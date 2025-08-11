Trump macht sich auf den Weg nach Alaska

US-Präsident Donald Trump hat seinen Weg zum Gipfel mit Wladimir Putin in Alaska angetreten. Videoaufnahmen aus Washington zeigen die Kolonne des Republikaners auf dem Weg zum Flughafen. Das Treffen mit dem Kremlchef soll um 11 Uhr (Ortszeit) in Anchorage starten.

Kiew: Langstreckenangriffe schaden Russlands Wirtschaft

Ukrainische Langstreckenangriffe haben Russland allein 2025 Schäden in Höhe von rund 74,1 Milliarden US-Dollar zugefügt – das entspricht 4,11 Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das teilte die strategische Kommunikationsabteilung der ukrainischen Streitkräfte am Freitag mit, wie der "Kyiv Independent" berichtet. Das russische BIP lag im vergangenen Jahr bei 2,17 Billionen US-Dollar, vier Prozent davon entsprechen rund 89 Milliarden US-Dollar.

Seit Wochen greift die Ukraine wieder verstärkt die russische Energieinfrastruktur an – seit vergangenem Dienstag sogar an aufeinanderfolgenden Tagen. Rund zehn Prozent der Angriffe seit Jahresbeginn trafen Ziele mehr als 1.000 Kilometer von der Grenze entfernt, 39 Prozent lagen zwischen 500 und 1.000 Kilometern, weitere 37 Prozent zwischen 200 und 500 Kilometern. Am häufigsten ins Visier gerieten Ölraffinerien (42 Prozent), gefolgt von Lagerhäusern (37 Prozent) und Ölpumpstationen (10 Prozent).

Zu den jüngsten Angriffen zählt ein Schlag gegen den Hafen Olja am Kaspischen Meer, der als wichtiger Umschlagplatz für iranische Drohnenkomponenten dient. In Samara traf eine Drohne eine der größten Rosneft-Raffinerien, in Wolgograd verursachte ein Angriff schwere Brände in einer Anlage mit 5,6 Prozent Anteil an Russlands gesamter Raffineriekapazität. Weitere Ziele waren die Ölpumpstation Unecha sowie eine Raffinerie in der Region Saratow.

Ausnahmezustand in Anchorage? Nicht unbedingt

