Newsblog zum Ukraine-Krieg Patriot-Systeme verlieren an Wirksamkeit
Trump macht Europäern Hoffnung. Patriot-Raketenabwehrsysteme zeigen erste Schwächen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 15. August
Merz: Putin muss Trump ernst nehmen
Vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska ruft Bundeskanzler Friedrich Merz den russischen Präsidenten zu Ernsthaftigkeit in dem Gespräch auf. "Wir erwarten von Präsident Putin, dass er das Gesprächsangebot von Präsident Trump ernst nimmt und nach dem Treffen in Alaska ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintritt", sagte Merz laut Mitteilung. Dreieinhalb Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine habe Russland heute die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen.
Strack-Zimmermann warnt vor Zugeständnissen an Putin
Kurz vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Alaska hat die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann eindringlich vor Zugeständnissen an Russland gewarnt und an die Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erinnert. Es dürfe keine Beschwichtigungspolitik geben, wie sie einst der britische Premier Arthur Neville Chamberlain gegenüber Nazi-Deutschland betrieben habe, sagte Strack-Zimmermann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag).
Europa brauche keinen weiteren Chamberlain. "Was Europa braucht, ist ein Winston Churchill", sagte sie mit Blick auf Chamberlains Nachfolger, der ab 1940 britischer Premier war und der für den entschlossenen Kampf gegen Adolf Hitler stand.
Patriot-Systeme verlieren an Wirksamkeit
Mehr russische Angriffe mit ballistischen Raketen, die besser manövrieren können, hat die Wirksamkeit der ukrainischen Patriot-Flugabwehrraketensysteme verringert, wie die US-amerikanische Defense Intelligence Agency (DIA) bestätigt hat. Russische Raketen- und Drohnenangriffe hatten in den vergangenen Monaten allgemein deutlich zugenommen, sind jedoch zuletzt etwas zurückgegangen – offenbar im Vorfeld eines morgigen Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin.
So umfasste ein Angriff am 28. Juni sieben ballistische Raketen, von denen die ukrainischen Streitkräfte (UAF) nur eine abschossen", heißt es in dem Bericht. "Ein massiver Angriff am 9. Juli – der größte Luftangriff seit Beginn des Krieges – umfasste 13 Raketen, von denen die Ukraine sieben abschoss oder außer Gefecht setzte."
Die Ukraine verfügt derzeit über fünf Patriot-Batterien: drei wurden von den Vereinigten Staaten geliefert, eine stammt aus Rumänien und eine weitere wurde gemeinsam von Deutschland und den Niederlanden bereitgestellt. Die Patriots stellen derzeit die einzige verlässliche Verteidigung der Ukraine gegen anfliegende ballistische Raketen dar.
Lockt Putin mit Wirtschaftsdeal?
Russland könnte beim Gipfeltreffen in Alaska mit den USA über bessere Wirtschaftsbeziehungen reden. Ein Deal könnte den Weg für eine Waffenruhe ebnen. Es geht um Ressourcen und Sanktionen.
USAID hat Verbleib von Starlink-Geräten nicht überwacht
Die US-Entwicklungsbehörde USAID hat einem internen Kontrollbericht zufolge den Verbleib von 5175 an die Ukraine gelieferten Starlink-Terminals nicht überwacht. Mehr als die Hälfte der aktiven Geräte befinde sich in Gebieten, die ganz oder teilweise von Russland besetzt seien, heißt es in dem Bericht der internen Aufsichtsbehörde der USAID.
Der Generalinspekteur von USAID stellte fest, dass die Behörde aufgrund der "komplexen Kriegslage" und des dringenden Bedarfs der Ukraine ein höheres Risiko des Missbrauchs in Kauf genommen habe. Daher wisse die Behörde nicht, wo sich die Terminals befänden oder wie sie genutzt würden. "Das Hauptziel war die Wiederherstellung lebensrettender Verbindungen für kritische öffentliche Dienste wie das Gesundheitswesen, kommunale Notunterkünfte und die lokale Verwaltung", heißt es in einem USAID-Schreiben, das dem Bericht beigefügt ist.
Donnerstag, 14. August
Trump: Europäer könnten bei zweitem Putin-Treffen dabeisein
US-Präsident Donald Trump hat eine Teilnahme europäischer Staats- und Regierungschefs an einem potenziellen zweiten Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ins Gespräch gebracht. Bei einem Auftritt im Weißen Haus sagte er über ein solches Treffen, bei dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen soll: "Vielleicht holen wir auch einige europäische Führungspersonen dazu. Vielleicht auch nicht."
Trump wich der Frage aus, ob er Putin in Verhandlungen den Zugang zu für die Elektronikbranche wichtigen seltenen Erden anbieten könnte. Auf die Frage, ob er einer Reduzierung von Nato-Truppen in Europa zustimmen würde, um Russland entgegenzukommen, sagte Trump, ein solcher Vorschlag sei ihm bisher nicht vorgelegt worden. "Und ich werde darüber für später nachdenken."
Trump: 25 Prozent Risiko, dass Putin-Treffen nichts bringt
US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ergebnislos bleiben könnte. Er sehe dafür eine Wahrscheinlichkeit von 25 Prozent, sagte Trump dem Sender Fox News Radio. Zugleich bekräftigte Trump, dass er das erste Gespräch in Alaska am Freitag vor allem als Vorbereitung für ein zweites Treffen betrachte. "Das zweite Treffen wird sehr, sehr wichtig sein – denn das wird das Treffen sein, bei dem sie einen Deal machen", sagte er.
Zugleich deutete Trump an, dass er sich bei einem Misserfolg anderen Dingen zuwenden könne. "In diesem Fall werde ich das Land führen, und wir haben Amerika bereits großartig gemacht." Auf die Frage, ob Russland dann mit Konsequenzen wie Sanktionen rechnen müsse, sagte Trump nur knapp: "Oh, sicher." Danach betonte er gleich, dass die USA keine Soldaten in der Ukraine verloren hätten.
Am Vortag hatte Trump Putin mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht, wenn er sich einem Ende der Kampfhandlungen nach dem Treffen verweigere. Der US-Präsident zeigte sich allerdings überzeugt, dass Putin nach Alaska komme, weil er einen Deal eingehen wolle. Er werde sehr schnell herausfinden, ob das so sei, sagte Trump.
