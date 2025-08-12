Alaska-Gipfel Trump und Putin verhandeln - Europa trägt die Kosten
Am Freitag beraten US-Präsident Trump und Kremlchef Putin über eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg. Vielleicht bietet das Vorbild Finnland eine Lösung. Europa fordert Sicherheitsgarantien. Kanzler Merz bringt das erneut in Bedrängnis.
Nato-Generalsekretär Mark Rutte stufte seine Botschaft diskret ab. Zuerst kam das Bittere. Es könnte anerkannt werden, dass Russland "de facto einen Teil des Territoriums der Ukraine kontrolliert", sagte Rutte am Montag noch vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Alaska. Der Protest gegen die Devise "Land gegen Frieden" kam schnell. Doch scheint auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Zugeständnissen bereit.
Trump und Putin verhandeln. Europa schaut zu. Am Mittwochnachmittag möchten die europäischen Staaten gemeinsam mit der Ukraine Trump in einer virtuellen Runde auf eine gemeinsame Linie einschwören. Schließlich geht es bei den Verhandlungen in Alaska um die Sicherheitsordnung für ihren Kontinent. Und einen ehernen Grundsatz, der vor genau fünfzig Jahren in der Schlussakte von Helsinki festgeschrieben worden ist: territoriale Integrität. Grenzen zwischen Staaten in Europa werden nicht mit Gewalt verschoben.
Auch Nato-Chef Rutte stellte im Interview mit dem US-Sender ABC seine Bedingungen für mögliche Zugeständnisse klar. Bei dem Gipfel in Alaska gehe es darum, Putin daraufhin zu testen, wie ernst er es damit meine, "diesen schrecklichen Krieg zu beenden". Es werde über Territorium gesprochen, aber "selbstverständlich" auch über Sicherheitsgarantien.
Sicherheitsgarantien für die Ukraine – das ist die zentrale Forderung aus Europa seit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron organisierte schon im März eine Konferenz der "Koalition der Willigen" in Paris. Zentrales Element: eine europäische Sicherheitstruppe für die Ukraine. Von 40.000 Mann war die Rede.
Für Friedrich Merz ist die Lage schwierig. Ein möglicher Deal von Trump mit Putin bringt den Kanzler wenige Tage nach seinem Beschluss über Waffenbeschränkungen für Israel zu einem weiteren brisanten außenpolitischen Beschluss: der Teilnahme deutscher Kräfte an einer Rückversicherungstruppe in der Ukraine, die im Ernstfall Russland gegenübersteht.
Die strittigen Punkte in der Debatte.
Debatte um Rückversicherungstruppe
Es sollte ein Signal sein. Anfang Mai – Friedrich Merz hatte gerade das Amt des Bundeskanzlers angetreten – reiste er gemeinsam mit dem britischen Premier Keir Starmer, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dem polnischen Regierungschef Donald Tusk nach Kiew. Das Symbol war klar: Europa steht geschlossen zur Ukraine.
Doch Europa marschiert nicht im selben Takt. Das wurde spätestens im vergangenen Monat klar. Wenige Tage bevor Merz mit Starmer ein deutsch-britisches Freundschaftsabkommen besiegelte, war Macron nach London gereist. Drei Tage dauerte der Staatsbesuch, Staatsbankett mit König Charles inklusive. Im Zentrum der Reise stand ein Sicherheitsabkommen zwischen Frankreich und Großbritannien. Im Abkommen findet sich auch ein zentraler Satz:
Wir haben die Entwicklung ausgereifter Operationspläne begrüßt, die darauf abzielen, nach Beendigung der Feindseligkeiten eine Rückversicherungstruppe einzusetzen und zur Sicherung der Ukraine beizutragen
Französisch-Britische Sicherheitsgarantie
Macron und Starmer besiegelten bei ihrem Treffen im Juli den Aufbau des Kerns einer Sicherheitstruppe für die Ukraine. Macron hatte die Idee Anfang des Jahres aufgebracht und die Unterstützung Starmers erhalten. Im März berief er dann einen Gipfel der "Koalition der Willigen" in Paris ein. Mehr als dreißig Regierungen waren vertreten – auch Deutschland.
Macron kann es mit der neuen Truppe nicht schnell genug gehen. In Paris ist bereits ein Hauptquartier eingerichtet. Dabei ist wichtig: Es handelt sich nicht um eine klassische Friedenstruppe. Die Grenze zwischen Russland und der Ukraine mit einer Länge von gut 2.200 Kilometern lässt sich nur schwer überwachen.
Die Rückversicherungstruppe soll allein durch ihre Anwesenheit als Sicherheitsgarantie für die Ukraine dienen. In einer Studie stellt die Carnegie-Stiftung klar: Es geht nicht "um eine direkte Konfrontation mit Moskau, sondern darum, den Frieden zu bewahren und künftige russische Aggressionen abzuschrecken".
Dennoch bringt der Vorstoß Merz in Bedrängnis. Gerade erst hat er die Union mit seinem Vorstoß über beschränkte Waffenlieferungen an Israel verstört. Schon droht die nächste heikle innenpolitische Debatte über eine deutsche Beteiligung an einer Ukraine-Mission.
Merz hatte sich dazu mehrfach geäußert. Nicht immer in einer konsistenten Linie. Als Kanzlerkandidat machte er Ende vergangenen Jahres ein klares völkerrechtliches Mandat für eine deutsche Beteiligung zur Voraussetzung. Als Kanzler klingt er deutlich zurückhaltender. Doch kommt Druck aus der eigenen Partei. Der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter mahnte mit Blick auf deutsche Truppen schon im Frühjahr an: "Deutschland muss als wirtschaftsstärkstes Land Europas einen erheblichen Beitrag bei der Koalition der Willigen leisten."
Merz steht unter Druck. Denn eines liegt auf der Hand: Die USA unter Trump werden kein Truppenkontingent für eine Sicherheitstruppe stellen.
Außenpolitische Souveränität oder das Finnland-Argument
Nato-Chef Rutte stellte im ABC-Interview noch weitere Forderungen für die Zeit nach einer möglichen Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine auf. Es werde auch um die "unbedingte Notwendigkeit" gehen, dass "die Ukraine eine souveräne Nation sein muss, die über ihre eigene geopolitische Zukunft entscheidet", sagte er.
Offiziell beharrte Rutte darauf, dass es "keine Begrenzungen für ihre Truppenstärke" geben darf. Heikel für Putin. Umso mehr, als Rutte auch anmahnte: "Keine Begrenzung für unsere Präsenz an der Ostflanke."
Damit stehen für die Ukraine und Europa heikle Debatten an. Denn die Ukraine dringt weiter auf:
- EU-Mitgliedschaft: Die Ukraine ist offizieller Kandidat für einen Beitritt zur EU. Für Putin nur schwer akzeptabel. Doch stellt sich Ungarns Regierungschef Viktor Orbán ebenfalls gegen eine EU-Mitgliedschaft. Innerhalb der EU gibt es also von Rechtsaußen heftigen Widerstand.
- Nato-Beitritt: Die Nato versicherte dem Land auf dem Gipfel im Juni in Den Haag ihre Unterstützung, eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine steht aber nicht an. Auch eine gemeinsame europäische Erklärung zum Treffen von Trump mit Putin sieht dies nicht vor. Die Ukraine bleibt also in ihren Bündnismitteln eingeschränkt.
Manchmal hilft ein Blick auf die Geschichte. Und auf Finnland. Das Land hat in den 1940er-Jahren zwei Kriege gegen Moskau geführt. Es musste für einen Frieden knapp zehn Prozent seines Gebietes abtreten und sich zur Neutralität verpflichten. Im Gegenzug erhielt es Freiheit und Demokratie. Und langfristigen Erfolg. Heute ist das Land Mitglied in der EU und der Nato.
Finnlands Präsident Alexander Stubb verweist deshalb mit Blick auf die Ukraine auf drei Ziele: Unabhängigkeit, Territorium und Souveränität. Manchmal lassen sich alle drei erst im Laufe der Zeit erreichen.
Dies zeigt ein Blick auf die andere Seite der Ostsee, ins Baltikum. Länder wie die USA oder Großbritannien haben die sowjetische Annexion Estlands, Lettlands und Litauens nie anerkannt. Dennoch standen die drei Länder sechs Jahrzehnte unter sowjetischer Herrschaft. Auch sie gehören heute EU und Nato an.
Die Geschichte kennt kurzfristig, schmerzhafte Ergebnisse und langfristige historische Erfolge.
Ausblick oder Europas Arbeit nach dem Gipfel
Europa ist in einem Dilemma. Die europäischen Staaten sind an den Verhandlungen in Alaska nicht beteiligt, müssen aber die politischen Konsequenzen tragen.
Für die Ukraine sind die Sicherheitsgarantien essenziell. Doch liefert die Geschichte kein gutes Beispiel. 1994 gab das Land seine Atomwaffen ab, im Gegenzug sicherten die USA, Großbritannien und Russland dem Land die territoriale Unversehrtheit zu. Das Ergebnis heute: Putin hält nicht nur seit 2014 die Krim völkerrechtswidrig besetzt, er könnte mehr als drei Jahre nach Beginn seines Angriffskriegs beim Gipfel mit Trump auch noch mit Gebietsgewinnen belohnt werden.
Noch ist unklar, was Putin am Freitag bei dem Treffen in Alaska überhaupt erreichen will. Beobachter sind skeptisch. Alexandra Prokopenko, ehemalige Mitarbeiterin am Berliner Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) und nun Fellow am Carnegie Russia Center, sagte der "Financial Times": "Putin hat derzeit überhaupt kein Interesse, den Krieg zu beenden. Für ihn ist es wichtig, Trumps Aufmerksamkeit zu behalten."
Putin bietet Trump also die internationale Bühne, die der US-Präsident wünscht. Im Gegenzug empfängt Trump einen Staatschef, der international wegen Kriegsverbrechen zur Fahndung ausgeschrieben ist. Für Putin ist schon allein ein Treffen ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein Erfolg. Die Ukraine wird dabei zur Verhandlungsmasse herabgestuft.
Für Europa bietet der Gipfel zwei unangenehme Wahrheiten: Zum Gipfel in Alaska sind sie nicht geladen. Und: Sollte es zu einer Einigung kommen, wäre mit Blick auf Sicherheitsgarantien und eine Rückversicherungstruppe vor allem Europa gefragt. Dann steht auch Deutschland als größte Wirtschaftsmacht Europas in der Verantwortung.
- carnegieendowment.org: The Problems With European Security Guarantees for Ukraine (Englisch)
- elysee.fr: Déclaration du 37e Sommet franco-britannique (Französisch)
- ft.com: What Vladimir Putin wants from Donald Trump at Alaska summit (Englisch, Bezahlschranke)
- ecfr.org: Asserting agency: How Europeans can ensure Ukraine’s security (Englisch)