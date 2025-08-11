Auf weitere Fragen zu den Details der deutschen Position ging er nicht ein. Es gebe einen Prozess, "wo auch jeder Satz und jedes Wort, jedes öffentliche Wort, Dinge verändern, möglicherweise auch negativ verändern oder auch gefährden kann".

Aserbaidschan genehmigt Unterstützung für Ukraine

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hat als Reaktion auf russische Luftangriffe eine Unterstützung für die Ukraine in Höhe von zwei Millionen Dollar genehmigt. Diese Mittel sollen nach Angaben der Zeitung "Kyiv Independent" für den Kauf und Versand von in Aserbaidschan hergestellten Elektrogeräten verwendet werden. Doch der ehemalige Partnerstaat Russlands denkt über noch weitergehende Hilfe für die Ukraine nach. Mehr dazu lesen Sie hier.

Regierungssprecher: Wird noch Gespräche der Ukraine-Unterstützer diese Woche geben

Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer hat weitere Gespräche der Unterstützerstaaten der Ukraine vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin angekündigt. Die Gespräche würden sicher diese Woche weiterlaufen, sagte er in Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz sei eine geschlossene europäische Position wichtig, um Einfluss nehmen zu können.

Über das Gespräch von Merz mit Trump am Sonntagabend sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Das Treffen könne ein sehr wichtiger Moment im Krieg zwischen Russland und der Ukraine sein. Der Kanzler hoffe weiter, dass auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an dem Treffen in Alaska teilnehmen wird. Ein gerechter Frieden sei über die Köpfe der Ukraine hinweg nicht denkbar, Grenzen dürften nicht mit Gewalt verschoben werden.

Krim boomt als Urlaubsziel – doch die Touristen leiden

Immer wieder greift die Ukraine die annektierte Krim an. Russische Touristen machen dort dennoch Urlaub – und müssen mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Donald Tusk fordert Anwesenheit von Selenskyj bei Friedensgesprächen

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk fordert eine Beteiligung der Kiewer Regierung an jedweden Gesprächen über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Russland müsse sich darüber im Klaren sein, dass der Westen russische Forderungen nicht akzeptieren werde, die von der Ukraine Gebietsabtretungen verlangten, sagt Tusk.

Europa bleibe mit Blick auf Friedensgespräche geeint. Vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska hatten sich bereits andere europäische Politiker ähnlich wie Tusk geäußert. So verlangte Bundeskanzler Friedrich Merz eine enge Abstimmung mit den Europäern und der Ukraine. Am Montag wollen die EU-Außenminister ihrerseits über die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine beraten.