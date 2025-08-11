Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump: Wollen Territorium für die Ukraine zurückholen
Trump äußert sich zu einem möglichen Gebietstausch. Merz will vor dem Treffen in Alaska mit Trump und Selenskyj beraten. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump: Deal zu schließen "nicht meine Aufgabe"
- Trump: Wollen Territorium für die Ukraine zurückholen
- Ukraine erhält weitere Milliardensumme aus der EU
- Merz will mit Trump und Selenskyj zu Ukraine beraten
- Aserbaidschan genehmigt Unterstützung für Ukraine
- Regierungssprecher: Wird noch Gespräche der Ukraine-Unterstützer diese Woche geben
- Russische Medien: Russland nutzte Moratorium für Entwicklung von Raketen
Trump: Deal zu schließen "nicht meine Aufgabe"
Donald Trump glaubt nicht, dass er selbst am Freitag einen Deal mit Wladimir Putin schließen wird. Dies sei nicht seine Aufgabe. Er glaube, dass ein Deal gemacht werden müsse, aber nicht zwingend von ihm, erklärte er am Montag bei einer Pressekonferenz.
Direkt nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin will Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen. Zudem werde er europäische Staats- und Regierungschefs über das Treffen informieren.
Trump: Wollen Territorium für die Ukraine zurückholen
US-Präsident Donald Trump will sich bei den Verhandlungen mit Wladimir Putin am Freitag dafür einsetzen, ukrainische Gebiete für die Ukraine zurückzuholen. Russland habe viele Gebiete des Landes besetzt, darunter auch "wertvolle" Gebiete. "Wir werden versuchen, einiges davon für die Ukraine zurückzubekommen", sagte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz. Es werde Änderungen geben – einige davon gut für die Ukraine, andere nicht.
Trump erklärte außerdem, die Ukraine habe "1.000 Meilen am Ozean. Das ist alles weg, bis auf das kleine Gebiet rund um Odessa." Mit "Ozean" meinte Trump mutmaßlich den Zugang zum Schwarzen Meer, das allerdings ein Binnenmeer ist, kein Ozean.
Selenskyj: Echte Chance auf Frieden
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine Chance auf Frieden. "Jetzt ist der Moment gekommen, in dem es eine echte Chance gibt, Frieden zu erreichen", erklärt Selenskyj auf der Plattform X. "Die Kommunikation mit den Staats- und Regierungschefs läuft praktisch rund um die Uhr – wir stehen in ständigem Kontakt", erklärt Selenskyj nach Beratungen mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Er habe Salman gedankt für seine "Bereitschaft, sich um den Frieden zu bemühen".
Selenskyj spricht mit Modi über Sanktionen gegen russisches Öl
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben ein langes Gespräch mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi geführt und dabei auch über Sanktionen gegen russisches Öl diskutiert. Man habe ein persönliches Treffen im September vereinbart, erklärt Selenskyj. "Es ist wichtig, dass Indien unsere Friedensbemühungen unterstützt und die Position teilt, dass alles, was die Ukraine betrifft, unter Beteiligung der Ukraine entschieden werden muss", schreibt er auf der Plattform X.
"Es ist wichtig, dass jeder Staatschef, der spürbaren Einfluss auf Russland hat, entsprechende Signale an Moskau sendet." Modi selbst erklärt, er freue sich, mit Selenskyj zu sprechen und seine Sicht der jüngsten Entwicklungen zu hören. Modi betont, er habe Indiens Position dargelegt, dass eine rasche und friedliche Konfliktlösung nötig sei.
Ukraine erhält weitere Milliardensumme aus der EU
Aus Gewinnen von eingefrorenem Staatsvermögen Russlands in der EU können weitere 1,6 Milliarden Euro zur Unterstützung der Ukraine genutzt werden. Die Zinserträge seien an die EU ausgezahlt worden und sollen nun als Finanzhilfe für die Ukraine verwendet werden, wie die EU-Kommission mitteilte.
Es ist den Angaben zufolge nach Zahlungen im Juli 2024 und April 2025 die dritte Überweisung an die EU von Zinseinnahmen aus festgesetzten Vermögenswerten der russischen Zentralbank. Sie umfasst demnach die in der ersten Jahreshälfte erzielten Einnahmen.
Das Geld stammt aus Vermögenswerten, die im Rahmen der EU-Sanktionen als Reaktion auf den anhaltenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eingefroren wurden. Nach früheren Kommissionsangaben sind rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank in der EU eingefroren, wobei der Großteil von dem in Brüssel ansässigen Finanzinstitut Euroclear verwahrt wird.
Merz will mit Trump und Selenskyj zu Ukraine beraten
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will nach deutschen Regierungsangaben am Mittwoch mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Regierungschefs zum Ukraine-Krieg beraten. Geplant sei eine Videokonferenz, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Trump will dann am Freitag in Alaska mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein Ende des Kriegs in der Ukraine verhandeln. Es soll unter anderem um mögliche Friedensverhandlungen sowie weitere Handlungsoptionen gehen, um Druck auf Russland zu erzeugen.
Vor den digitalen Beratungen mit Trump sowie US-Vizepräsident JD Vance ist ein virtuelles Meeting von Merz mit den Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland geplant, an dem auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie Selenskyj teilnehmen sollen.
Selenskyj: "Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht"
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert, den Druck auf Russland zu erhöhen. Das Land zeige kein Interesse an einem Ende des Krieges, erklärte Selenskyj auf der Plattform X. Zugeständnisse würden Russland nicht dazu bewegen, die Kampfhandlungen einzustellen. "Russland zieht den Krieg in die Länge und verdient daher stärkeren globalen Druck. Russland weigert sich, das Töten zu beenden und darf daher keine Belohnungen oder Vorteile erhalten." Dies sei nicht nur eine moralische, sondern eine rationale Position.
"Zugeständnisse überzeugen einen Mörder nicht", betonte Selenskyj. Seine Äußerungen kommen wenige Tage vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska.
Bundesregierung: Frieden nicht über Köpfe der Ukrainer hinweg
Die Bundesregierung hat vor dem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin die Bedeutung einer Beteiligung der Ukraine an jeder Friedenslösung betont. Zugleich könne dies "ein sehr, sehr wichtiger Moment sein für den weiteren Verlauf dieses schrecklichen Krieges", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin.
Meyer verwies auf Worte von Kanzler Friedrich Merz, der in der ARD erklärt habe, er setze darauf, dass die Ukrainer eingebunden werden. Der Sprecher sagte: "Denn wenn das Ziel ist, wirklich einen nachhaltigen und auch gerechten Frieden zu erreichen, dann ist das ja nur vorstellbar mit der Ukraine. Es ist ja völlig ausgeschlossen, dieses Ziel zu erreichen, über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP