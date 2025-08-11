Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: "Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht"

Von t-online Aktualisiert am 11.08.2025 - 13:30 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Wolodymyr Selenskyj (Archivbild): Er fordert größeren Druck des Westens auf Russland. (Quelle: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE \ apaimages/imago)

News folgen Artikel teilen

Selenskyj fordert mehr Druck seiner Verbündeten auf Russland. Aserbaidschan springt der Ukraine bei. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Selenskyj: "Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert, den Druck auf Russland zu erhöhen. Das Land zeige kein Interesse an einem Ende des Krieges, erklärte Selenskyj auf der Plattform X. Zugeständnisse würden Russland nicht dazu bewegen, die Kampfhandlungen einzustellen. "Russland zieht den Krieg in die Länge und verdient daher stärkeren globalen Druck. Russland weigert sich, das Töten zu beenden und darf daher keine Belohnungen oder Vorteile erhalten." Dies sei nicht nur eine moralische, sondern eine rationale Position.

Loading...

"Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht", betonte Selenskyj. Seine Äußerungen kommen wenige Tage vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska.

Bundesregierung: Frieden nicht über Köpfe der Ukrainer hinweg

Die Bundesregierung hat vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin die Bedeutung einer Beteiligung der Ukraine an jeder Friedenslösung betont. Zugleich könne dies "ein sehr, sehr wichtiger Moment sein für den weiteren Verlauf dieses schrecklichen Krieges", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin.

Meyer verwies auf Worte von Kanzler Friedrich Merz, der in der ARD erklärt habe, er setze darauf, dass die Ukrainer eingebunden werden. Der Sprecher sagte: "Denn wenn das Ziel ist, wirklich einen nachhaltigen und auch gerechten Frieden zu erreichen, dann ist das ja nur vorstellbar mit der Ukraine. Es ist ja völlig ausgeschlossen, dieses Ziel zu erreichen, über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg."

Auf weitere Fragen zu den Details der deutschen Position ging er nicht ein. Es gebe einen Prozess, "wo auch jeder Satz und jedes Wort, jedes öffentliche Wort, Dinge verändern, möglicherweise auch negativ verändern oder auch gefährden kann".

Aserbaidschan genehmigt Unterstützung für Ukraine

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hat als Reaktion auf russische Luftangriffe eine Unterstützung für die Ukraine in Höhe von zwei Millionen Dollar genehmigt. Diese Mittel sollen nach Angaben der Zeitung "Kyiv Independent" für den Kauf und Versand von in Aserbaidschan hergestellten Elektrogeräten verwendet werden. Doch der ehemalige Partnerstaat Russlands denkt über noch weitergehende Hilfe für die Ukraine nach. Mehr dazu lesen Sie hier.

Regierungssprecher: Wird noch Gespräche der Ukraine-Unterstützer diese Woche geben