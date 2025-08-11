Russland verzeichnet Geländegewinne in hohem Tempo

Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine den größten Geländegewinn binnen 24 Stunden seit mehr als einem Jahr erzielt. Wie die Auswertung von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien (Institute for the Study of War) durch die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch ergab, übernahm oder beanspruchte die russische Armee im Laufe des Dienstags die Kontrolle über ein Gebiet von 110 Quadratkilometern. Seit Ende Mai 2024 hatte sie nicht mehr so viel Gelände innerhalb eines Tages eingenommen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Selenskyj in Berlin: "Druck auf Russland ausüben"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht Moskau vor dem geplanten USA-Russland-Gipfel den Friedenswillen ab. Europa, die USA und die Ukraine müssten Russland zu einem Frieden zwingen. "Es muss Druck auf Russland ausgeübt werden, für einen fairen Frieden", sagte er. Kanzler Friedrich Merz (CDU) empfing den Ukrainer am Mittag im Kanzleramt in Berlin.

Der Besuch ist ein besonderes Zeichen der Solidarität: Als einziger Gast von Merz wird Selenskyj am Nachmittag persönlich bei der Videokonferenz mit US-Präsident Donald Trump zugegen sein. Bei der heutigen Konferenz soll um Trumps Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska gehen. Alle anderen Teilnehmer schalten sich per Video zu.

Mutmaßlicher Russland-Kämpfer aus Grenzfluss in Estland gefischt

Estlands Grenzschutz hat einen Mann aufgegriffen, der mit einer Luftmatratze über den Grenzfluss Narva nach Russland gelangen und sich dort mutmaßlich dem russischen Militär im Krieg gegen die Ukraine anschließen wollte. Der 49 Jahre alte polnische Staatsbürger soll am 5. August kurz nach Mitternacht versucht haben, den Fluss zu überqueren, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Tallinn mitteilte.

Bei ihm seien Gegenstände mit Symbolen gefunden worden, die Unterstützung für Russlands Angriffskrieg signalisierten. Nähere Angaben dazu machten die Behörden nicht. Aus Sicherheitsgründen wurde der Mann für zwei Monate in Gewahrsam genommen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Wagenknecht kritisiert Selenskyj-Besuch in Berlin

BSW-Chefin Sahra Wagenknecht kritisiert die persönliche Teilnahme von Präsident Wolodymyr Selenskyj an der virtuellen Ukraine-Konferenz in Berlin. Die Bundesregierung sollte "sich nicht so offensichtlich auf Selenskyjs Seite stellen", forderte Wagenknecht. Sie warf dem Präsidenten Kompromisslosigkeit vor. Diese habe demnach in der ukrainischen Bevölkerung immer weniger Rückhalt. Ukrainer wünschten sich mehrheitlich Frieden, so Wagenknecht.

"Dass Selenskyj beim Videogipfel an der Seite von Merz im Kanzleramt sitzt, hat mit Diplomatie wenig zu tun", meinte Wagenknecht. "Der Kanzler führt damit seine Konferenz ad absurdum, Deutschland fällt als Vermittler endgültig aus."