Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump empfängt Putin wohl auf US-Militärbasis
Neue Details zum Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten von Russland und der USA. Selenskyj warnt vor neuen russischen Offensiven. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump und Putin planen wohl Treffen auf US-Militärbasis
- Selenskyj: Russland bereitet neue Offensiven an drei Frontabschnitten vor
- Mehr als Symbolik? Starmer fordert Sicherheitsgarantien
- Kreml: Putin informiert Kim über Treffen mit Trump
- Vor Treffen in Alaska: Kreml-Berater stellt Putins Bedingungen vor
- Trump: Wollen Territorium für die Ukraine zurückholen
Trump und Putin planen wohl Treffen auf US-Militärbasis
Das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin soll am Freitag offenbar auf einem amerikanischen Militärstützpunkt in Alaska treffen. Das Gespräch ist laut einem Bericht der "New York Times" auf der Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage geplant.
Wie die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte, sei das Treffen auf Wunsch Putins angesetzt worden und solle Trump helfen, dessen Vorstellungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs besser zu verstehen. Es handle sich um eine "Höraufgabe".
Selenskyj: Russland bereitet neue Offensiven an drei Frontabschnitten vor
Drei Tage vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor neuen russischen Offensiven gewarnt. Moskau bereite aus Sicht der Ukraine neue Vorstöße an drei Frontabschnitten vor, sagte Selenskyj am Dienstag vor Journalisten. Neben Saporischschja nannte der ukrainische Staatschef die wichtigen Städte Pokrowsk und Nowpawliwka als Ziele der laut ihm von Moskau geplanten Offensiven. Mehr dazu lesen Sie hier.
Mehr als Symbolik? Starmer fordert Sicherheitsgarantien
Der britische Premierminister Keir Starmer hat vor dem geplanten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin Sicherheitsgarantien für die Ukraine gefordert. Starmer sei "entschlossen, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, gestützt durch robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien, die Russland davon abschrecken, die Ukraine in der Zukunft zu bedrohen", hieß es in einer Mitteilung der Regierung in London.
Der Labour-Politiker werde vor dem Gipfel am Freitag in Alaska eine Reihe virtueller Gespräche führen. Unter anderem wolle sich Starmer am Mittwoch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron beraten. Anschließend sollen auch Trump und US-Vizepräsident JD Vance zu dem Gespräch stoßen. Vance hält sich derzeit zum Familienurlaub in England auf.
Auch ein virtuelles Treffen der "Koalition der Willigen" soll es noch am Mittwoch geben. Mit dem Begriff ist eine Gruppe von Staaten unter der Führung Großbritanniens und Frankreichs gemeint, die unter Umständen zu militärischen Einsätzen bereit sind, um die Einhaltung eines möglichen Waffenstillstands zu überwachen. Ohne US-Sicherheitsgarantien scheint das bisher aber kaum umsetzbar zu sein.
Kreml: Putin informiert Kim über Treffen mit Trump
Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un über sein geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump gesprochen. Dies teilte der Kreml am späten Dienstagabend mit. Die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete zudem, Putin habe sich während des Gesprächs für die Hilfe Nordkoreas bei der "Befreiung" der westrussischen Region Kursk bedankt. Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea mehr als 10.000 Soldaten zur Unterstützung Russlands in die Ukraine entsandt.
Dienstag, 12. August
Lawrow und Rubio sprechen Details vor Alaska-Gipfel ab
Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben sich vor dem Gipfel ihrer Präsidenten in Alaska beraten. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, die Minister hätten ihre Hoffnung geäußert, dass die besprochenen Details Erfolg hätten, hieß es. Konkreter wurde die kurze Mitteilung zu dem Telefonat allerdings nicht.
Am Freitag wollen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandeln. Trump stellt das Treffen in Alaska als Versuch dar, einem Ende der Kämpfe näherzukommen. Er sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab.
Vor Treffen in Alaska: Kreml-Berater stellt Putins Bedingungen vor
Eine wichtiger außenpolitischer Berater von Russlands Staatschef Wladimir Putin hat dessen Verhandlungslinie für das Treffen mit Donald Trump am Freitag in Alaska vorgestellt. Dmitri Suslow, Vize-Chef des Zentrums für Europäische und Internationale Studien an der Moskauer Higher School of Economics, sagte der italienischen Zeitung "Corriere della Sera": "Das Abkommen besteht zwischen uns und den Vereinigten Staaten, ohne die Ukraine und Europa."
Demnach gehörten zu Putins Forderungen unter anderem:
- Abzug der ukrainischen Armee aus dem Donbass, sprich den Regionen Donezk und Luhansk
- Abzug der russischen Truppen aus den Regionen Sumy, Dnjpropetowsk und Charkiw
- Keinen Beitritt der Ukraine zur Nato.
- Entmilitarisierung der Ukraine und eine Verfassungsreform im Land.
- Beibehaltung der Frontlinien in allen anderen Regionen
Das sei "weniger als Putin vor einem Jahr" gefordert habe, so Suslow. Er skizzierte auch eine zweite Option: "Dass der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj "unterstützt von den Europäern, diese Lösung ablehnt, und Trump dann jegliche Militärhilfe für Kiew einstellt und sogar keine Waffen mehr an die Europäer verkauft, damit diese sie der Ukraine übergeben können. Aber das würde ihre Niederlage und ihren völligen Zusammenbruch beschleunigen."
Suslow blickt zuversichtlich auf das Treffen. Er erklärte der italienischen Zeitung: "Der amerikanische Präsident könnte historische Verdienste für sich beanspruchen. Deshalb erwarten wir, dass Trump Putins Vorschlag annimmt. Für ihn ist es genau der richtige Ausweg.“
Ukraine attackiert erneut russisches Drohnenlager
Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben in der russischen Region Tatarstan ein Lager für russische Drohnen angegriffen. In dem 1300 Kilometer von der Ukraine entfernten Gebäude seien Schahed-Angriffsdrohnen mit großer Reichweite gelagert worden, teilt der SBU mit. Der Angriff mit eigenen Langstreckendrohnen sei der zweite seiner Art innerhalb von vier Tagen. Der Treffer sei durch Videos von Anwohnern bestätigt worden. Eine russische Stellungnahme liegt bisher nicht vor.
Selenskyj warnt nach Gespräch mit Erdoğan vor Scheinfrieden
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt nach einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan vor einem ungerechten Frieden mit Russland. Ein nur vorgetäuschter Friede werde nicht lange halten und Russland lediglich ermutigen, noch mehr Territorium zu besetzen, schreibt er in den sozialen Medien.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP