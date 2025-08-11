Newsblog zum Ukraine-Krieg "Aufrichtig": Putin lobt Trump vor Alaska-Treffen
Der Kreml nennt den Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin. Putin lobt Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Tote durch russische Angriffe im ostukrainischem Grenzgebiet
- Putin sieht "aufrichtige" Bemühung der USA zur Beendigung des Krieges
- Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland
- Bericht: USA stellen Sicherheitsgarantien für Ukraine in Aussicht
- Versucht Trump es bei Putin mit einem Deal?
- Tusk: Russland will mit Trump über Nato in Polen verhandeln
Donnerstag, 14. August
Tote durch russische Angriffe im ostukrainischem Grenzgebiet
Die russische Armee hat im ostukrainischen Grenzgebiet Charkiw mindestens zwei Menschen getötet. Sie führte einen Gleitbombenangriff auf die Siedlung Kosatscha Lopan knapp vier Kilometer von der russischen Grenze durch. Das teilte die Militärverwaltung der Gemeinde Derhatschi mit.
Ein Mann wurde demnach in seinem Wohnhaus getötet, ein weiterer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Vormittag war bereits ein Einwohner der Siedlung bei einer Attacke mit Mehrfachraketenwerfern in seinem Haus getötet worden. Der Chef der Militärverwaltung von Derhatschi, Wjatscheslaw Sadorenko, forderte die im Grenzgebiet verbliebenen Einwohner auf, das Gebiet zu verlassen.
Auch bei der Stadt Kupjansk mehr als 100 Kilometer weiter südöstlich kamen zwei Zivilisten ums Leben. Ein ziviles Auto sei von einer russischen Drohne angegriffen worden, teilte Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mit. Eine weitere Insassin des Fahrzeugs musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Putin sieht "aufrichtige" Bemühung der USA zur Beendigung des Krieges
Einen Tag vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der russische Staatschef Wladimir Putin die Bemühungen der Vereinigten Staaten zur Beendigung des Ukraine-Krieges positiv bewertet. "Die US-Regierung (...) unternimmt meiner Ansicht nach ganz energische und aufrichtige Anstrengungen, um die Kämpfe zu beenden, aus der Krise herauszukommen und zu Vereinbarungen zu gelangen, die alle beteiligten Parteien zufriedenstellen", sagte Putin am Donnerstag nach Angaben des Kremls.
Das Treffen in Alaska könne "langfristige Bedingungen für Frieden zwischen unseren Ländern, in Europa und der Welt" schaffen. Putin stellte außerdem beiderseitige Abrüstungsabsprachen in Aussicht.
Kreml nennt Zeitpunkt des Treffens von Trump und Putin
Der Kreml hat bekannt gegeben, wann die für Freitag erwarteten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin starten sollen. "Alles beginnt morgen etwa gegen 11.30 Uhr lokaler Zeit (21.30 Uhr MESZ)", teilte der außenpolitische Berater Putins, Juri Uschakow, gemäß russischen Nachrichtenagenturen mit. Hauptthema werde der russische Krieg in der Ukraine sein.
Nach den Gesprächen ist Uschakow zufolge eine gemeinsame Pressekonferenz von Putin und Trump geplant. Zur russischen Delegation werden neben Uschakow Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Andrej Beloussow, Finanzminister Anton Siluanow und der für die US-Verhandlungen zuständige Kirill Dmitrijew gehören.
Am Freitag wird auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson bei Anchorage ein Gipfeltreffen von Trump und Putin erwartet. Was über das Treffen bisher bekannt ist, können Sie hier nachlesen.
Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland
Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind in der russischen Grenzregion Belgorod mindestens drei Menschen verletzt worden. Alle seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram mit. Bei dem Angriff sei das Gebäude der Gebietsverwaltung angegriffen worden.
Auch im südrussischen Gebiet Rostow gab es Verletzte infolge ukrainischer Drohnenflüge. Mindestens 13 Menschen wurden nach Angaben des Gouverneurs Juri Sljussar in der Gebietshauptstadt Rostow am Don verletzt. Zwei Schwerverletzte kamen demnach ins Krankenhaus.
Brand in russischer Ölraffinerie nach Drohnenangriff
Nach dem Absturz einer ukrainischen Drohne bricht in einer Ölraffinerie in der russischen Region Wolgograd ein Feuer aus. Dies teilte Gouverneur Andrej Botscharow mit. Nach ersten Angaben gibt es keine Verletzten. Eine Stellungnahme des Betreibers Lukoil liegt zunächst nicht vor. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe in der Nacht 44 ukrainische Drohnen abgefangen, neun davon über der Region Wolgograd.
Bericht: USA stellen Sicherheitsgarantien für Ukraine in Aussicht
US-Präsident Donald Trump stellt europäischen Politikern laut einem Medienbericht Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine in Aussicht. Dies berichtet die Online-Zeitung "Politico". Zudem habe Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Verbündeten zugesichert, bei seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in dieser Woche nicht über eine Aufteilung des ukrainischen Staatsgebiets zu verhandeln. Dies meldet der US-Fernsehsender NBC.
Versucht Trump es bei Putin mit einem Deal?
US-Präsident Donald Trump soll einen Deal über Seltene Erden mit Russland erwägen, um Wladimir Putin zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Laut einem Bericht des britischen "Telegraph" soll Trump vorhaben, Bodenschätze in Alaska Russland anzubieten und Sanktionen gegen russische Luftfahrtunternehmen aufzuheben. Außerdem will Trump Putin Zugang zu Vorkommen von Seltenen Erden in der Ukraine verschaffen, heißt es. Eine Stellungnahme aus dem Weißen Haus gab es bislang dazu nicht.
Westjordanland Vorbild für Ukraine-Deal?
Wie die britische "The Times" berichtet, soll US-Vermittler Steve Witkoff bei seinem jüngsten Besuch in Moskau über eine De-facto-Kontrolle ukrainischer Gebiete durch Russland gesprochen haben. Demnach könnte Russland die besetzten Regionen verwalten und kontrollieren, rechtlich seien sie aber ukrainisches Staatsgebiet. Ein ähnliches Modell gibt es im Westjordanland, das Israel seit 1967 besetzt hält.
Mittwoch, 13. August
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP