Newsblog zum Ukraine-Krieg Luftangriffe fügen Russlands Wirtschaft Milliardenschäden zu
Kiew ermittelt den Schaden für die russische Wirtschaft durch Langstreckenangriffe. Am Kaspischen Meer wird ein Schiff Ziel einer ukrainischen Attacke. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 15. August
Kiew: Langstreckenangriffe schaden Russlands Wirtschaft
Ukrainische Langstreckenangriffe haben Russland allein 2025 Schäden in Höhe von rund 74,1 Milliarden US-Dollar zugefügt – das entspricht 4,11 Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das teilte die strategische Kommunikationsabteilung der ukrainischen Streitkräfte am Freitag mit, wie der "Kyiv Independent" berichtet. Das russische BIP lag im vergangenen Jahr bei 2,17 Billionen US-Dollar, vier Prozent davon entsprechen rund 89 Milliarden US-Dollar.
Seit Wochen greift die Ukraine wieder verstärkt die russische Energieinfrastruktur an – seit vergangenem Dienstag sogar an aufeinanderfolgenden Tagen. Rund zehn Prozent der Angriffe seit Jahresbeginn trafen Ziele mehr als 1.000 Kilometer von der Grenze entfernt, 39 Prozent lagen zwischen 500 und 1.000 Kilometern, weitere 37 Prozent zwischen 200 und 500 Kilometern. Am häufigsten ins Visier gerieten Ölraffinerien (42 Prozent), gefolgt von Lagerhäusern (37 Prozent) und Ölpumpstationen (10 Prozent).
Zu den jüngsten Angriffen zählt ein Schlag gegen den Hafen Olja am Kaspischen Meer, der als wichtiger Umschlagplatz für iranische Drohnenkomponenten dient. In Samara traf eine Drohne eine der größten Rosneft-Raffinerien, in Wolgograd verursachte ein Angriff schwere Brände in einer Anlage mit 5,6 Prozent Anteil an Russlands gesamter Raffineriekapazität. Weitere Ziele waren die Ölpumpstation Unecha sowie eine Raffinerie in der Region Saratow.
Umfeld russischer Regierung: Kompromiss zur Ukraine scheint möglich
Im Vorfeld des US-russischen Gipfeltreffens in Alaska sieht das Umfeld der Regierung in Moskau Möglichkeiten für einen Kompromiss zur Ukraine. Es gebe Zeichen, dass die russische Regierung dazu bereit sein könnte, sagt eine der Führung in Moskau nahestehende Person. Es sehe so aus, als hätten beide Seiten eine Grundlage gefunden. "Anscheinend wird man sich auf einige Bedingungen einigen ... denn Trump kann man nichts abschlagen, und wir sind (wegen des Sanktionsdrucks) nicht in der Lage, abzulehnen", sagt die Person, die ihren Namen nicht nennen wollte.
Insider erklären, es sei damit zu rechnen, dass sowohl Russland als auch die Ukraine schwierige Kompromisse eingehen müssten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow, Mitglied der russischen Delegation in Alaska, sagt, die Moskauer Regierung gebe ihre Verhandlungsstrategie niemals vorher bekannt.
Angriff auf Ölraffinerie in russischem Samara
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Freitag die Ölraffinerie Sysran in der russischen Oblast Samara angegriffen. Es habe Explosionen gegeben, ein Feuer sei ausgebrochen, teilt das Militär auf der Plattform Telegram mit. Die Raffinerie produziert nach eigenen Angaben eine Reihe von Kraftstoffen und ist eine der größten des Rosneft-Konzerns. Angaben zum Kampfgeschehen lassen sich meist nicht unabhängig überprüfen.
Lawrow: Kommen mit klarer Position zum Gipfel
Russland kommt nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow mit einer klaren Position zum Gipfeltreffen mit den USA nach Alaska. Er wolle keinen Ergebnissen vorgreifen, sagte Lawrow bei der Ankunft in Anchorage dem staatlichen russischen Fernsehsender Rossija-24. "Wir wissen, dass wir Argumente haben, eine klare und verständliche Position. Wir werden sie darlegen."
Ukraine greift russischen Hafen am Kaspischen Meer an
Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben den Hafen von Olja in der russischen Oblast Astrachan angegriffen. Bei dem Beschuss am Donnerstag sei ein Schiff getroffen worden, das Drohnen-Teile und Munition aus dem Iran geladen habe, teilt das ukrainische Militär mit. Russland nutze den Hafen als wichtiges Logistikzentrum für die Lieferung von Rüstungsgütern aus dem Iran. Astrachan grenzt an das Kaspische Meer, an dem auch der Iran liegt.
Merz: Putin muss Trump ernst nehmen
Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska ruft Bundeskanzler Friedrich Merz den russischen Präsidenten zu Ernsthaftigkeit in dem Gespräch auf. "Wir erwarten von Präsident Putin, dass er das Gesprächsangebot von Präsident Trump ernst nimmt und nach dem Treffen in Alaska ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt", sagte Merz laut Mitteilung. Dreieinhalb Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine habe Russland heute die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen.
