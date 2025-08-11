Newsblog zum Ukraine-Krieg "Tolle Menschen": Trump lobt Merz & Co. vor Ukraine-Gipfel
Trump lobt die europäischen Staatschefs. Es gibt einen diplomatischen Zwischenfall in einem Nachbarland Russlands. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Trump nennt europäische Regierungschefs "tolle Menschen"
Vor den von der Bundesregierung initiierten Ukraine-Gesprächen hat US-Präsident Donald Trump die europäischen Staats- und Regierungschefs als "großartige Menschen" bezeichnet. "Werde in Kürze mit europäischen Staats- und Regierungschefs sprechen", schrieb er am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. "Sie sind tolle Menschen, die einen Deal wollen."
Trump und US-Vizepräsident JD Vance wollen um 15 Uhr mit den europäischen Verbündeten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonisch über den Ukraine-Krieg beraten. Bereits zuvor ist eine Videokonferenz der europäischen Ukraine-Unterstützer mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte und Selenskyj geplant.
Selenskyj ist persönlich im Kanzleramt dabei. Merz will gemeinsam mit ihm am Nachmittag in Berlin die Presse informieren. Danach sollte eine Konferenz der "Koalition der Willigen" stattfinden, die von Deutschland, Großbritannien und Frankreich ausgerichtet wird und an der auch von der Leyen teilnehmen sollte.
Russland verzeichnet Geländegewinne in hohem Tempo
Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine den größten Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr erzielt. Wie die Auswertung von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien (Institute for the Study of War) durch die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch ergab, übernahm oder beanspruchte die russische Armee im Laufe des Dienstags die Kontrolle über ein Gebiet von 110 Quadratkilometern. Seit Ende Mai 2024 hatte sie nicht mehr so viel Gelände innerhalb eines Tages eingenommen. Lesen Sie hier mehr dazu.
Selenskyj in Berlin: "Druck auf Russland ausüben"
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht Moskau vor dem geplanten USA-Russland-Gipfel den Friedenswillen ab. Europa, die USA und die Ukraine müssten Russland zu einem Frieden zwingen. "Es muss Druck auf Russland ausgeübt werden, für einen fairen Frieden", sagte er. Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfing den Ukrainer am Mittag im Kanzleramt in Berlin.
Der Besuch ist ein besonderes Zeichen der Solidarität: Als einziger Gast von Merz wird Selenskyj am Nachmittag persönlich bei der Videokonferenz mit US-Präsident Donald Trump zugegen sein. Bei der heutigen Konferenz soll um Trumps Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska gehen. Alle anderen Teilnehmer schalten sich per Video zu.
Mutmaßlicher Russland-Kämpfer aus Grenzfluss in Estland gefischt
Estlands Grenzschutz hat einen Mann aufgegriffen, der mit einer Luftmatratze über den Grenzfluss Narva nach Russland gelangen und sich dort mutmaßlich dem russischen Militär im Krieg gegen die Ukraine anschließen wollte. Der 49 Jahre alte polnische Staatsbürger soll am 5. August kurz nach Mitternacht versucht haben, den Fluss zu überqueren, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Tallinn mitteilte.
Bei ihm seien Gegenstände mit Symbolen gefunden worden, die Unterstützung für Russlands Angriffskrieg signalisierten. Nähere Angaben dazu machten die Behörden nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde der Mann für zwei Monate in Gewahrsam genommen, hieß es in der Mitteilung weiter.
Wagenknecht kritisiert Selenskyj-Besuch in Berlin
BSW-Chefin Sahra Wagenknecht kritisiert die persönliche Teilnahme von Präsident Wolodymyr Selenskyj an der virtuellen Ukraine-Konferenz in Berlin. Die Bundesregierung sollte "sich nicht so offensichtlich auf Selenskyjs Seite stellen", forderte Wagenknecht. Sie warf dem Präsidenten Kompromisslosigkeit vor. Diese habe demnach in der ukrainischen Bevölkerung immer weniger Rückhalt. Ukrainer wünschten sich mehrheitlich Frieden, so Wagenknecht.
"Dass Selenskyj beim Videogipfel an der Seite von Merz im Kanzleramt sitzt, hat mit Diplomatie wenig zu tun", meinte Wagenknecht. "Der Kanzler führt damit seine Konferenz ad absurdum, Deutschland fällt als Vermittler endgültig aus."
Russland: Von Europa verlangte Konsultationen "unbedeutend"
Das russische Außenministerium hat im Vorfeld des Putin-Trump-Gipfels die von Europa verlangten Konsultationen als "unbedeutend" bezeichnet. So äußerte sich Ministeriumssprecher Alexei Fadejew bei einer Einordnung des für Freitag geplanten Gesprächs von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die beiden Politiker wollten bei ihrem Treffen in Alaska über "alle aufgestauten Probleme" in den bilateralen Beziehungen beraten.
Estland weist russischen Diplomaten aus
Estland hat einen Mitarbeiter der russischen Botschaft in Tallinn zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen. Auf Aufforderung des Außenministeriums muss der Diplomat den baltischen EU- und Nato-Staat verlassen. Darüber sei der einbestellte Geschäftsträger der russischen Vertretung informiert worden, hieß es in einer Mitteilung. Begründet wurde die Ausweisung mit subversiven Aktivitäten.
"Der fragliche Diplomat war direkt und aktiv daran beteiligt, die verfassungsmäßige Ordnung und das Rechtssystem Estlands zu untergraben", teilte Außenminister Margus Tsahkna mit. Auch habe er zur Spaltung der estnischen Gesellschaft und zu Verbrechen gegen den Staat beigetragen, darunter mehrere Straftaten im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen. Ein estnischer Staatsbürger sei deswegen bereits verurteilt worden.
Selenskyj: Russische Verluste dreimal so hoch wie unsere
Russlands tägliche Verluste im Krieg gegen die Ukraine liegen nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei rund 1.000 Soldaten und damit etwa dreimal so hoch wie die der Ukraine. Selenskyj sagte am 12. August bei einem Treffen mit Journalisten, zu dem auch die Zeitung "Kyiv Independent" eingeladen war, dass die russischen Streitkräfte im Durchschnitt täglich 500 Tote und 500 Verwundete zu beklagen hätten. Lesen Sie hier mehr dazu.
Selenskyj sieht vor Gipfel keinen Friedenswillen bei Moskau
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht vor dem USA-Russland-Gipfel keine Bereitschaft Moskaus, den Krieg in seinem Land zu beenden. Europa, die USA und die Ukraine müssten Russland zu einem Frieden zwingen, dazu brauche es mehr Druck, teilte Selenskyj beim Messengerdienst Telegram mit.
"Dieser Krieg muss enden. Es muss Druck auf Russland ausgeübt werden für einen fairen Frieden", sagte er. Selenskyj wurde in Berlin erwartet, wo er gemeinsam mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) und weiteren westlichen Verbündeten per Videoschalte über die Lage in seinem Land sprechen wollte.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP