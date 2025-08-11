Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: "Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht"
Selenskyj fordert mehr Druck seiner Verbündeten auf Russland. Aserbaidschan springt der Ukraine bei. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Selenskyj: "Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht"
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert, den Druck auf Russland zu erhöhen. Das Land zeige kein Interesse an einem Ende des Krieges, erklärte Selenskyj auf der Plattform X. Zugeständnisse würden Russland nicht dazu bewegen, die Kampfhandlungen einzustellen. "Russland zieht den Krieg in die Länge und verdient daher stärkeren globalen Druck. Russland weigert sich, das Töten zu beenden und darf daher keine Belohnungen oder Vorteile erhalten." Dies sei nicht nur eine moralische, sondern eine rationale Position.
"Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht", betonte Selenskyj. Seine Äußerungen kommen wenige Tage vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska.
Bundesregierung: Frieden nicht über Köpfe der Ukrainer hinweg
Die Bundesregierung hat vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin die Bedeutung einer Beteiligung der Ukraine an jeder Friedenslösung betont. Zugleich könne dies "ein sehr, sehr wichtiger Moment sein für den weiteren Verlauf dieses schrecklichen Krieges", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin.
Meyer verwies auf Worte von Kanzler Friedrich Merz, der in der ARD erklärt habe, er setze darauf, dass die Ukrainer eingebunden werden. Der Sprecher sagte: "Denn wenn das Ziel ist, wirklich einen nachhaltigen und auch gerechten Frieden zu erreichen, dann ist das ja nur vorstellbar mit der Ukraine. Es ist ja völlig ausgeschlossen, dieses Ziel zu erreichen, über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg."
Auf weitere Fragen zu den Details der deutschen Position ging er nicht ein. Es gebe einen Prozess, "wo auch jeder Satz und jedes Wort, jedes öffentliche Wort, Dinge verändern, möglicherweise auch negativ verändern oder auch gefährden kann".
Aserbaidschan genehmigt Unterstützung für Ukraine
Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hat als Reaktion auf russische Luftangriffe eine Unterstützung für die Ukraine in Höhe von zwei Millionen Dollar genehmigt. Diese Mittel sollen nach Angaben der Zeitung "Kyiv Independent" für den Kauf und Versand von in Aserbaidschan hergestellten Elektrogeräten verwendet werden. Doch der ehemalige Partnerstaat Russlands denkt über noch weitergehende Hilfe für die Ukraine nach. Mehr dazu lesen Sie hier.
Regierungssprecher: Wird noch Gespräche der Ukraine-Unterstützer diese Woche geben
Vize-Regierungssprecher Steffen Meyer hat weitere Gespräche der Unterstützerstaaten der Ukraine vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin angekündigt. Die Gespräche würden sicher diese Woche weiterlaufen, sagte er in Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz sei eine geschlossene europäische Position wichtig, um Einfluss nehmen zu können.
Über das Gespräch von Merz mit Trump am Sonntagabend sei Vertraulichkeit vereinbart worden. Das Treffen könne ein sehr wichtiger Moment im Krieg zwischen Russland und der Ukraine sein. Der Kanzler hoffe weiter, dass auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an dem Treffen in Alaska teilnehmen wird. Ein gerechter Frieden sei über die Köpfe der Ukraine hinweg nicht denkbar, Grenzen dürften nicht mit Gewalt verschoben werden.
Krim boomt als Urlaubsziel – doch die Touristen leiden
Immer wieder greift die Ukraine die annektierte Krim an. Russische Touristen machen dort dennoch Urlaub – und müssen mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Lesen Sie hier mehr dazu.
Donald Tusk fordert Anwesenheit von Selenskyj bei Friedensgesprächen
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk fordert eine Beteiligung der Kiewer Regierung an jedweden Gesprächen über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Russland müsse sich darüber im Klaren sein, dass der Westen russische Forderungen nicht akzeptieren werde, die von der Ukraine Gebietsabtretungen verlangten, sagt Tusk.
Europa bleibe mit Blick auf Friedensgespräche geeint. Vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska hatten sich bereits andere europäische Politiker ähnlich wie Tusk geäußert. So verlangte Bundeskanzler Friedrich Merz eine enge Abstimmung mit den Europäern und der Ukraine. Am Montag wollen die EU-Außenminister ihrerseits über die nächsten Schritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine beraten.
Behörden: Drei Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Russland
Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf mehrere russische Regionen sind nach Angaben von Behörden drei Menschen getötet worden. In der Region Tula starben zwei Personen, in der Region Nischni Nowgorod eine Person, wie die Gouverneure der Gebiete auf dem Messengerdienst Telegram mitteilten. Nach den Angriffen wurden demnach außerdem je zwei Opfer mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Tula grenzt im Norden an die Region Moskau, die Stadt Nischni Nowgorod liegt etwa 400 Kilometer östlich der Hauptstadt.
Laut dem russischen Verteidigungsministerium schoss die Luftwaffe insgesamt 59 ukrainische Drohnen ab, zwei davon über der Region Moskau. Das Ministerium meldet nur die Zahl der unschädlich gemachten Drohnen. Eine Stellungnahme aus Kiew liegt zunächst nicht vor.
Russische Medien: Russland nutzte Moratorium für Entwicklung von Raketen
Russland hat laut Medienberichten während eines Moratoriums für die Stationierung von Mittelstreckenraketen die Entwicklung solcher Waffensysteme vorangetrieben und verfügt nun über ein erhebliches Arsenal. "Als das Moratorium verkündet wurde, haben wir klargestellt, dass es sich nur auf die Stationierung bezog und einen Stopp der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten nicht umfasste", zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA den stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow aus einem Interview mit dem Sender "Rossija-1". "Wie ich es verstehe, verfügen wir nun darüber", so Rjabkow demnach weiter.
Die Regierung in Moskau hatte Anfang des Monats ihr einseitiges Moratorium für die Stationierung von Raketen mittlerer und kürzerer Reichweite aufgehoben. Sie begründete den Schritt als erzwungene Reaktion auf Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten. Der ursprüngliche Vertrag über bodengestützte Raketen dieser Reichweiten (INF-Vertrag) war 1987 von der Sowjetunion und den USA unterzeichnet worden und galt als Zeichen der Entspannung im Kalten Krieg. Die USA waren jedoch 2019 während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump aus dem Abkommen ausgestiegen. Sie begründeten dies mit angeblichen Verstößen Russlands, was Moskau zurückwies.
Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar
Nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Mark Rutte wird sich bei künftigen Verhandlungen über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg kaum vermeiden lassen, auch über die Zukunft der von Russland kontrollierten ukrainischen Gebiete zu sprechen. "Wir müssen im Moment zur Kenntnis nehmen, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums kontrolliert", sagte Rutte dem US-Sender ABC News. Nach einer Waffenruhe werde sich die Frage stellen, wie es in territorialen Fragen und mit Blick auf mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine weitergehe. Zugleich betonte der Nato-Chef, die Ukraine sei ein souveräner Staat, der seine geopolitische Zukunft selbst bestimme.
