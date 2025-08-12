Außenpolitische Souveränität oder das Finnland-Argument

Nato-Chef Rutte stellte im ABC-Interview noch weitere Forderungen für die Zeit nach einer möglichen Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine auf. Es werde auch um die "unbedingte Notwendigkeit" gehen, dass "die Ukraine eine souveräne Nation sein muss, die über ihre eigene geopolitische Zukunft entscheidet", sagte er.

Offiziell beharrte Rutte darauf, dass es "keine Begrenzungen für ihre Truppenstärke" geben darf. Heikel für Putin. Umso mehr, als Rutte auch anmahnte: "Keine Begrenzung für unsere Präsenz an der Ostflanke."

Damit stehen für die Ukraine und Europa heikle Debatten an. Denn die Ukraine dringt weiter auf:

Manchmal hilft ein Blick auf die Geschichte. Und auf Finnland. Das Land hat in den 1940er-Jahren zwei Kriege gegen Moskau geführt. Es musste für einen Frieden knapp zehn Prozent seines Gebietes abtreten und sich zur Neutralität verpflichten. Im Gegenzug erhielt es Freiheit und Demokratie. Und langfristigen Erfolg. Heute ist das Land Mitglied in der EU und der Nato.

Finnlands Präsident Alexander Stubb verweist deshalb mit Blick auf die Ukraine auf drei Ziele: Unabhängigkeit, Territorium und Souveränität. Manchmal lassen sich alle drei erst im Laufe der Zeit erreichen.

Dies zeigt ein Blick auf die andere Seite der Ostsee, ins Baltikum. Länder wie die USA oder Großbritannien haben die sowjetische Annexion Estlands, Lettlands und Litauens nie anerkannt. Dennoch standen die drei Länder sechs Jahrzehnte unter sowjetischer Herrschaft. Auch sie gehören heute EU und Nato an.

Die Geschichte kennt kurzfristig, schmerzhafte Ergebnisse und langfristige historische Erfolge.

Ausblick oder Europas Arbeit nach dem Gipfel

Europa ist in einem Dilemma. Die europäischen Staaten sind an den Verhandlungen in Alaska nicht beteiligt, müssen aber die politischen Konsequenzen tragen.