Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml: Putin kommt pünktlich – Trump holt ihn am Flugzeug ab
Der US-Präsident plant angeblich eine besondere Ehre für Putin. Die Ukraine äußert sich zu Schäden durch ihre Fernangriffe. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 15. August
Kreml: Gipfel für sechs bis sieben Stunden geplant
Der Gipfel zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Donald Trump in Alaska ist nach Kremlangaben für sechs bis sieben Stunden angesetzt. "Wir gehen davon aus, dass es zunächst ein persönliches Gespräch geben wird. Das wird unter Beteiligung der Berater ablaufen. Dann wird es Gespräche innerhalb der Delegationen geben, möglicherweise in der Form eines Arbeitsessens", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem staatlichen TV-Sender Perwy Kanal.
"Danach werden sich die Staatschefs für einige Zeit zurückziehen und dann zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammenkommen", sagte er. Zuvor hatte Peskow gesagt, dass Putin pünktlich um 21 Uhr deutscher Zeit ankommen werde. Trump hole ihn persönlich am Flugzeug ab. Putin startete mit dem Flugzeug von Magadan im Fernen Osten, wo er mehrere Termine hatte. Die Flugzeit für die Strecke bis nach Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet.
Kremlchef Wladimir Putin soll nach russischen Angaben pünktlich um 21 Uhr mit dem Flugzeug in Alaska zum Gipfel mit seinem US-Kollegen Donald Trump ankommen. Putin werde dann am Flugzeug von Trump persönlich empfangen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen. Starten sollte der Präsident demnach rechtzeitig nach mehreren Terminen in der Stadt Magadan im Fernen Osten Russlands.
Die Flugzeit für die noch gut 3.000 Kilometer bis Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet. Wegen des stürmischen Windes und Regens fragte der Mitarbeiter des Staatsfernsehens, ob die Ankunft denn pünktlich sein könne. Peskow erwiderte, dass Putin es immer pünktlich schaffe. Der Kremlchef ist allerdings international bekannt dafür, seine Gesprächspartner über Stunden warten zu lassen.
Der Gipfel findet auf einem Militärstützpunkt statt, es soll vor allem um Russlands Krieg gegen die Ukraine gehen.
Selenskyj hofft auf die USA beim Alaska-Gipfel
Der beim Gipfel zwischen den USA und Russland nicht anwesende ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erhofft von seinem Geheimdienst Informationen über die Gespräche. "Ich erwarte heute einen Bericht des Geheimdienstes über die aktuellen Absichten der russischen Seite und ihre Vorbereitung auf das Treffen in Alaska", schrieb der Staatschef bei Telegram. Die Hauptsache sei, dass die Unterredungen zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump den Weg für ein Dreiertreffen eröffnen.
"Es ist Zeit, den Krieg zu beenden, und entsprechende Schritte müssen von Russland gemacht werden. Wir hoffen auf Amerika", meinte Selenskyj. Die Ukraine verteidigt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Putin und US-Präsident Donald Trump wollen auf einem Militärstützpunkt nahe Anchorage am Abend mitteleuropäischer Zeit zum ersten Mal seit Beginn der russischen Invasion persönlich zusammenkommen. Dabei soll es um Wege zu einem Waffenstillstand gehen.
Trump will Ukraine Entscheidung über Gebietsabtretung überlassen
US-Präsident Donald Trump will der Ukraine die Entscheidung über mögliche Gebietsabtretungen an Russland überlassen. Dies sagte er auf dem Flug zu seinem Gipfeltreffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Alaska. Zuvor hatte über die Frage Unklarheit geherrscht.
Trump zeigte sich mit Blick auf die Gespräche zuversichtlich: "Daraus wird etwas entstehen." Er deutete jedoch auch an, dass das Treffen "schwerwiegende Konsequenzen" haben könnte. Die anhaltenden russischen Angriffe in der Ukraine wertete er als Verhandlungstaktik: "Putin glaubt, das gäbe ihm Stärke in den Gesprächen, ich glaube, es schadet ihm."
Trump ist in der Luft
US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg zum Gipfel mit Russlands Kremlchef Wladimir Putin. Der 79-Jährige verließ am frühen Morgen in Washington das Weiße Haus und stieg wenig später in die Präsidentenmaschine Air Force One, wie auf TV-Aufnahmen zu sehen war. Trump wird laut Planung der US-Regierung um 21 Uhr unserer Zeit beim Tagungsort in Anchorage in Alaska landen. Dort soll er erstmals seit seinem erneuten Amtsantritt persönlich mit Putin zusammentreffen. Es soll vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.
Mit Trump reisen unter anderem Außenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent sowie Handelsminister Howard Lutnick nach Alaska. Auch Trumps Sondergesandter Steve Witkoff ist dabei. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social vor der Abreise nur: "Es steht viel auf dem Spiel!!!" ("HIGH STAKES!!!").
Von dem Gespräch könnten entscheidende Impulse für ein mögliches Kriegsende ausgehen. Es bleibt aber unklar, wie viel im Endeffekt von der Zusammenkunft erwartet werden kann. Die Ukraine, die bei dem Treffen in Alaska außen vor ist, verteidigt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Selenskyjs europäische Verbündete wie Deutschland befürchten, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, ohne die Ukraine einzubeziehen.
Trump macht sich auf den Weg nach Alaska
US-Präsident Donald Trump hat seinen Weg zum Gipfel mit Wladimir Putin in Alaska angetreten. Videoaufnahmen aus Washington zeigen die Kolonne des Republikaners auf dem Weg zum Flughafen. Das Treffen mit dem Kremlchef soll um 11 Uhr (Ortszeit) in Anchorage starten.
