Newsblog zum Ukraine-Krieg "Tolle Menschen": Trump lobt Merz & Co. vor Ukraine-Gipfel

Friedrich Merz (r.) mit Donald Trump (Archivbild): Der Bundeskanzler und der US-Präsident mögen sich.

Trump lobt die europäischen Staatschefs. Es gibt einen diplomatischen Zwischenfall in einem Nachbarland Russlands. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump nennt europäische Regierungschefs "tolle Menschen"

Vor den von der Bundesregierung initiierten Ukraine-Gesprächen hat US-Präsident Donald Trump die europäischen Staats- und Regierungschefs als "großartige Menschen" bezeichnet. "Werde in Kürze mit europäischen Staats- und Regierungschefs sprechen", schrieb er am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. "Sie sind tolle Menschen, die einen Deal wollen."

Trump und US-Vizepräsident JD Vance wollen um 15 Uhr mit den europäischen Verbündeten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefonisch über den Ukraine-Krieg beraten. Bereits zuvor ist eine Videokonferenz der europäischen Ukraine-Unterstützer mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte und Selenskyj geplant.

Selenskyj ist persönlich im Kanzleramt dabei. Merz will gemeinsam mit ihm am Nachmittag in Berlin die Presse informieren. Danach sollte eine Konferenz der "Koalition der Willigen" stattfinden, die von Deutschland, Großbritannien und Frankreich ausgerichtet wird und an der auch von der Leyen teilnehmen sollte.

Russland verzeichnet Geländegewinne in hohem Tempo

Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine den größten Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr erzielt. Wie die Auswertung von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien (Institute for the Study of War) durch die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch ergab, übernahm oder beanspruchte die russische Armee im Laufe des Dienstags die Kontrolle über ein Gebiet von 110 Quadratkilometern. Seit Ende Mai 2024 hatte sie nicht mehr so viel Gelände innerhalb eines Tages eingenommen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Selenskyj in Berlin: "Druck auf Russland ausüben"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht Moskau vor dem geplanten USA-Russland-Gipfel den Friedenswillen ab. Europa, die USA und die Ukraine müssten Russland zu einem Frieden zwingen. "Es muss Druck auf Russland ausgeübt werden, für einen fairen Frieden", sagte er. Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfing den Ukrainer am Mittag im Kanzleramt in Berlin.