Auch ein virtuelles Treffen der "Koalition der Willigen" soll es noch am Mittwoch geben. Mit dem Begriff ist eine Gruppe von Staaten unter der Führung Großbritanniens und Frankreichs gemeint, die unter Umständen zu militärischen Einsätzen bereit sind, um die Einhaltung eines möglichen Waffenstillstands zu überwachen. Ohne US-Sicherheitsgarantien scheint das bisher aber kaum umsetzbar zu sein.

Kreml: Putin informiert Kim über Treffen mit Trump

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un über sein geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump gesprochen. Dies teilte der Kreml am späten Dienstagabend mit. Die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete zudem, Putin habe sich während des Gesprächs für die Hilfe Nordkoreas bei der "Befreiung" der westrussischen Region Kursk bedankt. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea mehr als 10.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt.

Dienstag, 12. August

Lawrow und Rubio sprechen Details vor Alaska-Gipfel ab

Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben sich vor dem Gipfel ihrer Präsidenten in Alaska beraten. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, die Minister hätten ihre Hoffnung geäußert, dass die besprochenen Details Erfolg hätten, hieß es. Konkreter wurde die kurze Mitteilung zu dem Telefonat allerdings nicht.

Am Freitag wollen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandeln. Trump stellt das Treffen in Alaska als Versuch dar, einem Ende der Kämpfe näherzukommen. Er sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab.

Vor Treffen in Alaska: Kreml-Berater stellt Putins Bedingungen vor

Eine wichtiger außenpolitischer Berater von Russlands Staatschef Wladimir Putin hat dessen Verhandlungslinie für das Treffen mit Donald Trump am Freitag in Alaska vorgestellt. Dmitri Suslow, Vize-Chef des Zentrums für Europäische und Internationale Studien an der Moskauer Higher School of Economics, sagte der italienischen Zeitung "Corriere della Sera": "Das Abkommen besteht zwischen uns und den Vereinigten Staaten, ohne die Ukraine und Europa."

Demnach gehörten zu Putins Forderungen unter anderem:

Abzug der ukrainischen Armee aus dem Donbass, sprich den Regionen Donezk und Luhansk

Abzug der russischen Truppen aus den Regionen Sumy, Dnjpropetowsk und Charkiw

Keinen Beitritt der Ukraine zur Nato.

Entmilitarisierung der Ukraine und eine Verfassungsreform im Land.

Beibehaltung der Frontlinien in allen anderen Regionen

Das sei "weniger als Putin vor einem Jahr" gefordert habe, so Suslow. Er skizzierte auch eine zweite Option: "Dass der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj "unterstützt von den Europäern, diese Lösung ablehnt, und Trump dann jegliche Militärhilfe für Kiew einstellt und sogar keine Waffen mehr an die Europäer verkauft, damit diese sie der Ukraine übergeben können. Aber das würde ihre Niederlage und ihren völligen Zusammenbruch beschleunigen."