Newsblog zum Ukraine-Krieg Bericht: Trump stellt Garantien für Ukraine in Aussicht

14.08.2025

Donald Trump im John F. Kennedy Center: Er soll einen Deal über Mineralien dem russischen Machthaber Wladimir Putin voprlegen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/CNP / MediaPunch/imago)

News folgen

Trump könnte Putin mit einem Deal zu einem Waffenstillstand bewegen. Polens Ministerpräsident warnt vor Verhandlungen mit Putin. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 14. August

Bericht: USA stellen Sicherheitsgarantien für Ukraine in Aussicht

US-Präsident Donald Trump stellt europäischen Politikern laut einem Medienbericht Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine in Aussicht. Dies berichtet die Online-Zeitung "Politico". Zudem habe Trump dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Verbündeten zugesichert, bei seinem Treffen mit Kreml-Chef Wladimir Putin in dieser Woche nicht über eine Aufteilung des ukrainischen Staatsgebiets zu verhandeln. Dies meldet der US-Fernsehsender NBC.

Versucht Trump es bei Putin mit einem Deal?

US-Präsident Donald Trump soll einen Deal über Seltene Erden mit Russland erwägen, um Wladimir Putin zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Laut einem Bericht des britischen "Telegraph" soll Trump vorhaben, Bodenschätze in Alaska Russland anzubieten und Sanktionen gegen russische Luftfahrtunternehmen aufzuheben. Außerdem will Trump Putin Zugang zu Vorkommen von Seltenen Erden in der Ukraine verschaffen, heißt es. Eine Stellungnahme aus dem Weißen Haus gab es bislang dazu nicht.

Westjordanland Vorbild für Ukraine-Deal?

Wie die britische "The Times" berichtet, soll US-Vermittler Steve Witkoff bei seinem jüngsten Besuch in Moskau über eine De-Facto-Kontrolle ukrainischer Gebiete durch Russland gesprochen haben. Demnach könnte Russland die besetzten Regionen verwalten und kontrollieren, rechtlich seien sie aber ukrainisches Staatsgebiet. Ein ähnliches Modell gibt es im Westjordanland, das Israel seit 1967 besetzt hält.

Mittwoch, 13. August

Tusk: Russland will mit Trump über Nato in Polen verhandeln

Russland will nach den Worten des polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk eine Reduzierung von Nato-Truppen zum Thema der Ukraine-Verhandlungen machen. Man höre seit einigen Tagen, dass Moskau Gespräche über die Zukunft der Ukraine mit einer Verringerung der Nato-Präsenz etwa in Polen verknüpfen wolle, sagt Tusk. Dies sei der Grund, warum ein geschlossenes Auftreten gegenüber Russland, jedoch auch in Bezug auf Verbündete wie die USA so wichtig sei.

Tusk nahm an dem Videogespräch mit US-Präsident Donald Trump nicht teil. Stattdessen war Tusks politischer Rivale zugeschaltet, Präsident Karol Nawrocki. Ein Regierungssprecher sagte, Tusk habe dafür bei zwei anderen Schaltungen Polen repräsentiert. Zwar gelten beide Männer als starke Unterstützer der Ukraine. Der Euroskeptiker und Nationalist Nawrocki zeigt jedoch größere Übereinstimmung mit Trumps Haltungen.

Nach Ukraine-Gipfel: Staatschefs loben JD Vance