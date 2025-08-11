Newsblog zum Ukraine-Krieg Gespräch mit Erdoğan: Selenskyj warnt vor "Scheinfrieden"

Wolodymyr Selenskyj: Er telefonierte mit seinem türkischen Amtskollegen.

Selenskyj denkt über die Abtretung von Gebieten nach. Im Telefonat mit Erdoğan warnte er vor einem ungerechten Scheinfrieden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 12. August

Ukraine attackiert erneut russisches Drohnenlager

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben in der russischen Region Tatarstan ein Lager für russische Drohnen angegriffen. In dem 1300 Kilometer von der Ukraine entfernten Gebäude seien Schahed-Angriffsdrohnen mit großer Reichweite gelagert worden, teilt der SBU mit. Der Angriff mit eigenen Langstreckendrohnen sei der zweite seiner Art innerhalb von vier Tagen. Der Treffer sei durch Videos von Anwohnern bestätigt worden. Eine russische Stellungnahme liegt bisher nicht vor.

Selenskyj warnt nach Gespräch mit Erdoğan vor Scheinfrieden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt nach einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan vor einem ungerechten Frieden mit Russland. Ein nur vorgetäuschter Friede werde nicht lange halten und Russland lediglich ermutigen, noch mehr Territorium zu besetzen, schreibt er in den sozialen Medien.

Erdoğan begrüßt dem türkischen Präsidialamt zufolge die Fortschritte bei den Friedensgesprächen in Istanbul. Er wiederholt sein Angebot, ein Treffen der Staatschefs auszurichten. Die jüngste der bislang drei Gesprächsrunden zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul fand am 23. Juli statt. Dabei wurde nach Angaben beider Seiten ein Austausch weiterer Kriegsgefangener besprochen.

Russland bricht durch – nächste Stunden entscheiden

So könnte Russland nach dem Krieg aussehen

Trump lügt zu russischer Niederlage bei Kiew

Ukraine offenbar zu Gebietsabtretungen bereit