht das Umfeld der Regierung in Moskau Möglichkeiten für einen Kompromiss zur Ukraine. Es gebe Zeichen, dass die russische Regierung dazu bereit sein könnte, sagt eine der Führung in Moskau nahestehende Person. Es sehe so aus, als hätten beide Seiten eine Grundlage gefunden. "Anscheinend wird man sich auf einige Bedingungen einigen ... denn Trump kann man nichts abschlagen, und wir sind (wegen des Sanktionsdrucks) nicht in der Lage, abzulehnen", sagt die Person, die ihren Namen nicht nennen wollte.

Insider erklären, es sei damit zu rechnen, dass sowohl Russland als auch die Ukraine schwierige Kompromisse eingehen müssten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow, Mitglied der russischen Delegation in Alaska, sagt, die Moskauer Regierung gebe ihre Verhandlungsstrategie niemals vorher bekannt.

Frontdurchbruch im Donbass? Die militärische Lage in der Ukraine

Den russischen Truppen ist es gelungen, die Ukrainer im Donbass zu überraschen. Die Lage scheint sich zu stabilisieren, doch die Gefahr ist bislang nicht gebannt.

Angriff auf Ölraffinerie in russischem Samara

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag die Ölraffinerie Sysran in der russischen Oblast Samara angegriffen. Es habe Explosionen gegeben, ein Feuer sei ausgebrochen, teilt das Militär auf der Plattform Telegram mit. Die Raffinerie produziert nach eigenen Angaben eine Reihe von Kraftstoffen und ist eine der größten des Rosneft-Konzerns. Angaben zum Kampfgeschehen lassen sich meist nicht unabhängig überprüfen.