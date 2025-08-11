Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml-Vertrauter äußert sich zu Putins möglichen Bedingungen
Putin stellt seine Strategie für das Treffen mit Trump vor. Selbst Selenskyj denkt über die Abtretung von Gebieten nach.. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Lawrow und Rubio sprechen Details vor Alaska-Gipfel ab
- Vor Treffen in Alaska: Kreml-Berater stellt Putins Bedingungen vor
- Ukraine attackiert erneut russisches Drohnenlager
- Selenskyj warnt nach Gespräch mit Erdoğan vor Scheinfrieden
- Ukraine offenbar zu Gebietsabtretungen bereit
- Treffen in Alaska: USA streben keinen Deal mit Russland an
- Trump: Deal zu schließen "nicht meine Aufgabe"
- Trump: Wollen Territorium für die Ukraine zurückholen
- Ukraine erhält weitere Milliardensumme aus der EU
- Merz will mit Trump und Selenskyj zu Ukraine beraten
Dienstag, 12. August
Lawrow und Rubio sprechen Details vor Alaska-Gipfel ab
Die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, haben sich vor dem Gipfel ihrer Präsidenten in Alaska beraten. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, die Minister hätten ihre Hoffnung geäußert, dass die besprochenen Details Erfolg hätten, hieß es. Konkreter wurde die kurze Mitteilung zu dem Telefonat allerdings nicht.
Am Freitag wollen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verhandeln. Trump stellt das Treffen in Alaska als Versuch dar, einem Ende der Kämpfe näherzukommen. Er sprach in diesem Kontext von einem möglichen Gebietstausch zwischen der Ukraine und Russland. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab.
Vor Treffen in Alaska: Kreml-Berater stellt Putins Bedingungen vor
Eine wichtiger außenpolitischer Berater von Russlands Staatschef Wladimir Putin hat dessen Verhandlungslinie für das Treffen mit Donald Trump am Freitag in Alaska vorgestellt. Dmitri Suslow, Vize-Chef des Zentrums für Europäische und Internationale Studien an der Moskauer Higher School of Economics, sagte der italienischen Zeitung "Corriere della Sera": "Das Abkommen besteht zwischen uns und den Vereinigten Staaten, ohne die Ukraine und Europa."
Demnach gehörten zu Putins Forderungen unter anderem:
- Abzug der ukrainischen Armee aus dem Donbass, sprich den Regionen Donezk und Luhansk
- Abzug der russischen Truppen aus den Regionen Sumy, Dnjpropetowsk und Charkiw
- Keinen Beitritt der Ukraine zur Nato.
- Entmilitarisierung der Ukraine und eine Verfassungsreform im Land.
- Beibehaltung der Frontlinien in allen anderen Regionen
Das sei "weniger als Putin vor einem Jahr" gefordert habe, so Suslow. Er skizzierte auch eine zweite Option: "Dass der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj "unterstützt von den Europäern, diese Lösung ablehnt, und Trump dann jegliche Militärhilfe für Kiew einstellt und sogar keine Waffen mehr an die Europäer verkauft, damit diese sie der Ukraine übergeben können. Aber das würde ihre Niederlage und ihren völligen Zusammenbruch beschleunigen."
Suslow blickt zuversichtlich auf das Treffen. Er erklärte der italienischen Zeitung: "Der amerikanische Präsident könnte historische Verdienste für sich beanspruchen. Deshalb erwarten wir, dass Trump Putins Vorschlag annimmt. Für ihn ist es genau der richtige Ausweg.“
Ukraine attackiert erneut russisches Drohnenlager
Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben in der russischen Region Tatarstan ein Lager für russische Drohnen angegriffen. In dem 1300 Kilometer von der Ukraine entfernten Gebäude seien Schahed-Angriffsdrohnen mit großer Reichweite gelagert worden, teilt der SBU mit. Der Angriff mit eigenen Langstreckendrohnen sei der zweite seiner Art innerhalb von vier Tagen. Der Treffer sei durch Videos von Anwohnern bestätigt worden. Eine russische Stellungnahme liegt bisher nicht vor.
Selenskyj warnt nach Gespräch mit Erdoğan vor Scheinfrieden
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt nach einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan vor einem ungerechten Frieden mit Russland. Ein nur vorgetäuschter Friede werde nicht lange halten und Russland lediglich ermutigen, noch mehr Territorium zu besetzen, schreibt er in den sozialen Medien.
Erdoğan begrüßt dem türkischen Präsidialamt zufolge die Fortschritte bei den Friedensgesprächen in Istanbul. Er wiederholt sein Angebot, ein Treffen der Staatschefs auszurichten. Die jüngste der bislang drei Gesprächsrunden zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul fand am 23. Juli statt. Dabei wurde nach Angaben beider Seiten ein Austausch weiterer Kriegsgefangener besprochen.
Ukraine offenbar zu Gebietsabtretungen bereit
Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Gebietsabtretungen lange abgelehnt hatte, deutet sich nun eine Wendung an. Laut dem britischen "Telegraph" erklärte Selenskyj den europäischen Staats- und Regierungschefs, Russland könne gestattet werden, einen Teil des eroberten Landes zu behalten. Er betonte aber, dass jede vorgeschlagene Einigung abzulehnen sei, die die Abgabe von Territorium vorsieht, das aktuell unter ukrainischer Kontrolle steht.
Damit könnte etwa die aktuelle Frontlinie eingefroren werden. Russland würde so die Kontrolle über die besetzten Gebiete in Luhansk, Donezk, Saporischschja, Cherson und auf der Krim erhalten.
Tass: Russland hofft auf Verbesserung der Beziehungen mit USA
Russland erhofft sich laut einem Agenturbericht von dem Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA. Das meldet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow. "Wir hoffen, dass das bevorstehende hochrangige Treffen Impulse für die Normalisierung der bilateralen Beziehungen geben wird", zitierte Tass Rjabkow.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP