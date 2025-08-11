Newsblog zum Ukraine-Krieg Gespräch mit Erdoğan: Selenskyj warnt vor "Scheinfrieden"
Selenskyj denkt über die Abtretung von Gebieten nach. Im Telefonat mit Erdoğan warnte er vor einem ungerechten Scheinfrieden. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Ukraine attackiert erneut russisches Drohnenlager
- Selenskyj warnt nach Gespräch mit Erdoğan vor Scheinfrieden
- Ukraine offenbar zu Gebietsabtretungen bereit
- Treffen in Alaska: USA streben keinen Deal mit Russland an
- Trump: Deal zu schließen "nicht meine Aufgabe"
- Trump: Wollen Territorium für die Ukraine zurückholen
- Ukraine erhält weitere Milliardensumme aus der EU
- Merz will mit Trump und Selenskyj zu Ukraine beraten
Dienstag, 12. August
Ukraine attackiert erneut russisches Drohnenlager
Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben in der russischen Region Tatarstan ein Lager für russische Drohnen angegriffen. In dem 1300 Kilometer von der Ukraine entfernten Gebäude seien Schahed-Angriffsdrohnen mit großer Reichweite gelagert worden, teilt der SBU mit. Der Angriff mit eigenen Langstreckendrohnen sei der zweite seiner Art innerhalb von vier Tagen. Der Treffer sei durch Videos von Anwohnern bestätigt worden. Eine russische Stellungnahme liegt bisher nicht vor.
Selenskyj warnt nach Gespräch mit Erdoğan vor Scheinfrieden
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt nach einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan vor einem ungerechten Frieden mit Russland. Ein nur vorgetäuschter Friede werde nicht lange halten und Russland lediglich ermutigen, noch mehr Territorium zu besetzen, schreibt er in den sozialen Medien.
Erdoğan begrüßt dem türkischen Präsidialamt zufolge die Fortschritte bei den Friedensgesprächen in Istanbul. Er wiederholt sein Angebot, ein Treffen der Staatschefs auszurichten. Die jüngste der bislang drei Gesprächsrunden zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul fand am 23. Juli statt. Dabei wurde nach Angaben beider Seiten ein Austausch weiterer Kriegsgefangener besprochen.
Ukraine offenbar zu Gebietsabtretungen bereit
Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Gebietsabtretungen lange abgelehnt hatte, deutet sich nun eine Wendung an. Laut dem britischen "Telegraph" erklärte Selenskyj den europäischen Staats- und Regierungschefs, Russland könne gestattet werden, einen Teil des eroberten Landes zu behalten. Er betonte aber, dass jede vorgeschlagene Einigung abzulehnen sei, die die Abgabe von Territorium vorsieht, das aktuell unter ukrainischer Kontrolle steht.
Damit könnte etwa die aktuelle Frontlinie eingefroren werden. Russland würde so die Kontrolle über die besetzten Gebiete in Luhansk, Donezk, Saporischschja, Cherson und auf der Krim erhalten.
Tass: Russland hofft auf Verbesserung der Beziehungen mit USA
Russland erhofft sich laut einem Agenturbericht von dem Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA. Das meldet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow. "Wir hoffen, dass das bevorstehende hochrangige Treffen Impulse für die Normalisierung der bilateralen Beziehungen geben wird", zitierte Tass Rjabkow.
Trump dämpft Erwartungen an Treffen mit Putin in Alaska
US-Präsident Donald Trump hat die Erwartungen an das für Freitag im Bundesstaat Alaska geplante Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin gedämpft. Es handele sich eher um ein "feel-out meeting" (eine Art Sondierungstreffen), sagte Trump am Montag vor Reportern im Weißen Haus. "Wir werden sehen, was er vorhat, und wenn es ein fairer Deal ist", werde er ihn den Lenkern von EU und Nato sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorstellen, fuhr Trump fort. "Vielleicht sage ich: Viel Glück, kämpft weiter. Oder vielleicht sage ich: Wir können einen Deal machen", sagte der US-Präsident.
Trump hatte zuletzt einen "Gebietstausch" zwischen Russland und der Ukraine als Möglichkeit bezeichnet. Selenskyj dagegen hat ausgeschlossen, für ein Ende der Kämpfe Gebiete an Russland abzutreten. Trump kritisierte Selenskyj am Montag dafür, für eine Friedenslösung keine Gebiete an Russland abgeben zu wollen. Selenskyjs Haltung in dieser Frage habe ihn "ein bisschen gestört", sagte der US-Präsident. "Denn es wird irgendeinen Gebietstausch geben."
Trump sagte weiter, er erwarte bei dem Treffen mit Putin am Freitag ein "konstruktives Gespräch". "Ich werde mit Wladimir Putin sprechen und ich werde ihm sagen: 'Du musst diesen Krieg beenden.'"
Wadephul: Gewalt darf keine Grenzen in Ukraine verschieben
Nach Beratungen mit seinen EU-Kollegen hat Außenminister Johann Wadephul Spekulationen über mögliche Gebietsabtretungen der Ukraine für einen Frieden mit Russland eine Absage erteilt. "Gewalt darf keine Grenzen verschieben", schrieb der CDU-Politiker am Abend auf X. Deutschland unterstütze das Ziel von US-Präsident Donald Trump, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden. Ergebnis müsse ein gerechter und dauerhafter Friede sein.
Am Freitag wollen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg verhandeln. Trump sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab.
Mit Blick auf eine mögliche Friedenslösung sagte Wadephul im ZDF-"heute journal", die Ukraine wisse, dass die Verhandlungen schwierig würden. "Sie werden möglicherweise auch Verzichte gewärtigen müssen. Aber das ist später zu entscheiden. Heute geht es darum, faire Bedingungen für diese Verhandlungen zu schaffen und die sollten da beginnen, wo jetzt die Linien sind."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP