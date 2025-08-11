Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump: Wollen Territorium für die Ukraine zurückholen

Von t-online Aktualisiert am 11.08.2025 - 18:33 Uhr

Donald Trump: Der US-Präsident wird am Freitag Wladimir Putin treffen. (Quelle: IMAGO/Ron Sachs/imago)

Trump äußert sich zu einem möglichen Gebietstausch. Merz will vor dem Treffen in Alaska mit Trump und Selenskyj beraten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump: Deal zu schließen "nicht meine Aufgabe"

Donald Trump glaubt nicht, dass er selbst am Freitag einen Deal mit Wladimir Putin schließen wird. Dies sei nicht seine Aufgabe. Er glaube, dass ein Deal gemacht werden müsse, aber nicht zwingend von ihm, erklärte er am Montag bei einer Pressekonferenz.

Direkt nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin will Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anrufen. Zudem werde er europäische Staats- und Regierungschefs über das Treffen informieren.

Trump: Wollen Territorium für die Ukraine zurückholen

US-Präsident Donald Trump will sich bei den Verhandlungen mit Wladimir Putin am Freitag dafür einsetzen, ukrainische Gebiete für die Ukraine zurückzuholen. Russland habe viele Gebiete des Landes besetzt, darunter auch "wertvolle" Gebiete. "Wir werden versuchen, einiges davon für die Ukraine zurückzubekommen", sagte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz. Es werde Änderungen geben – einige davon gut für die Ukraine, andere nicht.

Trump erklärte außerdem, die Ukraine habe "1.000 Meilen am Ozean. Das ist alles weg, bis auf das kleine Gebiet rund um Odessa." Mit "Ozean" meinte Trump mutmaßlich den Zugang zum Schwarzen Meer, das allerdings ein Binnenmeer ist, kein Ozean.

Selenskyj: Echte Chance auf Frieden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine Chance auf Frieden. "Jetzt ist der Moment gekommen, in dem es eine echte Chance gibt, Frieden zu erreichen", erklärt Selenskyj auf der Plattform X. "Die Kommunikation mit den Staats- und Regierungschefs läuft praktisch rund um die Uhr – wir stehen in ständigem Kontakt", erklärt Selenskyj nach Beratungen mit dem saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Er habe Salman gedankt für seine "Bereitschaft, sich um den Frieden zu bemühen".

Selenskyj spricht mit Modi über Sanktionen gegen russisches Öl