Ukraine-Krieg: Langstreckenangriffe schaden Russlands Wirtschaft massiv

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Luftangriffe fügen Russlands Wirtschaft massive Schäden zu

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von M. Kloft, J. Hartung, J. Seiferth, S. Cleven
Aktualisiert am 15.08.2025 - 15:06 Uhr
imago images 0767881728Vergrößern des Bildes
Löscharbeiten nach einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein russisches Öldepot auf der Krim (Archivbild): Laut Angaben aus Kiew nimmt Russlands Wirtschaft massiv Schaden. (Quelle: IMAGO/Sergei Malgavko/imago)
News folgen

Kiew ermittelt den Schaden für die russische Wirtschaft durch Langstreckenangriffe. Am Kaspischen Meer wird ein Schiff Ziel einer ukrainischen Attacke. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Freitag, 15. August

Trump will Ukraine Entscheidung über Gebietsabtretung überlassen

US-Präsident Donald Trump will der Ukraine die Entscheidung über mögliche Gebietsabtretungen an Russland überlassen. Dies sagte er auf dem Flug zu seinem Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska. Zuvor hatte über die Frage Unklarheit geherrscht.

Trump zeigte sich mit Blick auf die Gespräche zuversichtlich: "Daraus wird etwas entstehen." Er deutete jedoch auch an, dass das Treffen "schwerwiegende Konsequenzen" haben könnte. Die anhaltenden russischen Angriffe in der Ukraine wertete er als Verhandlungstaktik: "Putin glaubt, das gäbe ihm Stärke in den Gesprächen, ich glaube, es schadet ihm."

Trump ist in der Luft

US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg zum Gipfel mit Russlands Kremlchef Wladimir Putin. Der 79-Jährige verließ am frühen Morgen in Washington das Weiße Haus und stieg wenig später in die Präsidentenmaschine Air Force One, wie auf TV-Aufnahmen zu sehen war. Trump wird laut Planung der US-Regierung um 21 Uhr unserer Zeit beim Tagungsort in Anchorage in Alaska landen. Dort soll er erstmals seit seinem erneuten Amtsantritt persönlich mit Putin zusammentreffen. Es soll vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.

UKRAINE-CRISIS/SUMMITVergrößern des Bildes
Donald Trump beim Einstieg in die Air Force One: Gegen 21 Uhr unserer Zeit soll der US-Präsident in Anchorage landen. (Quelle: Kevin Lamarque)

Mit Trump reisen unter anderem Außenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent sowie Handelsminister Howard Lutnick nach Alaska. Auch Trumps Sondergesandter Steve Witkoff ist dabei. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social vor der Abreise nur: "Es steht viel auf dem Spiel!!!" ("HIGH STAKES!!!").

Von dem Gespräch könnten entscheidende Impulse für ein mögliches Kriegsende ausgehen. Es bleibt aber unklar, wie viel im Endeffekt von der Zusammenkunft erwartet werden kann. Die Ukraine, die bei dem Treffen in Alaska außen vor ist, verteidigt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Selenskyjs europäische Verbündete wie Deutschland befürchten, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, ohne die Ukraine einzubeziehen.

Trump macht sich auf den Weg nach Alaska

US-Präsident Donald Trump hat seinen Weg zum Gipfel mit Wladimir Putin in Alaska angetreten. Videoaufnahmen aus Washington zeigen die Kolonne des Republikaners auf dem Weg zum Flughafen. Das Treffen mit dem Kremlchef soll um 11 Uhr (Ortszeit) in Anchorage starten.

Kiew: Langstreckenangriffe schaden Russlands Wirtschaft

Ukrainische Langstreckenangriffe haben Russland allein 2025 Schäden in Höhe von rund 74,1 Milliarden US-Dollar zugefügt – das entspricht 4,11 Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das teilte die strategische Kommunikationsabteilung der ukrainischen Streitkräfte am Freitag mit, wie der "Kyiv Independent" berichtet. Das russische BIP lag im vergangenen Jahr bei 2,17 Billionen US-Dollar, vier Prozent davon entsprechen rund 89 Milliarden US-Dollar.

Seit Wochen greift die Ukraine wieder verstärkt die russische Energieinfrastruktur an – seit vergangenem Dienstag sogar an aufeinanderfolgenden Tagen. Rund zehn Prozent der Angriffe seit Jahresbeginn trafen Ziele mehr als 1.000 Kilometer von der Grenze entfernt, 39 Prozent lagen zwischen 500 und 1.000 Kilometern, weitere 37 Prozent zwischen 200 und 500 Kilometern. Am häufigsten ins Visier gerieten Ölraffinerien (42 Prozent), gefolgt von Lagerhäusern (37 Prozent) und Ölpumpstationen (10 Prozent).

Zu den jüngsten Angriffen zählt ein Schlag gegen den Hafen Olja am Kaspischen Meer, der als wichtiger Umschlagplatz für iranische Drohnenkomponenten dient. In Samara traf eine Drohne eine der größten Rosneft-Raffinerien, in Wolgograd verursachte ein Angriff schwere Brände in einer Anlage mit 5,6 Prozent Anteil an Russlands gesamter Raffineriekapazität. Weitere Ziele waren die Ölpumpstation Unecha sowie eine Raffinerie in der Region Saratow.

Ausnahmezustand in Anchorage? Nicht unbedingt

Eine Stadt in Alaska wird etwas überraschend zum Schauplatz eines politischen Spitzentreffens. Trump empfängt hier Putin. Wie ist es gerade, in Anchorage zu sein?

Videoanalyse : Putin könnte ein ganz anderes Ziel verfolgen

Trump und Putin verhandeln persönlich über den Ukraine-Krieg. Kommt es zum Durchbruch? t-online-Korrespondent Bastian Brauns ist skeptisch. Er erklärt, warum die Ukraine und Europa am Ende als die Verlierer dastehen könnten:

Video | Putin könnte ein ganz anderes Ziel verfolgen
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online

Experte zum Trump-Putin-Treffen: "Putin kann es sich nicht mehr leisten"

Wladimir Putin reist zu einem Gespräch mit Donald Trump in die USA. Was dahintersteckt und unter welchem Druck Putin dabei steht, erklärt ein Experte im Interview.

Diese Männer begleiten Putin nach Alaska

Nicht nur Donald Trump und Wladimir Putin treffen beim Gipfel in Alaska aufeinander, sondern auch ihr diplomatisches Personal. Das sind Putins Männer.

US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin (Fotocollage).Vergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump (l.) und Russlands Präsident Wladimir Putin (Montage): In Alaska wollen beide auch über die Ukraine verhandeln. (Quelle: IMAGO/Artem Priakhin)

Lawrow provoziert vor Gipfel mit Pullover

Noch vor dem ersten Händedruck beim Alaska-Gipfel setzt der russische Außenminister ein Zeichen – mit einem historischen Schriftzug auf der Brust:

Video | Lawrow provoziert mit T-Shirt vor Gipfel
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online

Umfeld russischer Regierung: Kompromiss zur Ukraine scheint möglich

Im Vorfeld des US-russischen Gipfeltreffens in Alaska sieht das Umfeld der Regierung in Moskau Möglichkeiten für einen Kompromiss zur Ukraine. Es gebe Zeichen, dass die russische Regierung dazu bereit sein könnte, sagt eine der Führung in Moskau nahestehende Person. Es sehe so aus, als hätten beide Seiten eine Grundlage gefunden. "Anscheinend wird man sich auf einige Bedingungen einigen ... denn Trump kann man nichts abschlagen, und wir sind (wegen des Sanktionsdrucks) nicht in der Lage, abzulehnen", sagt die Person, die ihren Namen nicht nennen wollte.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Themen
DeutschlandDonald TrumpKiewMilitärMoskauRusslandSergej LawrowTrump und Putin treffen sich in AlaskaTruth SocialUSAUkraineWashingtonWeißes HausWladimir Putin
