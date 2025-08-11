Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml: Putin kommt pünktlich – Trump holt ihn am Flugzeug ab

Kremlsprecher Dmitri Peskow: "Putin schafft es immer pünktlich". (Quelle: IMAGO/Sofya Sandurskaya)

Der US-Präsident plant angeblich eine besondere Ehre für Putin. Die Ukraine äußert sich zu Schäden durch ihre Fernangriffe. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 15. August

Kreml: Gipfel für sechs bis sieben Stunden geplant

Der Gipfel zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Donald Trump in Alaska ist nach Kremlangaben für sechs bis sieben Stunden angesetzt. "Wir gehen davon aus, dass es zunächst ein persönliches Gespräch geben wird. Das wird unter Beteiligung der Berater ablaufen. Dann wird es Gespräche innerhalb der Delegationen geben, möglicherweise in der Form eines Arbeitsessens", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem staatlichen TV-Sender Perwy Kanal.

"Danach werden sich die Staatschefs für einige Zeit zurückziehen und dann zu einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammenkommen", sagte er. Zuvor hatte Peskow gesagt, dass Putin pünktlich um 21 Uhr deutscher Zeit ankommen werde. Trump hole ihn persönlich am Flugzeug ab. Putin startete mit dem Flugzeug von Magadan im Fernen Osten, wo er mehrere Termine hatte. Die Flugzeit für die Strecke bis nach Anchorage wurde mit vier Stunden berechnet.

Der Gipfel findet auf einem Militärstützpunkt statt, es soll vor allem um Russlands Krieg gegen die Ukraine gehen. Mehr zu den möglichen Ergebnissen des Treffens lesen Sie hier.

